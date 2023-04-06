Сроки сдачи отчетности и уплаты налогов в 2023 году

ЕНС и ЕНП. Вкратце о главном До 2023 года все обязательные платежи уплачивались на отдельные КБК и аккумулировались на разных уровнях: федеральном, региональном и местном. Переплату можно было засчитывать между платежами одного вида, а пени начислялись с первого дня просрочки уплаты налога или взноса. С 01.01.2023 все изменилось: Все платежи теперь перечисляются на ЕНС обезличено, в рамках ЕНП.

Введен общий срок уплаты большинства платежей – 28 число.

Установлен общий срок сдачи отчетности – 25 число.

Пени начисляются теперь не с первого дня просрочки платежа, а со дня образования отрицательного сальдо по ЕНС.

Переплату теперь можно зачесть между всеми налогами ЕНС или вывести на карту.

По тем платежам, по которым срок уплаты наступает раньше срока сдачи отчетности, нужно сдавать специальное уведомление.

Введены новые формы отчетности: заявление о зачете в электронной форме, отчет ЕФС-1, уведомление об исчисленных суммах налога и персонифицированные сведения о физлицах.

Внесены изменения в большинство отчетных форм: налоговые декларации по НДС, налогу на прибыль организаций, 3-НДФЛ и УСН, отчеты РСВ и 6-НДФЛ.

Для того чтобы уменьшить авансы по УСН или налог по ПСН теперь нужно резервировать дату уплаты страховых взносов с помощью заявления о зачете или путем оплаты взносов платежным поручением на КБК страховых взносов (второй вариант действует только в 2023 году). Разберем более детально указанные выше изменения.

Платежи в рамках ЕНП Несмотря на то что большинство налогов, сборов и страховых взносов теперь платится на реквизиты ЕНС, некоторые из них по-прежнему перечисляются на отдельные КБК, а по отдельным и вовсе предусмотрен комбинированный порядок. Так, через ЕНС теперь платят: Налоги спецрежимов (УСН, ЕСХН и ПСН).

Триада налогов ОСНО (НДС,налог на прибыль и на имущество организаций).

НДФЛ (кроме налога с выплат работникам-иностранцам на патенте).

Имущественные налоги физлиц и организаций (на имущество, землю и транспорт).

Страховые взносы ИП за себя и за сотрудников.

Акцизы. Выбор способа оплаты (на ЕНС в рамках ЕНП или по-старому) есть для следующих платежей: НПД.

Сборы за пользование объектами животного мира и водными биологическими ресурсами.

Утилизационный сбор. Изменения порядка уплаты не коснулись: НДФЛ с выплат иностранцам на патенте.

Госпошлин (в том числе и тех, по которым не был выдан исполнительный лист).

Административных штрафов.

Взносов на травматизм и профзаболевания. Эти платежи платятся по-старому: платежками на отдельные КБК.

Очередность списания ЕНП Платежи, перечисляемые на ЕНС, списываются с него ИФНС при наступлении срока уплаты. Происходит это в автоматическом порядке и налогоплательщикам делать для этого ничего не нужно. Существует определенная очередность списания платежей с ЕНС: Недоимка. Недоимку налоговики списывают с ЕНС в первую очередь. Она погашается за счет средств, размещенных на ЕНС, в том числе зарезервированных на нем. В отношении списании недоимки за счет средств, ранее зачтенных по конкретному платежу (например, страховым взносам), правоприменительной практики пока нет. С большей долей вероятности ИФНС спишет недоимку с зарезервированных под страховые взносы сумм. И если взносы были зафиксированы для целей уменьшения авансов по УСН или налога по ПСН, то это может повлечь споры с ИФНС о правомерности такого уменьшения. , Поэтому рекомендуем подстраховаться заранее и обеспечить положительное сальдо по ЕНС на сумму зафиксированных взносов на всем периоде: от даты их уплаты до даты списания с ЕНС. Налоги и взносы. После недоимки списываются с ЕНС текущие начисления: налоги, сборы, страховые взносы. Если денег на ЕНС недостаточно, чтобы покрыть все платежи с одинаковым сроком уплаты, то они будут распределены поровну между этими платежами. Пени, штрафы и проценты. Пени начисляются не на каждый платеж отдельно, а на отрицательное сальдо по ЕНС. Порядок их начисления не изменился. Физлицам и ИП пени всегда начисляются по ставке 1/300 ставки рефинансирования, а организациям – в зависимости от срока просрочки: на долг до 30 дней – 1/300 ставки рефинансирования, с 31 дня – 1/300. До 31 декабря 2023 года пени на отрицательное сальдо по ЕНС организаций начисляются по ставке 1/300 независимо от срока просрочки.

