Как бухгалтеру получить возмещение морального ущерба

Моральный ущерб с налоговиков

Государство обязано компенсировать вред, который чиновники нанесли физлицу своими незаконными действиями (ст. 1069 ГК).

Если нарушены имущественные права гражданина – например, незаконно доначислили налог – то моральный вред не компенсируется (п. 37 постановления Пленума ВС от 15.11.2022 № 33).

Часть арбитров полагает, что налоговые споры вообще не подразумевают компенсацию морального ущерба (постановление Тринадцатого ААС от 07.12.2020 № А56-60671/2019).

Однако Верховный суд считает, что это не так(п. 2 постановления Пленума № 33).

Можно взыскать моральный вред, если инспекторы нанесли физлицу физические или нравственные страдания.

Судебная практика

Компания провела проверку ИП, и доначислила ему 200 тыс. руб. ИП подал в суд. Разбирательства длились три года. В результате предприниматель победил.

После этого он подал на налоговиков в суд, и потребовал компенсацию морального вреда в размере 2 млн руб. Незаконные действия налоговиков причинили ему нравственные страдания, из-за которых он попал в больницу.

Предпринимателю удалось выиграть апелляцию (постановление Семнадцатого ААС от 17.03.2011 № А50-5116/2010).

Арбитры посчитали, что ИП удалось доказать связь между переживаниями по поводу незаконных действий инспекции и своей болезнью (п. 1 ст. 151 ГК).

А моральная компенсация – это справедливое вознаграждение потерпевшего за перенесенные им страдания. Но сумму компенсации суд снизил до 100 тыс. руб.

Однако налоговикам удалось убедить Высший арбитражный суд в своей невиновности. Арбитры посчитали, что гражданин и так заболел бы.

Прямой связи между его болезнью, доначислениями и судебными разбирательствами с налоговой инспекцией нет (определения ВАС от 25.01.2012 № ВАС-15436/11 и от 21.05.2012 № ВАС-15436/11).

Как надо действовать

Получить компенсацию морального вреда с налоговиков сложно, но возможно. Для этого нужно доказать, что инспекция злоупотребила властью.

Ошибки при проведении налоговых проверок и взыскания недоимки, которые были исправлены или самими инспекторами, или по решению суда, к таким случаям не относятся.

Обоснуйте, какой физический или нравственный вред вы получили.

Например, панические атаки, депрессия, неврозы могут быть прямым следствием борьбы за свои права с налоговиками. А вот сломанная нога, камни в почках и тому подобное – нет.

Поэтому подготовьте для суда медицинское заключение. Оно должно показать прямую связь между вашими нервными переживаниями и наступившей болезнью.

Моральный ущерб с недобросовестных клиентов

Клиент может публично опорочить деловую репутацию бухгалтера.

Например, усомниться в его профессиональной компетенции. Или обвинить в незаконных действиях или обмане.

Если все это неправда, бухгалтер как человек испытывает нравственные страдания, так как наносится удар по его репутации и уважению со стороны других клиентов.

Судебная практика

Компанию поймали на связи с «техничками». Сняли затраты и вычеты по НДС.

Однако организация переложила вину на стороннего бухгалтера.

Якобы сам директор компании – не специалист в области бухучета и проживает в другом городе, а бухучет компании вела сторонняя фирма.

Именно она предложила организации заключить договоры с сомнительными субподрядчиками. Незаконно выдавала доверенности от имени компании. Поэтому все нарушения в учете – дело рук стороннего бухгалтера.

Арбитры не поверили организации. Ее должностные лица не могли не знать, кто именно проводит спорные СМР.

Сторонний бухгалтер вел учет, а не занимался организацией строительства (постановление АС Восточно-Сибирского округа от 24.10.2022 № А74-399/2021).

Как бухгалтеру защитить свою честь и достоинство

Если недобросовестный клиент опорочил деловую репутацию бухгалтера, на него можно подать заявление в полицию о клевете (ст. 128.1 УК).

Клевета – это распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию. Она наказывается:

или штрафом в размере до 500 тыс. руб.;

или штрафом в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев;

или обязательными работами на срок до 160 часов.

Как надо действовать

Бухгалтеру надо доказать, что клиент действительно распространял сведения, которые порочат деловую репутацию бухгалтера.

А вот клиенту придется доказывать, что эти сведения правдивы (ст. 152 ГК, п. 50 постановления Пленума № 33).

Размер компенсации морального вреда суд определит сам. Учтет, до какой степени действия виновника нанесли вред пострадавшему.,

При этом даже если недобросовестного клиента привлекут к административной или уголовной ответственности, он все равно должен будет оплатить моральный вред (ст. 5.61, 5.61.1 КоАП, ст. 128.1 УК).

Моральный ущерб с работодателя

Если права бухгалтера нарушает работодатель, с него также можно взыскать компенсацию за моральный вред (ст. 237 ТК). Причем независимо от компенсации имущественного ущерба.

Поводом для компенсации могут быть, например, незаконная сверхурочная работа, неправомерное наказание, незаконное увольнение, безосновательно заниженная сумма премии (п. 46 постановления Пленума № 33).

Судебная практика

Гражданку приняли на работу бухгалтером на полставки по совместительству. Затем ее уволили, а на ее место взяли другого человека. Работодатель объяснил, что этот человек будет трудиться на полную ставку.

Однако уволенный бухгалтер подала иск в суд. Приказа о приеме на работу по совместительству нет. Запись о работе по совместительству в трудовую книжку не внесена. В письменной форме о предстоящем увольнении за две недели бухгалтера не уведомили.

