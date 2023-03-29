Какие активы в бюджетном учреждении генерируют доходы

Понятие актива

По п. 36 стандарта бухгалтерского учета для госсектора (приказ Минфина от 31.12.2016 № 256н) активом признается имущество, которое приносит или будет приносить учреждению пользу и деньги.

Согласно п. 22 инструкции № 157н актив относят на балансовый (синтетический) счет 100 00 «нефинансовые активы», который предназначен для сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении о состоянии активов публично-правовых образований (Российская Федерация, субъекты РФ и т. п.) и об операциях с ними.

При этом в соответствии с п. 332 инструкции № 157н на забалансовых счетах учитывают имущество, которое не является балансовым объектом бухгалтерского учета, в частности, имущество, не соответствующее критериям активов.

Откуда потоки

Государственные и муниципальные учреждения создаются исключительно для оказания услуг в целях реализации функций и полномочий органов исполнительной власти, а не для извлечения какой-либо выгоды.

То есть деятельность учреждений направлена на осуществление расходов в социально значимых для общества сферах.

Так, в частности, согласно п. 1 ст. 9.2 закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ бюджетное учреждение – это некоммерческая организация, которая уполномочена выполнять обязательства властей в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах.

Бюджетное учреждение вправе осуществлять иные неосновные виды деятельности, если это служит достижению целей, ради которых оно создано, и такая деятельность указана в его учредительных документах (п. 4 ст. 9.2 закона № 7-ФЗ). Такая же норму содержит и п. 3 ст. 298 ГК.

Аналогичные положения содержатся и в законе от 03.11.2006 № 174-ФЗ в отношении автономных учреждений, а также в ст. 161 БК в отношении казенных учреждений.

При этом все имущество учреждений согласно ст. 296 ГК находится у них в оперативном управлении. Другими словами, имущество учреждений является в чистом виде активом только для его собственника (Российская Федерация, субъекта РФ, муниципальное образование). Приносящую доход деятельность учреждения осуществляют, как правило, в тех же зданиях, помещениях, на том же оборудовании, где ведут и основную уставную деятельность.

В такой ситуации вычленить какое-то конкретное имущество, которое создает денежные потоки крайне трудно.

Таким образом, если учреждение создано органом исполнительной власти для решения полномочий в различных областях социальной сферы, то практически все имущество такого учреждения относится к активам, которые не создают финансовые потоки.

Новая генерация

Но Минфин приказом от 31.12.2016 № 259н утвердил один из самых «загадочных» стандартов бухгалтерского учета для госсектора «Обесценение активов» (далее – Стандарт № 259н).

Этот стандарт применяется с 1 января 2018 года одновременно с положениями федерального стандарта «Концептуальные основы». Действие Стандарта № 259н распространяется на государственные и муниципальные учреждения всех типов.

В рамках этой статьи мы не станем рассматривать особенности обесценения активов. Наибольший интерес представляют активы, генерирующие денежные потоки (Активы ГДП) и активы, не генерирующие денежные потоки (Активы нГДП), а также особенности отражения в учетной политике и в отчетности.

Согласно пункту 5 стандарта № 259н:

активы, генерирующие потоки – это активы, на которых можно заработать;

активы не генерирующие потоки – это активы, на которых в силу разных причин заработать не получится.

Кроме того, в п. 5 стандарта № 259н приведено дано определение единица, генерирующая денежные потоки (единица ГДП).

Как уже было сказано выше, в оперативном управлении учреждения находятся активы, которые не являются источником получения денежных потоков, то есть их следует отнести к активам нГДП. Зачем Минфину потребовалось выделять «доходные» активы ГДП – загадка.

Тем не менее, чтобы у проверяющих не было сомнений в учетной политике целесообразно обозначить наличие или отсутствие таких активов в учреждении, например так:

«Х. Активами, негенерирующими денежные потоки, признаются объекты основных средств, учтенные на балансовых счетах с признаком кода финансового обеспечения в 18-м разряде рабочего плана счетов: 1 – деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации (бюджетная деятельность); 3 – средства во временном распоряжении; 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания; 5 – субсидии на иные цели; 6 – субсидии на цели осуществления капитальных вложений; 7 – средства по обязательному медицинскому страхованию. Х1. Активами, генерирующими денежные потоки, признаются объекты основных средств, учтенные на балансовых счетах с признаком кода финансового обеспечения в 18-м разряде рабочего плана счетов: 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)».

Определить относится конкретный актив к генерирующим или негенерирующим потоки должна комиссия по поступлению и выбытию активов. Соответствующее полномочие этой комиссии также нужно указать в учетной политике.

Реклассификация

Любопытно, что Минфин предусмотрел возможность изменения актива своего «статуса». Ведь согласно пункту 30 стандарта № 259н реклассификация активов из категории генерирующих денежные потоки активов в категорию негенерирующих такие потоки активов и наоборот происходит только в случае изменения цели владения/ использования актива.

Однако изменить цели владения и использования может только учредитель, так как все имущество у учреждений только в оперативном управлении. Отметим, что порядок такой реклассификации нормативно не установлен.

Отчетность

Согласно п. 33 Стандарта № 259н в своей бухгалтерской (финансовой) отчетности должно раскрывать информацию в отношении единицы ГДП обособленно.

То есть бухгалтеру надо отдельно и подробно указать сведения об имеющихся на балансе учреждения активах, приносящих ему деньги. При этом ни в инструкции № 191н по бюджетной отчетности, ни в инструкции № 33н по бухгалтерской отчетности данное требование стандарта № 259н развитие не получило.

Поэтому, если на это не будет особого указания учредителя, то информировать его об активах ГДП не нужно.