ФНС изменила порядок регистрации и снятия с учета ККТ

Минфин выставил на публичное обсуждение новые правила регистрации и постановки на учет контрольно-кассовой техники.

Например, проектом предусмотрены корректировки в части формирования и отправки заявлений, а также изменения во взаимодействии с ФНС относительно действий с ККТ.

Запланированные изменения в законе «О применении ККТ»

Представители финансового ведомства предложили подкорректировать ряд положений в ФЗ № 54, которые связаны с регистрацией, перерегистрацией, а также с порядком снятия ККТ с учета.

Так, власти предложили изменить 3 важных момента:

Добавили еще один метод отправки заявления на соответствующую процедуру. Так, согласно п.п. А п. 6 ст. 1 изменений, его можно сформировать и отправить в личном профиле ГИС. На текущий же период владельцы кассовых аппаратов вправе отправить запрос на бумаге в ФНС либо в личном кабинете ККТ.

Если гражданин регистрирует кассовый аппарат с функцией отправки фискальных документов в ФНС, то он автоматически освобождается от доставки данных из отчета о регистрации. Для этого электронный документ отправляют через оператора ФД.

Изменят и срок отправки регистрационных карточек. В п.п. Д п. 6 ст. 1 изменений период сократили с 10 до 5 рабочих дней с момента получения соответствующего заявления.

В случае замены фискального накопителя, собственник и пользователь ККТ обязуется сообщить о ситуации в ФНС. Этот отчет необходимо прикрепить к заявлению о перерегистрации. Остальные же сведения, включая данные отчетов об изменении параметров кассового аппарата, разрешат передать в электронном формате.

Причем отправка дополнительных данных может осуществляться не только через ОФД или в личном профиле ККТ, но и в личном аккаунте в ГИС или через изготовителя самого аппарата.

Согласно изменениям, если плату за покупку принимает третье лицо, которое имеет такое право от непосредственного продавца, то и пользоваться кассовой техникой должен этот человек.

Порядок формирования заявления

Напомним правила заполнения заявления на постановку, снятия с учета в ФНС или перерегистрацию кассового аппарата.

Метод формирования запроса напрямую зависит от способа его подачи.

Например, чтобы отправить электронную версию, нужно воспользоваться личным профилем ККТ. Он находится в аккаунте на официальном портале ФНС.

В форме нужно заполнить минимум полей, так как система автоматически внесет большую часть информации. А заполнив необходимые поля, пользователь ККТ должен будет подписать заявление личной ЭЦП.

Если удобнее отправить бумажный документ, то надо воспользоваться бланком, который утвержден Приказом № ЕД-7-20/799.

Такую версию заполняют в соответствующем порядке, подписывая вручную.

При этом стоит учесть, что на каждую единицу ККТ требуется отдельное заявление. А помарки в документе категорически запрещены. Если допущена ошибка, то надо составить новый запрос на чистом бланке.

До вступления в силу изменений, электронное заявление можно подать в личном кабинете ККТ на официальном портале ФНС.

Бумажную версию отправляют через доверенное лицо, самостоятельно либо почтой РФ с описью вложения. И в течение 10 суток с момента получения запроса инспекция даст ответ.

При положительном вердикте заявитель получит карточку регистрации. Вид документа зависит от способа отправки запроса.

На заявку в бумажном формате почтой поступит заполненный бланк унифицированного формата. А электронному заявлению соответствует аналогичный формат карточки, подписанный УКЭП.