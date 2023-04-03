Налоги, взносы, пошлины

Как получить справку по форме КНД 1120101

Нередко компании и физлица должны подтвердить, что они вовремя платят налоги. Например, для участия в тендере или при получении кредита. Расскажем, как заказать и получить справку об исполнении обязанности по уплате налогов.

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Как получить справку по форме КНД 1120101
Иллюстрация: freepik/freepik

Что такое справка КНД 1120101

Справка об отсутствии задолженности по налогам КНД 1120101 – это документ, который подтверждает исполнение налогоплательщиком своей обязанности по уплате налогов. Ее выдают инспекции ФНС.

Справка может потребоваться для:

  • подтверждения своей репутации при закупках или при начале партнерских отношений с новым контрагентом;

  • получения банковского кредита;

  • подтверждения погашения задолженности по налогам;

  • заключения лизингового договора и так далее.

Документ утвержден приказом ФНС «Об утверждении формы справки...» от 23.11.2022 № ЕД-7-8/1123@.

Как заказать форму КНД 1120101

Для получения справки необходимо обратиться с запросом в инспекцию ФНС по месту учета компании (п. 113, 129 административного регламента, утвержденного приказом ФНС от 08.07.2019 № ММВ-7-19/343@).

Запрос может быть направлен:

  • в письменном виде непосредственно представителем компании или по почте;

  • в рамках электронного документооборота по телекоммуникационным каналам связи либо через личный кабинет налогоплательщика.

Как получить справку по форме КНД 1120101 в электронном виде

Чтобы справку получить электронно, запрос необходимо направить по телекоммуникационным каналам связи (п. 132, 136 административного регламента).

При подаче заявления необходимо использовать формат, утвержденный приказом ФНС от 14.11.2022 № ЕД-7-19/1086@.

Следует заполнить необходимые поля и подписать документ усиленной квалифицированной электронной подписью, иначе его не примут (подп. 3 п. 18 административного регламента).

Способ выдачи справки заполнять не нужно, так как при таком виде запроса налоговые органы выдают документы исключительно в электронной форме.

Налоговики выдадут справку об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов и процентов в течение 10 рабочих дней с момента получения запроса (п. 6 ст. 6.1, подп. 10 п. 1 ст. 32 НК, п. 114, 130 административного регламента).

Запрос через личный кабинет налогоплательщика отправляйте путем выбора справки об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов из списка документов, которые доступны к отправке через личный кабинет.

Заполнять какие-либо дополнительные документы вам не нужно.

Сформированная в электронном виде справка будет доступна с выгрузкой в личном кабинете.

Как получить справку по форме КНД 1120101 в бумажном виде

Для получения справки на бумажном носителе заявление нужно составить заявление по форме, утвержденной приказом ФНС от 14.11.2022 № ЕД-7-19/1086@.

Потребуется выбрать вид справки – об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов.

Заявление по форме КНД 1114237 нужно заполнить полностью. Если этого не сделать , не указать, например, полное наименование, ИНН организации, заявление не примут (подп. 2 п. 18, п. 85, 120 административного регламента, утвержденного приказом ФНС от 08.07.2019 № ММВ-7-19/343@).

Кроме того, необходимо отразить код, обозначающий способ выдачи справки:

  • 1 – в налоговом органе;

  • 2 – в МФЦ;

  • 3 – по почте.

При отсутствии этих данных справку вам пришлют по почте (п. 116 административного регламента, утвержденного приказом ФНС от 08.07.2019 № ММВ-7-19/343@).

Если заявление подписывал представитель по доверенности, приложите оригинал этой доверенности или ее заверенную копию (п. 3 ст. 29 НК).

Письменное заявление подайте в инспекцию по месту учета (крупнейший налогоплательщик обращается по месту учета в качестве крупнейшего) (п. 113, 115 административного регламента, утвержденного приказом ФНС от 08.07.2019 № ММВ-7-19/343@).

Заявление оформляется в двух экземплярах. На одном из них инспекция поставит штамп о приеме и вернет.

Заявление на получение справки КНД 1120101

Заявление на получение справки следует заполнять по форме 1114237, утвержденной приказом ФНС от 03.09.2020 № ЕД-7-19/631@, а именно:

  • В поле «ИНН» прописывают номер, присвоенный компании.

  • В поле «КПП» указывают код, присвоенный в налоговом органе, в который компания подает заявление.

  • В поле «Признак заявителя» нужно проставить соответствующую цифру:

    • 1 – юрлицо;

    • 2 – физлицо, которое не является ИП;

    • 3 – физлицо, зарегистрированное в качестве ИП.

  • В полях «Наименование» и «Адрес» прописывают название компании и адрес ее места нахождения.

  • В поле «Прошу выдать справку» необходимо проставить цифру 2 и после слов «по состоянию» указать дату, на которую будет сформирована справка.

  • В поле «Способ выдачи» следует проставить:

    • 1 – если компания будет получать документ в офисе налоговой;

    • – в МФЦ;

    • 3 – по почте.

После составления заявления на нем нужно проставить дату и подпись налогоплательщика либо его представителя (п. 1 ст. 26 НК).

Образец справки КНД 1120101

В справке будет указано, имеет ли налогоплательщик задолженность на определенную дату. Ее формируют в целом по всем налогам, сборам, взносам, пеням, штрафам, процентам.

Поэтому если у организации есть любые долги перед бюджетом, то инспекция выдаст справку с записью о том, что задолженность имеется.

В этом случае будут указан код инспекции, в которой есть долги (п. 117–119, 122, 133, 136 административного регламента).

Если налогоплательщик не согласен с данными справки, он имеет право провести совместную сверку расчетов с бюджетом.

При сверке можно выявить расхождения, выразить свое несогласие с данными инспекции.

Скачать образец справки по форме КНД 1120101.

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Налоги, взносы, пошлины

Как получить справку по форме КНД 1120101

Нередко компании и физлица должны подтвердить, что они вовремя платят налоги. Например, для участия в тендере или при получении кредита. Расскажем, как заказать и получить справку об исполнении обязанности по уплате налогов.

Как получить справку по форме КНД 1120101

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