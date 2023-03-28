Социальная поддержка

Порядок выплаты пенсий и пособий изменится

Вносятся изменения в правила выплаты целого ряда мер социальной поддержки. Это касается материнского капитала, определённых видов пенсий и пособий.

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Порядок выплаты пенсий и пособий изменится
Иллюстрация: Кристина Алексеевна/pexels

Уже с июня 2023 года будет введена единая дата выплатиз материнского капитала на детей до трёх лет. Это будет5 число каждого месяца. Выплаты будут делать не за текущий, а за предыдущий месяц. Об этом сообщили в Социальном фонде России.

Сейчас даты выплат из маткапитала различаются. В каких-то регионах деньги переводят с 1 по 15 число. В других – с 16 по 25. Важно отметить, что выплаты поступают за текущий месяц, то есть в марте – за март, в апреле – за апрель.

С июня начнут действовать новые правила. Семьям по всей стране выплаты будут приходить в один день – 5 числа, за предыдущий месяц.

Впервые новая дата будет применена к пособию за май. Семьи получат деньги 5 июня, пояснили в СФР.

В СФР рассказали, что зачисления будут проходить автоматически. Никуда обращаться для получения денег не нужно. Заявление писать тоже не потребуется.

Чтобы уведомить об изменениях, до конца марта отделения СФР начнут рассылать соответствующие уведомления.

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В свою очередь юристы, опрошенные life.ru, обратили внимание на некоторые важные новшества, которые появились в этом году.

Так, после того как работающий пенсионер увольняется, ему индексируют пенсию. С этого года получить прибавку стало проще.

Раньше пенсионерам нужно было подождать три месяца, прежде чем начать получать повышенные выплаты. Теперь срок ожидания сокращён.

Перерасчет сделают сразу. Работодатель теперь подаёт данные в СФР в месяц увольнения пенсионера.

К примеру, человек перестал трудиться в марте 2023 года. В этом случае работодатель подаёт данные о нём в марте. Уже в следующем месяце, то есть в апреле, СФР должен произвести перерасчет пенсии и вынести решение по индексации.

В мае пенсионер уже должен получить новый размер пенсии, а также денежную разницу между прежним размером и новым.

Дело в том, что повышенную пенсию начисляют сразу же после увольнения. Если человек уволился в марте, то прибавку сделают с апреля. Тем не менее из-за особенностей расчёта и документооборота выплачивают деньги задним числом.

Таким образом, в апреле пенсия будет начисляться по-старому, а в мае – уже в повышенном размере.

Вместе с майской пенсией придет и дополнительная сумма – это доплата за апрель. Она представляет собой разницу между той суммой, которую пенсионер получал до увольнения, и после.

Что касается пособий, то с этого года были внесены изменения в федеральное законодательство. Они касаются тех, кто получал ранее пособия на детей от трёх до семи лет, от восьми до семнадцати лет, и год после их назначения ещё не прошёл.

Если доход семьи уменьшился в 2022 году, то родители могут подать заявление на назначение нового пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, и размер его может быть выше.

Кстати, с 1 апреля 2023 года на 3,3% будут проиндексированы социальные пенсии.

В этом году прибавка будет необычной. Как правило, социальные пенсии индексируют каждый год на размер инфляции.

В прошлом году решили не ждать, а проиндексировать выплаты на 10% с 1 июня 2022 года, то есть заранее. Инфляция по году составила 11,9%.

В результате было принято решение с 1 апреля сделать индексацию на 3,3%. Таким образом, общая прибавка составит 13,3%.

Кроме того, ожидается прибавка на региональном уровне. В частности, в Тульской области. Там будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты на 1,055 отдельным категориям граждан.

Увеличится, в частности, дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы и ещё целому ряду категорий льготников.

Кстати, размеры денежных доплат различаются и в зависимости от региона, и в зависимости от категории льготников. Обычно суммы колеблются в пределах 3 000−9 000 рублей.

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