Арбитры решили, что работодатель нарушил правила увольнения.

С него взыскали средний заработок уволенного бухгалтера за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда. А самого бухгалтера восстановили на работе (определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 07.06.2021 № 88-11640/2021).

Как надо действовать

Фиксируйте нарушения со стороны работодателя.

Сохраняйте не только документы, но и служебную переписку. Делайте скриншоты, если переписку ведете в электронном виде (п. 66 постановления Пленума № 33).

Но понадобится указать адреса интернет-страницы, с которой сделана распечатка. А также точное время, когда она сделана.

Когда арбитры будут решать, какую сумму компенсации назначить, они оценят степень ваших моральных и физических страданий. Поэтому озаботьтесь соответствующими медицинскими справками.

Как добиться компенсации морального вреда через суд

Чтобы добиться моральной компенсации с помощью суда, надо сделать пять шагов.

Во-первых, составьте исковое заявление

В исковом заявлении укажите (ст. 131 ГПК):

наименование суда, в который подаете иск;

сведения об истце и ответчике;

чем именно нарушены ваши неимущественные права;

при каких обстоятельствах это произошло;

какие у вас есть доказательства;

требование о компенсации и ее размер;

перечень прилагаемых к исковому заявлению документов.

Во-вторых, уплатите госпошлину

Уплатите госпошлину. Ее размер составляет 300 руб. (подп. 3 п. 1 ст. 333.19 НК; п. 10 Постановления Пленума ВС № 10).

Не надо платить госпошлину, если причина для требования связана (подп. 1, 3, 4, 10 п. 1, подп. 4 п. 2 ст. 333.36 НК; п. 10 Постановления Пленума № 10):

с нарушением прав потребителя;

трудовыми правоотношениями;

причинением увечья или иным повреждением здоровья;

преступлением;

уголовным преследованием.

В-третьих, подготовьте документы

К исковому заявлению приложите (ст. 132 ГПК):

доверенность на представителя, если он будет обеспечивать ваши интересы;

документы, которые подтверждают, что вам причинили моральный вред;

документ, об уплате госпошлины, если вы не освобождены от уплаты;

уведомление, что вручили копию иска другим лицам, которые участвуют в деле.

В-четвертых, подайте исковое заявление в суд

Исковое заявление о возмещении морального вреда, как правило, подается в районный суд (ст. 23, 24 ГПК).

Обычно заявление подают по адресу ответчика. Но истец вправе подать иск по месту своего жительства, если иск связан (ст. 29, 30 ГПК):

с нарушением прав потребителя;

трудовыми правоотношениями;

причинением увечья или иным повреждением здоровья;

преступлением;

уголовным преследованием.

Исковое заявление и прилагаемые к нему документы можно подать в суд на бумаге или по интернету.

Особенности подачи документов через Интернет уточните в суде.

В-пятых, примите участие в заседании суда

Районный суд вправе рассматривать дело до истечения 2 месяцев со дня, когда поступило заявление. Но если иск связан с восстановлением на работе – то до истечения месяца.

Суд может продлить срок, но не более чем на месяц (ст. 154 ГПК).

Образец заявления в суд на компенсацию морального вреда

B Ленинский районный суд города Краснодара Истец: Бабенко Анастасия Игоревна, паспорт 42 23 092434, выдан ОВМ ОП УМВД России по г. Краснодару по Карасунскому округу 31.06.2008 Адрес: 350019, г. Краснодар, ул. Им. Грибоедова, 77, кв. 29 Ответчик: ООО «Мореман», ИНН 2309133781 Адрес: 350059, г. Краснодар, ул. Тихорецкая, д. 33 ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА «01» февраля 2023 года ответчик совершил в отношении меня неправомерное действие, заключающееся в том, что возложил на меня как на бухгалтера дополнительные обязанности, не предусмотренные в трудовом договоре, без моего согласия и без дополнительной денежной компенсации. Мне не хватает рабочего времени, чтобы физически выполнять свою основную работу и дополнительные обязанности. В результате мне приходится регулярно оставаться на работе сверхурочно и работать по выходным. Указанным действием было нарушено принадлежащее мне неимущественное право на свободное время и время для отдыха. Это причинило мне страдания, заключающиеся в претерпевании мною чувства отчаяния. Ухудшилось мое здоровье: появились частые головные боли, депрессия, панические атаки. Претерпевание мною указанных страданий подтверждается медицинским заключением из городской поликлиники № 13 города Краснодара. По моему мнению, причиненный мне ответчиком моральный вред будет компенсирован в случае выплаты мне ответчиком денежной компенсации в размере 300 000 (триста тысяч) руб. В соответствии со ст. ст. 151, 1099 – 1101 ГК РФ прошу взыскать с ответчика денежную компенсацию причиненного мне морального вреда. Приложения: 1. Письменные доказательства в обоснование иска: медицинское заключение из городской поликлиники № 13 города Краснодара;

скриншоты переписки по программе Skype с главным бухгалтером ООО «Мореман» Ивко В.Г. и генеральным директором ООО «Мореман» Булыкиным И.А. 2. Копия искового заявления для ответчика. Подпись Бабенко Бабенко А.И.. Дата 27.03.2023

Можно ли передать компенсацию морального вреда по наследству

Право на компенсацию морального вреда не переходит по наследству (п. 1 ст. 150, ст. 1112 ГК).

Однако если гражданин выиграл дело, но не успел получить компенсацию, его наследники вправе ее потребовать.

Аналогичная ситуация с передачей права требования. Когда дело выиграно, сумму присужденной компенсации можно переуступить (п. 8, 9 постановления Пленума № 33).