Минимальная пенсия в 2023 году: таблица с суммами по всем регионам

Кому платят
Соцдоплата бывает федеральная (ФСД) или региональная (РСД).
Социальную доплату назначат, если пенсионер:
- неработающий;
- малоимущий;
- проживает в РФ.
Федеральную социальную доплату назначают, если региональная минималка ниже федеральной (жить в регионе дешевле, чем в среднем в России).
Региональную социальную доплату назначают, если региональный ПМП выше федерального (жить в регионе дороже, чем в среднем в России).
Индексация
С 1 января 2023 года страховые пенсии по старости проиндексированы на 4,8 %.
Раньше процесс назначения социальной доплаты происходил так: пенсию индексировали, и если она не дотягивала до ПМП, давали доплату.
С 2019 года правила поменялись: сначала рассчитывают доплату (до индексации), а потом уже индексируют пенсию и прибавляют к ней рассчитанную доплату.
То есть минимальная пенсия всегда будет превышать ПМП. Насколько именно, зависит от размера пенсии.
Сколько платят
Мы подготовили для вас таблицу, в которой указан размер прожиточного минимума пенсионера за 2023 год, а также (для сравнения) его размер в 2022 и 2021 годах.
Субъект РФ
ПМП с января 2023 года
ПМП с июня 2022 года
ПМП с января 2022 года
ПМП в 2021 году
В целом по России
12 363
11 970
10 882
10 022
Белгородская область
10 385
10 055
9 141
8 659
Брянская область
11 854
11 475
10 432
9 860
Владимирская область
11 992
11 612
10 556
9 800
Воронежская область
11 261
10 776
9 796
9 020
Ивановская область
11 497
11 013
10 012
9 521
Калужская область
11 868
11 492
10 447
10 002
Костромская область
11 502
11 135
10 123
9 734
Курская область
11 036
10 461
9 510
9 144
Липецкая область
10 665
10 109
9 190
8 811
Орловская область
11 497
11 132
10 120
9 409
Рязанская область
11 015
10 663
9 694
9 321
Смоленская область
11 992
11 492
10 447
9 782
Тамбовская область
11 763
11 224
10 204
9 396
Тверская область
11 992
11 492
10 447
9 875
Тульская область
12 239
11 732
10 665
9 997
Ярославская область
11 868
11 253
10 230
9 231
Москва
16 257
15 410
14 009
13 496
Московская область
14 858
13 951
12 683
10 648
Республика Карелия
15 374
14 680
13 345
12 783
Республика Коми
15 158
14 674
13 340
12 645
Архангельская область
14 341
13 886
12 624
12 014
Ненецкий а.о.
23 063
22 140
20 127
19 353
Вологодская область
12 486
12 091
10 990
10 221
Калининградская область
12 733
12 330
11 209
10 378
г. Санкт-Петербург
12 981
12 450
11 317,80
10 280
Ленинградская область
12 733
12 091
10 992
10 359
Мурманская область
20 188
19 135
17 395
15 873
Новгородская область
12 116
11 732
10 665
10 096
Псковская область
12 239
11 850
10 773
10 113
Республика Дагестан
11 250
10 893
9 903
9 020
Республика Ингушетия
11 621
11 253
10 230
9 020
Кабардино-Балкарская Республика
13 228
12 808
11 644
10 198
Карачаево-Черкесская Республика
11 374
10 893
9 903
9 020
Республика Северная Осетия-Алания
11 127
10 775
9 795
9 100
Чеченская Республика
11 868
11 492
10 447
10 020
Ставропольский край
11 127
10 775
9 795
8 646
Республика Адыгея
10 632
10 295
9 359
8 540
Республика Калмыкия
11 744
11 132
10 120
8 973
Краснодарский край
11 868
11 492
10 447
9 922
Астраханская область
11 992
11 612
10 556
9 621
Волгоградская область
10 660
10 319
9 381
9 020
Ростовская область
11 621
11 253
10 230
9 445
Республика Крым
11 992
11 612
10 556
9 546
г. Севастополь
12 486
11 970
10 882
9 862
Республика Башкортостан
11 990
11 474
10 431
9 605
Республика Марий Эл
10 879
10 535
9 577
8 719
Республика Мордовия
11 021
10 329
9 390
9 020
Республика Татарстан
10 508
10 175
9 250
8 423
Удмуртская Республика
11 003
10 654
9 625
8 917
Чувашская Республика
10 632
10 175
9 250
8 466
Кировская область
11 358
10 725
9 750
9 348
Нижегородская область
11 621
11 253
10 230
9 360
Оренбургская область
10 755
10 415
9 468
9 020
Пензенская область
10 660
10 319
9 381
9 020
Пермский край
11 374
11 013
10 012
9 613
Самарская область
11 621
11 253
10 230
9 320
Саратовская область
10 385
10 055
9 141
8 566
Ульяновская область
11 003
10 654
9 685
9 247
Курганская область
11 621
11 253
10 230
9 248
Свердловская область
12 116
11 612
10 556
9 521
Тюменская область
12 363
11 970
10 882
9 958
Челябинская область
11 808
11 245
10 223
9 794
Ханты-Мансийский а.о.-Югра
16 951
16 067
14 606
14 044
Ямало-Ненецкий а.о.
17 994
17 056
15 505
14 033
Республика Алтай
11 621
11 253
10 230
9 539
Республика Тыва
12 486
12 091
10 992
9 485
Республика Хакасия
12 610
12 210
11 100
9 986
Алтайский край
12 065
11 436
10 396
9 573
Красноярский край
13 722
13 288
12 080
10 963
Иркутская область
13 105
12 689
11 535
10 540
Кемеровская область
11 250
10 893
9 903
9 147
Новосибирская область
12 666
12 086
10 987
10 378
Омская область
11 348
10 694
9 722
8 932
Томская область
12 441
12 044
10 949
10 436
Республика Бурятия
13 475
13 048
11 862
10 372
Республика Саха (Якутия)
18 667
18 076
16 443
15 438
Приморский край
14 711
14 245
12 950
12 119
Хабаровский край
16 486
15 960
14 509
13 205
Амурская область
14 660
13 910
12 645
11 272
Забайкальский край
14 464
14 005
12 732
11 256
Камчатский край
22 694
21 692
19 720
18 148
Магаданская область
21 511
20 829
18 935
17 560
Сахалинская область
16 813
16 280
14 800
13 604
Еврейская авт.обл.
16 664
16 133
14 666
13 526
Чукотский а.о.
30 906
27 293
24 812
19 312
г. Байконур
12 363
11 970
10 882
10 022
ДНР
9 643
ЛНР
9 643
Запорожская область
10 014
Херсонская область
10 014