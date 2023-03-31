Может ли заказчик по закону № 44-ФЗ передумать и отменить свое же решение об одностороннем отказе от исполнения контракта

Закон № 44-ФЗ устанавливает правила взаимодействия между заказчиком и исполнителем при заключении, изменении, исполнении и расторжении контракта.

В соответствии с законом № 44-ФЗ заказчик имеет право на односторонний отказ от исполнения контракта в случае, если исполнитель не соблюдает условия контракта, в том числе не выполняет работы (оказывает услуги) в соответствии с требованиями заказчика.

Согласно ч. 13 ст. 95 закона № 44-ФЗ решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу через 10 дней с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

В 2022 году изменились правила определения даты надлежащего уведомления контрагента о принятом заказчиком решении. Теперь такая дата определяется как дата размещения в ЕИС решения в соответствии с часовой зоной, в которой расположен контрагент.

Если в течение 10 дней с момента уведомления поставщик (подрядчик, исполнитель) устраняет нарушения, послужившие основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, то заказчик обязан отменить решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которое стало основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

При этом вопрос о том, может ли заказчик передумать и отменить свое же решение об одностороннем отказе от исполнения контракта без устранения нарушений со стороны поставщика, законом № 44-ФЗ не урегулирован.

Например, поставщик может нарушить сроки выполнения работ по контракту. Устранить указанный недостаток он уже не может, но готов выполнить работы с нарушением сроков.

Заказчик поспешил и принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, но потом понял, что лучше принять работы с нарушением сроков, чем пробовать пытаться передать заключение контракта участнику, занявшему второе место (от которого тот может отказаться), либо заново проводить процедуру на неисполненный объем обязательств.

Так может ли заказчик передумать?

Эксперты Центра «Закон.гуру» полагают, что да, пока решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не вступило в силу.

Согласно ст. 95 закона № 44-ФЗ контракт остается действующим до вступления в силу решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Соответственно стороны даже могут внести в него изменения, включая продление срока исполнения обязательств на основании п. 9 ч. 1 ст. 95 закона № 44-ФЗ (если предметом закупки выступали строительные работы).

Если предметом закупки являлись работы иного вида, то изменение сроков исполнения контракта возможно по ч. 65.1 ст. 112 закона № 44-ФЗ.

При этом, десятидневный период, упомянутый в ч. 13 ст. 95 закона № 44-ФЗ, не содержит запрета на изменение контракта.

Если же контракт в соответствии с законом № 44-ФЗ вообще нельзя изменить, право на отмену решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, по нашему мнению, все равно сохраняется.

Отменяя решение заказчик фактически подтверждает свое намерение исполнять контракт в дальнейшем, в том числе путем принятия обязательств со стороны поставщика с нарушением установленных сроков.

Да, у заказчика возникает обязанность начислить и взыскать с поставщика соответствующую неустойку за допущенную просрочку, но это опять же никак не влияет на возможность отмены ранее принятого им решения