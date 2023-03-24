Минимальная пенсия в 2023 году: таблица с суммами по всем регионам

Кому платят

Соцдоплата бывает федеральная (ФСД) или региональная (РСД).

Социальную доплату назначат, если пенсионер:

неработающий;

малоимущий;

проживает в РФ.

Федеральную социальную доплату назначают, если региональная минималка ниже федеральной (жить в регионе дешевле, чем в среднем в России).

Региональную социальную доплату назначают, если региональный ПМП выше федерального (жить в регионе дороже, чем в среднем в России).

Индексация

С 1 января 2023 года страховые пенсии по старости проиндексированы на 4,8 %.

Раньше процесс назначения социальной доплаты происходил так: пенсию индексировали, и если она не дотягивала до ПМП, давали доплату.

С 2019 года правила поменялись: сначала рассчитывают доплату (до индексации), а потом уже индексируют пенсию и прибавляют к ней рассчитанную доплату.

То есть минимальная пенсия всегда будет превышать ПМП. Насколько именно, зависит от размера пенсии.

Сколько платят

Мы подготовили для вас таблицу, в которой указан размер прожиточного минимума пенсионера за 2023 год, а также (для сравнения) его размер в 2022 и 2021 годах.