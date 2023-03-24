Пенсии

Минимальная пенсия в 2023 году: таблица с суммами по всем регионам

Пенсия неработающих пенсионеров не может быть меньше прожиточного минимума в регионе. Прожиточный минимум пенсионера (ПМП) региональные власти утверждают ежегодно. Если пенсия не дотягивает до минималки, полагается соцдоплата.

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Минимальная пенсия в 2023 году: таблица с суммами по всем регионам
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Кому платят

Соцдоплата бывает федеральная (ФСД) или региональная (РСД).

Социальную доплату назначат, если пенсионер:

  • неработающий;
  • малоимущий;
  • проживает в РФ.

Федеральную социальную доплату назначают, если региональная минималка ниже федеральной (жить в регионе дешевле, чем в среднем в России).

Региональную социальную доплату назначают, если региональный ПМП выше федерального (жить в регионе дороже, чем в среднем в России).

Индексация

С 1 января 2023 года страховые пенсии по старости проиндексированы на 4,8 %.

Раньше процесс назначения социальной доплаты происходил так: пенсию индексировали, и если она не дотягивала до ПМП, давали доплату.

С 2019 года правила поменялись: сначала рассчитывают доплату (до индексации), а потом уже индексируют пенсию и прибавляют к ней рассчитанную доплату.

То есть минимальная пенсия всегда будет превышать ПМП. Насколько именно, зависит от размера пенсии.

Сколько платят

Мы подготовили для вас таблицу, в которой указан размер прожиточного минимума пенсионера за 2023 год, а также (для сравнения) его размер в 2022 и 2021 годах.

Субъект РФ

ПМП с января 2023 года

ПМП с июня 2022 года

ПМП с января 2022 года

ПМП в 2021 году

В целом по России

12 363

11 970

10 882

10 022

Белгородская область

10 385

10 055

9 141

8 659

Брянская область

11 854

11 475

10 432

9 860

Владимирская область

11 992

11 612

10 556

9 800

Воронежская область

11 261

10 776

9 796

9 020

Ивановская область

11 497

11 013

10 012

9 521

Калужская область

11 868

11 492

10 447

10 002

Костромская область

11 502

11 135

10 123

9 734

Курская область

11 036

10 461

9 510

9 144

Липецкая область

10 665

10 109

9 190

8 811

Орловская область

11 497

11 132

10 120

9 409

Рязанская область

11 015

10 663

9 694

9 321

Смоленская область

11 992

11 492

10 447

9 782

Тамбовская область

11 763

11 224

10 204

9 396

Тверская область

11 992

11 492

10 447

9 875

Тульская область

12 239

11 732

10 665

9 997

Ярославская область

11 868

11 253

10 230

9 231

Москва

16 257

15 410

14 009

13 496

Московская область

14 858

13 951

12 683

10 648

Республика Карелия

15 374

14 680

13 345

12 783

Республика Коми

15 158

14 674

13 340

12 645

Архангельская область

14 341

13 886

12 624

12 014

Ненецкий а.о.

23 063

22 140

20 127

19 353

Вологодская область

12 486

12 091

10 990

10 221

Калининградская область

12 733

12 330

11 209

10 378

г. Санкт-Петербург

12 981

12 450

11 317,80

10 280

Ленинградская область

12 733

12 091

10 992

10 359

Мурманская область

20 188

19 135

17 395

15 873

Новгородская область

12 116

11 732

10 665

10 096

Псковская область

12 239

11 850

10 773

10 113

Республика Дагестан

11 250

10 893

9 903

9 020

Республика Ингушетия

11 621

11 253

10 230

9 020

Кабардино-Балкарская Республика

13 228

12 808

11 644

10 198

Карачаево-Черкесская Республика

11 374

10 893

9 903

9 020

Республика Северная Осетия-Алания

11 127

10 775

9 795

9 100

Чеченская Республика

11 868

11 492

10 447

10 020

Ставропольский край

11 127

10 775

9 795

8 646

Республика Адыгея

10 632

10 295

9 359

8 540

Республика Калмыкия

11 744

11 132

10 120

8 973

Краснодарский край

11 868

11 492

10 447

9 922

Астраханская область

11 992

11 612

10 556

9 621

Волгоградская область

10 660

10 319

9 381

9 020

Ростовская область

11 621

11 253

10 230

9 445

Республика Крым

11 992

11 612

10 556

9 546

г. Севастополь

12 486

11 970

10 882

9 862

Республика Башкортостан

11 990

11 474

10 431

9 605

Республика Марий Эл

10 879

10 535

9 577

8 719

Республика Мордовия

11 021

10 329

9 390

9 020

Республика Татарстан

10 508

10 175

9 250

8 423

Удмуртская Республика

11 003

10 654

9 625

8 917

Чувашская Республика

10 632

10 175

9 250

8 466

Кировская область

11 358

10 725

9 750

9 348

Нижегородская область

11 621

11 253

10 230

9 360

Оренбургская область

10 755

10 415

9 468

9 020

Пензенская область

10 660

10 319

9 381

9 020

Пермский край

11 374

11 013

10 012

9 613

Самарская область

11 621

11 253

10 230

9 320

Саратовская область

10 385

10 055

9 141

8 566

Ульяновская область

11 003

10 654

9 685

9 247

Курганская область

11 621

11 253

10 230

9 248

Свердловская область

12 116

11 612

10 556

9 521

Тюменская область

12 363

11 970

10 882

9 958

Челябинская область

11 808

11 245

10 223

9 794

Ханты-Мансийский а.о.-Югра

16 951

16 067

14 606

14 044

Ямало-Ненецкий а.о.

17 994

17 056

15 505

14 033

Республика Алтай

11 621

11 253

10 230

9 539

Республика Тыва

12 486

12 091

10 992

9 485

Республика Хакасия

12 610

12 210

11 100

9 986

Алтайский край

12 065

11 436

10 396

9 573

Красноярский край

13 722

13 288

12 080

10 963

Иркутская область

13 105

12 689

11 535

10 540

Кемеровская область

11 250

10 893

9 903

9 147

Новосибирская область

12 666

12 086

10 987

10 378

Омская область

11 348

10 694

9 722

8 932

Томская область

12 441

12 044

10 949

10 436

Республика Бурятия

13 475

13 048

11 862

10 372

Республика Саха (Якутия)

18 667

18 076

16 443

15 438

Приморский край

14 711

14 245

12 950

12 119

Хабаровский край

16 486

15 960

14 509

13 205

Амурская область

14 660

13 910

12 645

11 272

Забайкальский край

14 464

14 005

12 732

11 256

Камчатский край

22 694

21 692

19 720

18 148

Магаданская область

21 511

20 829

18 935

17 560

Сахалинская область

16 813

16 280

14 800

13 604

Еврейская авт.обл.

16 664

16 133

14 666

13 526

Чукотский а.о.

30 906

27 293

24 812

19 312

г. Байконур

12 363

11 970

10 882

10 022

ДНР

9 643

 

 

 

ЛНР

9 643

 

 

 

Запорожская область

10 014

 

 

 

Херсонская область

10 014

 

 

 

 

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