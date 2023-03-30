Какие у вас есть права, если сократили на работе

Сокращение штата – процесс, при котором увольняют сотрудника, а его должность упраздняется. Если при обычном увольнении должность может оставаться в штатном расписании и на место работника компания вправе принять другого специалиста, то при сокращении штата так не получится.

Нельзя сократить: работника на больничном, работника в отпуске, многодетную мать, у которой есть дети до трех лет, мать-одиночку, у которой есть ребенок до 14 лет или ребенок-инвалид до 18 лет, женщину в декрете или беременную.

Вас должны предупредить об увольнении за два месяца.

Важно: сокращение и обычное увольнение – разные вещи. При сокращении у вас больше прав. Законное сокращение проходит в соответствии с ТК.

Есть ли какие‑то варианты остаться на работе

По ТК сокращение допускается, только если невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя ставку. Должность может быть ниже, как и зарплата.

Работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него.

А если компанию ликвидируют

Ликвидация организации является основанием для увольнения согласно ч. 1 ст. 81 ТК. В этом случае допускается даже увольнение беременных сотрудниц и работников, находящихся на больничном или в отпуске.

Какую запись поставят мне в трудовой книжке

После того как вы закроете обходной лист, который будет подтверждением того, что работодатель не имеет к вам имущественных претензий, вам должны выдать трудовую с записью об увольнении в связи с сокращением. Если компания ликвидирована, то запись будет соответствующая.

Важно: получите в бухгалтерии перед увольнением все необходимые справки, например справку о доходах, о зарплате за последние три месяца и т. д.

Положены ли мне какие‑то выплаты

Помимо зарплаты за отработанный период и компенсации за неиспользованный отпуск при сокращении или ликвидации сокращенному работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка.

Также за ним сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия).

В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за сокращенным в течение третьего месяца со дня увольнения по решению органа службы занятости при условии, что в двухнедельный срок после увольнения работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен.

Как получить выходное пособие

Направьте работодателю заявление о выплате выходного пособия. Рекомендуется подготовить два экземпляра: первый отдайте работодателю, а на втором попросите поставить отметку о принятии и оставьте у себя.

Если работодатель отказывается принять заявление, отправьте его заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения.

Как получить средний заработок

Нужно предоставить своему бывшему работодателю подтверждение того, что вы не работали в те периоды, за которые претендуете на получение среднемесячного заработка. Таким подтверждением может быть, например, трудовая книжка или справка с биржи труда.

Выплата сохраненного среднего заработка осуществляется в дни, установленные в организации для выплаты заработной платы.

Организациям фактически запрещено завершать процедуру ликвидации, пока не будут произведены все связанные с ней выплаты работникам. Согласно норме ст. 178 ТК, при ликвидации организации выплаты среднего месячного заработка за период трудоустройства в любом случае должны быть произведены до ее завершения в соответствии с гражданским законодательством.

Важно: в течение 15 дней со дня увольнения обратитесь к работодателю – тогда вам не откажут в выплатах.

Что делать, если мне отказывают в выплатах и нарушают мои права

Для предотвращения трудового спора направьте обращение:

в региональную госинспекцию труда (можно через сайт онлайнинспекция.рф);

городскому, районному или специальному прокурору;

в профсоюзную организацию (если есть).

Для разрешения возникшего трудового спора направьте исковое заявление в районный (городской) суд по адресу работодателя или по месту жительства заявителя в течение года.