«Ночной бухгалтер». ФНС рассказала, как правильно заполнить период в платежке по НДФЛ

Все логично

Например, если период с 23.02.2023 по 22.03.2023, то период будет – МС.03.2023, т.е. март. Ну разве сразу было не понятно? (с-сарказм)

Таблицу со всеми периодами на этот год собрали специально для вас. Не мучайтесь.

Зарплата не дошла

Именно это возмутило сотрудника, который не получил ее положенного в организации 15 числа, и пожаловался в Роструд. Всему виной запутавшийся бухгалтер – она решила, что день выплаты дохода надо определять по ст. 223 НК. На самом деле нужно смотреть совсем другой кодекс – Трудовой. А по нему день выплаты – день фактического получения зарплаты.

Устали объяснять работникам, почему в расчетном листке именно такая зарплата – рассылайте их в электронном виде. А вопросы пусть отправляют через КЭДО. Кадровой документооброт в цифре реален!

Хотите узнать о том, что изменилось в КЭДО в 2023 году и как облегчить себе работу с кадрами – загляните на бесплатный вебинар 30 марта.

Еще немного про НДФЛ

Если вы уже сдали все отчеты за 2022 год и немного расслабились, то напомним, что через неделю завершится первый квартал. Пожалуйста, только не плачьте!

Мы всего лишь хотим рассказать о новых разъяснениях от ФНС по поводу заполнения 6-НДФЛ.

Забудьте про 22 и 23 число, в форме фигурируют по-старинке 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год. Все просто.

Leroy Merlin вроде бы уходит из России

Почему вроде бы – потому что компанию передадут в управление локальному (т.е. российскому) менеджменту, а рабочие места для 45 тысяч сотрудников сохранят.

Добывать золото сможет каждый

Так по крайней мере предполагает законопроект, который скоро рассмотрит правительство РФ. Это, по замыслу, должно привлечь бизнес в труднодоступные и отдаленные территории вроде Чукотки или Магадана. А, кроме того, сократит количество «черных» добытчиков. С этим, правда, согласны не все наши читатели.

Ваша всегда логичная редакция