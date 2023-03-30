Общество

Цифра дня. Про невезение

А что вы знаете о невезении?

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Цифра дня. Про невезение

Такое количество билетов сотрудник компании «Лотереи Москвы» наворовал за полгода. Сумма ущерба составила 1,3 млн рублей. Теперь «везунчику» грозит до 10 лет лишения свободы.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Новые настройки закрытия месяца 1С:ERP

Для того, чтобы система правильно предоставляла данные, необходимо корректно закрывать ежемесячные отчеты. В статье рассмотрим, как проводится закрытие месяца в 1C:ERP, на примерах увидим, как выводятся показатели в отчетах по предварительной себестоимости. Разберем, какие существуют настройки по регламентным операциям закрытия месяца.

Новые настройки закрытия месяца 1С:ERP
Субсидиарная ответственность

Ответственность бухгалтера

Постепенно нарастает тенденция привлечения к ответственности бухгалтеров, как работающих в штате, так и уволившихся, так и бухгалтеров на аутсорте. Таковы сегодняшние реалии и лишним будет еще раз напомнить, что нужно постоянно держать «ушки в остро», а «руку на пульсе».

Ответственность бухгалтера

Последние мероприятия для бухгалтеров

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44-ФЗ

Минфин: чтобы изменить условия госконтракта, исполнитель должен доказать, что сможет обеспечить изменения

Если предметом госзакупки является поставка лекарственных препаратов, медицинских изделий и расходных материалов, то вносить изменения просто так в него нельзя.

Подотчет, командировки

Как оплатить сотруднику отъезд и возвращение из командировки в ночное время выходного дня

Положения ТК, как правило, трактуются в пользу сотрудника при выяснении отношений в суде или проведении проверки трудовой инспекцией. Бухгалтерам и руководителю организации важно быть готовыми к различным разбирательствам, а еще лучше – не допускать их возникновения.

Как оплатить сотруднику отъезд и возвращение из командировки в ночное время выходного дня

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

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УСН

Бухгалтеры путаются в совмещении УСН с патентом. Держите курс, который сделает из вас профи

Упрощенку традиционно считают простой, исходя из названия: дескать, ну чего там сильно замудренного-то? В соцсетях «Клерка» с завидной регулярностью появляются истории, где какой-нибудь бухгалтер-новичок попал на налоговую проверку из-за глупых ошибок.

Поддержка 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП ред.2.5 только до конца 2023 года. Рекомендации по переходу на редакцию 3.1

Выпуск обновлений, необходимых для сдачи отчетности за 2023 год, возможен только до конца I квартала 2024 года. Поддержка законодательства 2024 года в выпускаемых обновлениях не планируется.

Поддержка 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП ред.2.5 только до конца 2023 года. Рекомендации по переходу на редакцию 3.1
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