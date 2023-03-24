ЕНП (единый налоговый платеж)

🙌 ФНС разъяснила, как составлять уведомления и платежки-уведомления на страховые взносы и НДФЛ

ФНС выпустила письмо, которое обязательно для применения налоговиками на местах. В нем – особенности заполнения уведомлений и платежек по взносам и НДФЛ.

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К письму от 22.03.2023 № БС-4-11/3383@ есть несколько приложений:

  • особенность заполнения платежных поручений;
  • особенности заполнения уведомлений;
  • перечень КБК;
  • сроки сдачи уведомлений, коды периодов для уведомлений и платежек.

ФНС пояснила, что сдавать уведомления по взносам за третий месяц квартала не надо, потому что будет сдан РСВ.

Между тем в таблице (приложение 4 к письму) есть коды периодов и для третьего месяца (21/03, 31/03, 33/03, 34/03), хотя уведомление с этими кодами не нужно.

1

Также в таблице от ФНС для НДФЛ за декабрь нет кода для платежного поручения по последнему платежу за период с 23.12 по 31.12.

2

Ранее ФНС поясняла, что в этом случае должен быт код ГД.00.2023.

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ЕНП (единый налоговый платеж)

🙌 ФНС разъяснила, как составлять уведомления и платежки-уведомления на страховые взносы и НДФЛ

ФНС выпустила письмо, которое обязательно для применения налоговиками на местах. В нем – особенности заполнения уведомлений и платежек по взносам и НДФЛ.

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