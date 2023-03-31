Взыскание долгов по коммунальным платежам: вступил в силу новый закон

Дело в том, что взыскать, в частности, плату за содержание общего имущества многоквартирного дома или за капитальный ремонт можно только с собственника квартиры (т. к. эти платежи входят исключительно в его обязанности).

В связи с этим процессуальное законодательство оперативно дополнилось поправками: 18 марта был подписан и опубликован закон от 18.03.2023 № 80-ФЗ, который в этот же день вступил в силу, внеся ряд изменений в ГПК и АПК.

Согласно новым правилам, при обращении в суд за взысканием задолженности по коммунальным платежам или взносов на капремонт коммунальная организация теперь может вовсе не указывать Ф.И.О. ответчика в заявлении.

Ей достаточно сослаться на то, что эти данные ей неизвестны – и суд самостоятельно запросит необходимую информацию в Росреестре.

То же самое касается одного из идентификаторов должника, которые сейчас требуется включать в заявление, обращаясь в суд за взысканием (СНИЛС, ИНН, паспортные данные или реквизиты водительского удостоверения ответчика): коммунальная организация может не указывать их – и суд все равно примет заявление к производству, запросив недостающие данные в рамках межведомственного взаимодействия.

Иными словами, даже не зная Ф.И.О. и необходимых идентификационных данных должника, коммунальные организации теперь могут обращаться в суд для взыскания.

Коммунальные долги с граждан взыскиваются в порядке приказного производства, которое не предполагает вызова сторон в заседание (ст. 121 ГПК).

При этом к коммунальным долгам применяется 3-летний срок исковой давности, который отсчитывается со дня наступления срока для внесения каждого платежа. Но, чтобы суд не взыскал задолженность за рамками 3-х лет, ответчик должен заявить о пропуске истцом срока исковой давности.

Поэтому довольно часто встречаются ситуации, когда с граждан списывают многолетние коммунальные долги, поскольку при вынесении судебного приказа невозможно подать ходатайство о пропуске срока исковой давности (должник узнает о взыскании только по факту – когда получает копию судебного приказа или сообщение от банка об аресте счета за долги).