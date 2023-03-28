Должностная инструкция генерального директора ООО: образец-2023

Особенности должности генерального директора

Кто такой генеральный директор? Это лицо, руководитель, глава предприятия. Генеральный директор может быть как наемным управляющим, так и одним из собственников бизнеса. Он относится к высшему управляющему персоналу. Руководитель несет ответственность за все действия организации, поэтому его должностная инструкция отличается от аналогичных инструкций рядовых специалистов.

Генеральный директор назначается на должность и освобождается от нее по общему решению совета директоров, учредителей или акционеров. Увольнение генерального директора отличается от увольнения обычного сотрудника.

Нюансы должностной инструкции генерального директора ООО

ООО – это общество с ограниченной ответственностью, один из видов хозяйствующих обществ коммерческой сферы. Собственники бизнеса заинтересованы в эффективном руководстве и увеличении рентабельности компании. Поэтому должностные обязанности генерального директора должны быть направлены на решение этих двух задач.

Перечислим функциональные обязанности гендиректора:

осуществление общего руководства всей деятельностью общества;

разработка совместно с собственниками бизнеса миссий, глобальных целей компании, а также долгосрочных планов по их реализации в дальнейшей деятельности;

обеспечение законности финансово-хозяйственной деятельности общества и соблюдение требований действующих нормативно-правовых актов;

лицензирование деятельности компании;

контроль за рациональным и эффективным использованием всех ресурсов общества, в том числе финансовых и трудовых;

организация работы и эффективного взаимодействия всех подразделений и участков организации;

контроль за выполнением обществом своих обязательств перед бюджетом РФ, государственными внебюджетными фондами, сторонними контрагентами;

утверждение штатного расписания компании;

организация ведения бухгалтерского и налогового учета, кадрового и общего делопроизводства;

представление интересов компании в арбитражном суде, при осуществлении коммерческих сделок и других действиях предприятия;

организация разработки и внедрения новых прогрессивных технологий производства и управления;

проведение аттестации рабочих мест и проверки профессионального соответствия работников занимаемым должностям, обеспечение безопасности сотрудников на рабочих местах;

обеспечение выполнения решений и распоряжений совета директоров, акционеров, учредителей;

иные распорядительные функции, касающиеся оперативных задач текущего рабочего процесса.

Каждое предприятие может самостоятельно скорректировать типовые должностные обязанности генерального директора, опираясь на особенности и масштабы деятельности.

Руководитель компании может делегировать часть своих обязанностей непосредственным заместителям и другим должностным лицам предприятия и контролировать выполнение возложенных на них полномочий. В этом случае для них также должны быть скорректированы их должностные инструкции.

Содержание должностной инструкции генерального директора 2023 года

Все должностные инструкции, как правило, имеют общий вид и стандартную форму, а также должны быть зарегистрированы в специальном регистре – журнале.

Разработка документа начинается с изучения структуры предприятия, его подразделений, то есть объектов управления. Руководитель как субъект управления выступает в роли центрального координатора и является управляющим звеном всей деятельности компании.

Рассмотрим разделы и особенности типовой должностной инструкции генерального директора:

1. Общие положения

Этот раздел включает стандартные пункты:

требования, которым должен соответствовать управленец при вступлении в должность;

кем он назначается на должность и освобождается от нее (к примеру, советом учредителей, акционеров);

подчинение генерального директора высшему органу управления (например, совету директоров или учредителей);

на какие документы должен опираться руководитель при осуществлении управления (устав общества, нормативно-правовые акты РФ, решения и распоряжения высшего органа управления, должностная инструкция, правила внутреннего трудового распорядка и другие локальные акты организации).

2. Должностные обязанности генерального директора как руководителя общества

Примерный список должностных обязанностей генерального директора был рассмотрен выше. Напомним, что часть функций директор может делегировать своим заместителям. Но ответственность за деятельность компании и действия своих подчиненных будет нести он как непосредственный руководитель организации.

К примеру, управление подразделениями можно разделить между заместителями, организацию ведения бухгалтерского и налогового учета возложить на главного бухгалтера, ответственным лицом за кадровое делопроизводство назначить начальника отдела кадров и т. д.

3. Права генерального директора

В этом разделе перечисляются права руководителя, которые ему необходимы при выполнении должностных обязанностей согласно инструкции и в пределах компетенции, например:

составление и подписание документации организации (право первой подписи);

представление интересов предприятия без доверенности;

прием и увольнение персонала;

заключение договоров и контрактов;

открытие счетов в кредитных организациях;

принятие решений по направлению и распоряжению ресурсами общества, в том числе финансовыми;

поощрение и привлечение к ответственности персонала;

определение системы оплаты труда и поощрения работников;

вынесение вопросов за пределами его компетенции на рассмотрение высшим органом управления и др.

4. Ответственность генерального директора

Генеральный директор несет ответственность за возложенные на него функции, в целом за финансово-хозяйственную деятельность, а именно:

за законность осуществляемой деятельности;

соблюдение требований законодательства;

ведение бухгалтерского учета, кадрового делопроизводства;

лицензирование деятельности;

аттестацию и безопасность персонала на рабочих местах;

использование ресурсов предприятия;

выполнение обязательств перед всеми контрагентами: бюджетом РФ, государственными внебюджетными фондами, персоналом по оплате труда.

5. Условия работы руководителя

Условия работы руководителя, как и других сотрудников, определяются правилами внутреннего трудового распорядка и графиком рабочего времени.

Но в связи с занимаемой должностью и производственной необходимостью можно сделать отметку о том, что рабочий график руководителя имеет ненормированный характер.

Должностная инструкция директора утверждается высшим органом управления предприятием – советом директоров, учредителей, акционеров. Документ в обязательном порядке должен быть подписан руководителем – так он будет ознакомлен с возложенными на него функциями и ответственностью.

Скачать образец должностной инструкции генерального директора ООО

Как составляется должностная инструкция коммерческого директора

С развитием рыночной экономики генеральных директоров нередко называют еще и коммерческими директорами. В современной экономике смысл деятельности руководителя сводится к повышению коммерческой эффективности, рентабельности и прибыли предприятия. Всё зависит от структуры управления предприятием и масштабов его деятельности.

Например, возглавлять предприятие может генеральный директор, который непосредственно подчиняется совету директоров, а для управления дочерними компаниями назначаются коммерческие директора.

Но нередко на предприятиях делают разграничение руководящих должностей: генеральный директор несет ответственность за руководство всей деятельностью предприятия, а коммерческий директор – за продажи компании (отдел продаж, логистики, маркетинга). В целом в должностных инструкциях генерального и коммерческого директоров можно найти много общих моментов, и составляются они аналогично.

Итоги

Должностная инструкция генерального директора относится к категории внутренних локальных актов предприятия. Генеральный директор – это лицо, глава предприятия. Он относится к категории высшего управляющего персонала. Руководитель несет ответственность за всю деятельность организации, и это должно найти отражение в его должностной инструкции.

Должностная инструкция генерального директора должна закреплять за ним исчерпывающий перечень обязанностей и видов ответственности. Каждое предприятие может самостоятельно скорректировать типовые должностные обязанности генерального директора, опираясь на особенности и масштабы деятельности.

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