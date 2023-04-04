Как вернуть деньги, если банкомат не зачислил их на счет

С таким сбоем столкнулась пользовательница Народного рейтинга: петербурженка вносила наличные, когда банкомат закрыл купюроприемник, отсчитал время, выдал сообщение «время трансакции истекло» и вернул карту.

Пользовательница повторно вставила карту, выбрала функцию «внести наличные», но терминал «страшно тарахтел, не смог открыть купюроприемник, написал, что внесение невозможно из-за неисправности, и вернул карту».

Как оказалось, из-за сбоя внесенные через банкомат деньги не были зачислены на счет клиентки.

Может ли банк забрать и не зачислить деньги

Банк проводит инкассацию каждого банкомата. По ее итогам высчитывается сумма внесенных и сумма снятых средств.

Эти цифры сравниваются, любое несоответствие обнаруживается.

Плюс ко всему каждый терминал оборудован камерой видеонаблюдения, которая фиксирует дату и время любой операции, а также процесс получения или внесения денег.

Банк не может забрать себе внесенные, но не зачисленные на счет в результате сбоя банкомата деньги.

Что делать, если деньги не зачислены на счет

Если деньги «съел» банкомат в отделении банка

В таком случае следует обратиться к сотруднику финансовой организации и зафиксировать сбой банкомата, рекомендует адвокат Московской коллегии адвокатов «Последний дозор» Елена Сутырина.

Кроме того, необходимо написать заявление с требованием возврата денег.

В документе должны быть указаны:

дата и время внесения наличных;

сумма денег (в идеале указать, какие купюры были внесены);

номер банкомата (находится на лицевой или боковой стороне терминала);

адрес, по которому расположен банкомат.

«Вот примерное содержаниезаявления: „Денежные средства были внесены в устройство приема денег, операция не была совершена, денежные средства на счет зачислены не были, на экране банкомата после внесения мной денежных средств появилась информация такая-то. Мне был/не был выдан чек, номер такой-то, следующего содержания...“.

После подготовки письменного обращения необходимопередать обращение сотруднику банкаи получить копию обращения с отметкой о получении с указанием даты получения, данными (фамилия, имя, должность) сотрудника и подписью», – объясняет эксперт.

Если терминал выдал чек, приложите его к заявлению.

Если деньги «съел» банкомат за пределами банка

Если сбой произошел в банкомате, расположенном в торговом комплексе, бизнес-центре или метро, необходимо связаться со своей финансовой организацией и сообщить о случившемся.

Лучше делать это по телефону горячей линии, как правило, он начинается с 8-800 (звонок бесплатный). Запомните точное время внесения денег, номер банкомата, его адрес, сумму, которую захватил терминал.

Помимо обращения по телефону горячей линии, следует обратиться с письменным заявлением в отделение финансовой организации.

Если деньги «съел» банкомат стороннего банка

Если техническая неисправность во время внесения наличных произошла с банкоматом стороннего банка, необходимо также связаться с этой финансовой организацией.

Номер ее кол-центра должен быть указан на лицевой стороне терминала.

Как долго ждать зачисления средств

Срок рассмотрения претензии составляет 10 дней, но может быть продлен до 30 дней, если на то есть веские основания (о них банк должен уведомить клиента).

Зачисление средств может происходить еще дольше, но не более 60 дней, говорит вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству, председатель Общероссийского профсоюза медиаторов Владимир Кузнецов.

Если банк просрочил или не зачислил деньги в предусмотренный законом срок, юристы рекомендуют:

подать на финансовую организацию жалобу в Центральный банк России;

обратиться с заявлением в прокуратуру;

подать в суд с требованием возврата незачисленных денежных средств и

взыскания неустойки за каждый день просрочки.

А если это был платеж по кредиту

Если в банкомат вносился платеж по кредиту, который не был зачислен на счет, банк может расценить это пропуском платежа и внести соответствующую информацию в кредитную историю заемщика, предупреждает основатель группы компаний ЮРЛ Семен Николаев.

Помимо обращения о возврате средств, следует обратиться в финансовое учреждение с просьбой отсрочки на пару дней.

«Обычно банки идут навстречу, если вы являетесь добросовестным заемщиком. Если же будет отказ, то внесение негативных данных в кредитную историю можно оспорить. Для этого следует подать заявление в кредитное бюро, где хранится ваша КИ. К заявлению приложите копию претензии в банк», – подсказывает эксперт.

Как себя обезопасить

Предвидеть сбой банкомата невозможно. Вносить деньги рекомендуется в терминалах, расположенных в отделениях банков – там в случае технической неисправности будет проще призвать на помощь сотрудника финансовой организации и сразу же оставить заявление на возврат средств.

Если на счет нужно внести крупную сумму, безопаснее сделать это несколькими траншами.

Ежемесячный платеж по кредиту лучше вносить за несколько дней до даты списания денег со счета (даже без сбоя банкомата деньги на счет могут зачисляться до трех дней).

Также платеж по кредиту можно переводить со счета зарплатной или любой другой дебетовой карты в мобильном приложении/интернет-банке или вносить через кассу банка.