Самые интересные новости для специалиста по закупкам за март

Изменения законодательства
С 1 марта:
действуют обновленные списки товаров и правила применения нацрежима по закону № 44-ФЗ. Среди прочего, при закупках иностранных промтоваров с ограничением допуска, ввели механизм «второй лишний».
Перечень импортной продукции с запретом на допуск и условия его неприменения уточнили.
расширили перечень квотируемой продукции по закону № 223-ФЗ. В ряде позиций скорректировали размер квот.
Проекты
Предложили поправки о послаблениях в госзакупках. Так, планируют не применять методические рекомендации при определении НМЦК. Могут разрешить заключать контракт со вторым участником, если заказчик отказался от контракта, но победителя не включили в РНП из-за форс-мажора. Ценовой порог для ряда электронных процедур хотят увеличить.
Планируют уточнить особенности исполнения госконтрактов, при заключении которых применяли запрет на допуск иностранной продукции. Предложили освободить контрагентов от обязанности передавать при исполнении контракта документы о стране товара.
Судебная практика
ВС согласился с выводом судов о том, что закон № 223-ФЗ не разрешает дозапрос сведений и документов у участников до подведения итогов.
Так, право на его проведение ставит участие в закупке в зависимость от воли заказчика.
Три инстанции обязали госзаказчика оплатить допработы, которые по ошибке не включили в проектную документацию. Суды учли, в частности, что такие работы следовало выполнить для завершения строительства, их приняли без замечаний по объему и качеству, а объект ввели в эксплуатацию.