Топ-3 причины перейти на кадровый ЭДО, даже если вам надоели разговоры про это

Причина 1. Хранить документы станет надежнее

Очевидно, и даже немного глупо: ну а вдруг программа сломается? Или базы данных взломают? Или просто кто-то что-то нажмет и оно исчезнет? Может, и так, да только вероятность того, что бумага испортится, потеряется или случайно будет уничтожена вашим нерадивым предшественником на рабочем месте куда как больше.

Многие рассуждают, как в этом меме:

Да только что можно найти в этой стопке макулатуры?

ЭДО простой, ЭДО удобный. Поиск становится легким, а хранить документы – безопасней. Да и срок годности бумаги нынче не особенно высок.

Да, это вечный спор между ревнителями старого и нового. Но может, лучше перейти на новое до того, как это стало обязательным?

Работать с электронными кадровыми документами вам, скорее всего, придется в старой доброй 1С. Впрочем, это становится большим плюсом, когда надо заполнять разделы ЕФС-1 – нового отчета, который надо сдавать в новый СФР по частям. Вот здесь – запись на мастер-класс, чтобы узнать, как это делать правильно.

Причина 2. Чем больше сотрудников, тем сложнее

Особенно тяжелым наведение порядка делает удаленка: попробуй проконтролируй, чтобы и приняли на работу такого товарища правильно, и документы он все прислал, и чтоб у обеих сторон экземпляры были.

Никто не отменял и старые сложные факторы – обособленные подразделения, филиалы и просто разные офисы компаний, как и рост количества сотрудников, если бизнес расширяется.

Одному кадровику справиться сложновато. Да и команда кадровиков все равно рано или поздно утонет в этой бумаге.

Рано или поздно начнете ненавидеть свою работу. Оно вам надо?

Перейдете на кадровый ЭДО – жизнь станет проще. Делать документы – быстрее, а подписывать их – элементарно и для вас, и для руководителей, и для сотрудников.

Причина 3. Сдадите отчетность быстрее и проще. Например, ЕФС-1

Работать с кадровым ЭДО даже в 1С – совсем не то, что разбираться в 1С, например, с ФСБУ. Это легче и потребует от вас гораздо меньших усилий.

В этом году кадровикам прибавилось работы – заполнять и сдавать ЕФС-1, новый большой отчет. Напомним, что в него входят:

№ раздела Наименование раздела № подраздела Наименование подраздела Титульный лист 1 Сведения о трудовой (иной) деятельности, страховом стаже, зарплате и дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию 1 Сведения о трудовой (иной) деятельности, страховом стаже, зарплате зарегистрированного лица 1.1 Сведения о трудовой (иной) деятельности 1.2 Сведения о страховом стаже 1.3 Сведения о заработной плате и условиях осуществления деятельности работников государственных (муниципальных) учреждений 2 Основание для отражения данных о периодах работы для назначения пенсии 3 Сведения о застрахованных лицах, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя 2 Сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний 2.1 Расчет сумм страховых взносов 2.1.1 Сведения о базе и взносах для организаций с выделенными СКЕ 2.2 Сведения для исчисления страховых взносов НСиПЗ для тех, кто направляет персонал в другие компании 2.3 Сведения о результатах проведенных обязательных предварительных и периодических медосмотров работников и проведенной СОУТ на начало год

Какие-то разделы из этого отчета наверняка заполняет ваш бухгалтер. Какие-то – кадровик. А если это один и тот же человек?

Совсем скоро на «Клерке» будет про ЕФС-1 мастер-класс – сами убедитесь на практике, что рыдать не понадобится.

Сможете настроить все отчеты, сдать их и работать спокойно, без потерь нервных клеток.

Если мы вас еще не убедили – проверьте сами. Запишитесь на мастер-класс по заполнению ЕФС-1 и послушайте, а потом решите сами, стоит оно того или нет. Вот!