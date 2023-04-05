Госзакупки

Самые интересные новости для специалиста по закупкам за март

Обновили списки товаров и правила применения нацрежима, предложили поправки о послаблениях при госзакупках. ВС согласился с выводом судов о том, что закон № 223-ФЗ не разрешает дозапрос сведений и документов у участников до подведения итогов. Об этом и не только читайте в обзоре.

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Самые интересные новости для специалиста по закупкам за март
Иллюстрация: freepik/freepik

Изменения законодательства

С 1 марта:

  • действуют обновленные списки товаров и правила применения нацрежима по закону № 44-ФЗ. Среди прочего, при закупках иностранных промтоваров с ограничением допуска, ввели механизм «второй лишний».

Перечень импортной продукции с запретом на допуск и условия его неприменения уточнили.

  • расширили перечень квотируемой продукции по закону № 223-ФЗ. В ряде позиций скорректировали размер квот.

Проекты

  • Предложили поправки о послаблениях в госзакупках. Так, планируют не применять методические рекомендации при определении НМЦК. Могут разрешить заключать контракт со вторым участником, если заказчик отказался от контракта, но победителя не включили в РНП из-за форс-мажора. Ценовой порог для ряда электронных процедур хотят увеличить.

  • Планируют уточнить особенности исполнения госконтрактов, при заключении которых применяли запрет на допуск иностранной продукции. Предложили освободить контрагентов от обязанности передавать при исполнении контракта документы о стране товара.

Судебная практика

  • ВС согласился с выводом судов о том, что закон № 223-ФЗ не разрешает дозапрос сведений и документов у участников до подведения итогов.

Так, право на его проведение ставит участие в закупке в зависимость от воли заказчика.

  • Три инстанции обязали госзаказчика оплатить допработы, которые по ошибке не включили в проектную документацию. Суды учли, в частности, что такие работы следовало выполнить для завершения строительства, их приняли без замечаний по объему и качеству, а объект ввели в эксплуатацию.

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