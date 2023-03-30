Такое количество билетов сотрудник компании «Лотереи Москвы» наворовал за полгода. Сумма ущерба составила 1,3 млн рублей. Теперь «везунчику» грозит до 10 лет лишения свободы.
Цифра дня. Про невезение
А что вы знаете о невезении?
А что вы знаете о невезении?
Такое количество билетов сотрудник компании «Лотереи Москвы» наворовал за полгода. Сумма ущерба составила 1,3 млн рублей. Теперь «везунчику» грозит до 10 лет лишения свободы.
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Для того, чтобы система правильно предоставляла данные, необходимо корректно закрывать ежемесячные отчеты. В статье рассмотрим, как проводится закрытие месяца в 1C:ERP, на примерах увидим, как выводятся показатели в отчетах по предварительной себестоимости. Разберем, какие существуют настройки по регламентным операциям закрытия месяца.
Поменялись правила и бланк заявления на подтверждение кода ОКВЭД для тарифа по взносам на травматизм.
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Если предметом госзакупки является поставка лекарственных препаратов, медицинских изделий и расходных материалов, то вносить изменения просто так в него нельзя.
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