🙌 ФНС разъяснила, как составлять уведомления и платежки-уведомления на страховые взносы и НДФЛ

К письму от 22.03.2023 № БС-4-11/3383@ есть несколько приложений:

особенность заполнения платежных поручений;

особенности заполнения уведомлений;

перечень КБК;

сроки сдачи уведомлений, коды периодов для уведомлений и платежек.

ФНС пояснила, что сдавать уведомления по взносам за третий месяц квартала не надо, потому что будет сдан РСВ.

Между тем в таблице (приложение 4 к письму) есть коды периодов и для третьего месяца (21/03, 31/03, 33/03, 34/03), хотя уведомление с этими кодами не нужно.

Также в таблице от ФНС для НДФЛ за декабрь нет кода для платежного поручения по последнему платежу за период с 23.12 по 31.12.

Ранее ФНС поясняла, что в этом случае должен быт код ГД.00.2023.