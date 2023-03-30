Персонифицированные сведения на сотрудников отпуске по уходу за ребенком

Отчет Персонифицированные сведения о физических лицах введен с 2023 года. Он заменил СЗВ-М, который сдавался ранее.

Установлен конкретный срок сдачи этого отчета – 25 число каждого месяца, который следует за истекшим.

Кого включать в отчет «Персонифицированные сведения о физлицах»

Отчет сдают по всем работникам, которые являются застрахованными лицами.

Они перечислены в пункте 3.1 Порядка, утвержденного приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@.

Это работники, с которыми компания заключила трудовые договоры и договоры гражданско-правового характера (ГПХ).

В части ГПХ учитывают договоры:

о выполнении работ или об оказании услуг;

авторского заказа;

об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства; издательские лицензионные;

лицензионные о предоставлении права использования произведения науки, литературы, искусства,

договоры о передаче полномочий по управлению правами, заключенные с организацией по управлению правами на коллективной основе.

Персонифицированные сведения подают, в том числе на иностранных сотрудников, которые постоянно и временно проживают, а также временно пребывают на территории РФ.

Исключение составляют временно пребывающие высококвалифицированные специалисты, не из стран ЕАЭС.

Не нужно включать в отчет Персонифицированные сведения о физлицах" данных о работниках, в которыми заключены договоры купли-продажи, аренды, мены, найма жилого помещения, займа, дарения.

То есть, договоры, предметом которых является передача имущества.

Как видите отпуск, в том числе по беременности и родам или по уходу за ребенком, никак не влияет на перечень работников, по которым сдается отчет. Главное – наличие трудового договора или ГПД.

Работниц, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком нужно включать в отчет «Персонифицированные сведения о физлицах».

Что указывать в отчете о работнице в отпуске по уходу за ребенком

Форма отчета, утвержденная приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@ содержит титульный лист, персональные данные физических лиц, суммы выплат и вознаграждений.

Если компания по своей инициативе не выплачивает какие-либо дополнительных денег работнице в декрете, сумма выплат в ее пользу будет равна нулю.

Если не было выплат в отчетном периоде, работника все равно нужно включить в отчет Персонифицированные сведения о работниках.

По правилам заполнения формы, в графах, где указываются данные о сумме выплат, нужно проставить прочерки либо ничего не ставить.

Это зависит от формы отчета:

в строке 070 электронной формы – ничего не ставить не нужно, она остается пустой;

в строке 070 бумажной формы – поставить прочерки.

В бухгалтерских программах это реализовано несколько иначе. В строке 070 нужно указать ноль, затем при распечатке, закрытии или выводе формы, в ней автоматически проставится прочерк.

Если не поставить «0» программа не даст возможности «закрыть» отчет. В итоге, в строке выплат работнице в отпуске по уходу за ребенком нужно проставить «0».

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