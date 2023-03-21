Топ-3 причины перейти на кадровый ЭДО, даже если вам надоели разговоры про это

Причина 1. Хранить документы станет надежнее
Очевидно, и даже немного глупо: ну а вдруг программа сломается? Или базы данных взломают? Или просто кто-то что-то нажмет и оно исчезнет? Может, и так, да только вероятность того, что бумага испортится, потеряется или случайно будет уничтожена вашим нерадивым предшественником на рабочем месте куда как больше.
Многие рассуждают, как в этом меме:
Да только что можно найти в этой стопке макулатуры?
ЭДО простой, ЭДО удобный. Поиск становится легким, а хранить документы – безопасней. Да и срок годности бумаги нынче не особенно высок.
Да, это вечный спор между ревнителями старого и нового. Но может, лучше перейти на новое до того, как это стало обязательным?
Работать с электронными кадровыми документами вам, скорее всего, придется в старой доброй 1С. Впрочем, это становится большим плюсом, когда надо заполнять разделы ЕФС-1 – нового отчета, который надо сдавать в новый СФР по частям. Вот здесь – запись на мастер-класс, чтобы узнать, как это делать правильно.
Причина 2. Чем больше сотрудников, тем сложнее
Особенно тяжелым наведение порядка делает удаленка: попробуй проконтролируй, чтобы и приняли на работу такого товарища правильно, и документы он все прислал, и чтоб у обеих сторон экземпляры были.
Никто не отменял и старые сложные факторы – обособленные подразделения, филиалы и просто разные офисы компаний, как и рост количества сотрудников, если бизнес расширяется.
Одному кадровику справиться сложновато. Да и команда кадровиков все равно рано или поздно утонет в этой бумаге.
Рано или поздно начнете ненавидеть свою работу. Оно вам надо?
Перейдете на кадровый ЭДО – жизнь станет проще. Делать документы – быстрее, а подписывать их – элементарно и для вас, и для руководителей, и для сотрудников.
Причина 3. Сдадите отчетность быстрее и проще. Например, ЕФС-1
Работать с кадровым ЭДО даже в 1С – совсем не то, что разбираться в 1С, например, с ФСБУ. Это легче и потребует от вас гораздо меньших усилий.
В этом году кадровикам прибавилось работы – заполнять и сдавать ЕФС-1, новый большой отчет. Напомним, что в него входят:
№ раздела
Наименование раздела
№ подраздела
Наименование подраздела
Титульный лист
1
Сведения о трудовой (иной) деятельности, страховом стаже, зарплате и дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию
1
Сведения о трудовой (иной) деятельности, страховом стаже, зарплате зарегистрированного лица
1.1
Сведения о трудовой (иной) деятельности
1.2
Сведения о страховом стаже
1.3
Сведения о заработной плате и условиях осуществления деятельности работников государственных (муниципальных) учреждений
2
Основание для отражения данных о периодах работы для назначения пенсии
3
Сведения о застрахованных лицах, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя
2
Сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний
2.1
Расчет сумм страховых взносов
2.1.1
Сведения о базе и взносах для организаций с выделенными СКЕ
2.2
Сведения для исчисления страховых взносов НСиПЗ для тех, кто направляет персонал в другие компании
2.3
Сведения о результатах проведенных обязательных предварительных и периодических медосмотров работников и проведенной СОУТ на начало год
Какие-то разделы из этого отчета наверняка заполняет ваш бухгалтер. Какие-то – кадровик. А если это один и тот же человек?
Совсем скоро на «Клерке» будет про ЕФС-1 мастер-класс – сами убедитесь на практике, что рыдать не понадобится.
Сможете настроить все отчеты, сдать их и работать спокойно, без потерь нервных клеток.
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