Новые сроки уплаты налогов, взносов и авансов С 1 января 2023 года установлен единый срок оплаты практически всех платежей – 28 число. Периодичность уплаты налогов и взносов изменений не претерпела (кроме НДФЛ за сотрудников): например, платежи по УСН перечисляются также 4 раза в год, но теперь у них единый срок оплаты – до 28 числа месяца, следующего за отчетным (налоговым) периодом. О порядке уплаты НДФЛ с доходов сотрудников будет рассказано ниже. Изменения сроков уплаты не коснулись: Имущественных налогов физлиц. Их они по-прежнему уплачиваются в бюджет до 1 декабря. НДФЛ физических лиц и ИП на ОСНО. Он перечисляется в бюджет до 15 июля. Налога на АУСН. Он перечисляется в бюджет до 25 числа каждого месяца. Взносов на травматизм. Максимальный срок их уплаты по-прежнему 15 число каждого месяца (за прошлый отчетный период). Фиксированных взносов ИП за себя Взносы в пределах лимита дохода в 300 000 руб. перечисляются на ЕНС до 31 декабря текущего года, а взносы с превышения 300 000 руб. – до 1 июля следующего года. Скачайте сроки сдачи отчетности и уплаты налогов в 2023 в одном файле и делитесь ими с коллегами! Сроки уплаты налогов в 2023 году Вид платежа Период Максимальный срок уплаты в 2023 году Налог на прибыль организаций с ежемесячной уплатой авансов и доплатой по итогам квартала 2022 год 28 марта Январь 2023 30 января Февраль 2023 28 февраля Март 2023 28 марта Доплата за 1 квартал 2023 28 апреля Апрель 2023 28 апреля Май 2023 29 мая Июнь 2023 28 июня Доплата за 1 полугодие 2023 28 июля Июль 2023 28 июля Август 2023 28 августа Сентябрь 2023 28 сентября Доплата за 9 месяцев 2023 30 октября Октябрь 2023 30 октября Ноябрь 2023 28 ноября Декабрь 2023 28 декабря Налог на прибыль организаций с ежемесячной уплатой авансов исходя из фактической прибыли 2022 год 28 марта Январь 2023 28 февраля Февраль 2023 28 марта Март 2023 28 апреля Апрель 2023 29 мая Май 2023 28 июня Июнь 2023 28 июля Июль 2023 28 августа Август 2023 28 сентября Сентябрь 2023 30 октября Октябрь 2023 28 ноября Ноябрь 2023 28 декабря Налог на прибыль организаций с ежеквартальной уплатой авансов 2022 год 28 марта 1 квартал 2023 года 28 апреля 1 полугодие 2023 года 28 июля 9 месяцев 2023 года 30 октября НДС 1 платеж за 4 квартал 2022 30 января 2 платеж за 4 квартал 2022 28 февраля 3 платеж за 4 квартал 2022 28 марта 1 платеж за 1 квартал 2023 28 апреля 2 платеж за 1 квартал 2023 29 мая 3 платеж за 1 квартал 2023 28 июня 1 платеж за 2 квартал 2023 28 июля 2 платеж за 2 квартал 2023 28 августа 3 платеж за 2 квартал 2023 28 сентября 1 платеж за 3 квартал 2023 30 октября 2 платеж за 3 квартал 2023 28 ноября 3 платеж за 3 квартал 2023 28 декабря НДС (импорт из ЕАЭС) Декабрь 2022 20 января Январь 2023 20 февраля Февраль 2023 20 марта Март 2023 20 апреля Апрель 2023 22 мая Май 2023 20 июня Июнь 2023 20 июля Июль 2023 21 августа Август 2023 20 сентября Сентябрь 2023 20 октября Октябрь 2023 20 ноября Ноябрь 2023 20 декабря УСН 2022 год 28 марта - организации 28 апреля - ИП 1 квартал 2023 года 28 апреля 1 полугодие 2023 года 28 июля 9 месяцев 2023 года 30 октября АУСН Январь 2023 25 февраля Февраль 2023 27 марта Март 2023 25 апреля Апрель 2023 25 мая Май 2023 26 июня Июнь 2023 25 июля Июль 2023 25 августа Август 2023 25 сентября Сентябрь 2023 25 октября Октябрь 2023 27 ноября Ноябрь 2023 25 декабря ЕСХН 2022 год 28 марта 1 полугодие 2023 года 28 июля Налог на имущество организаций 2022 год 28 февраля 1 квартал 2023 года 28 апреля 1 полугодие/2 квартал 2023 28 июля 9 месяцев/3 квартал 2023 30 октября Транспортный налог 2022 год 28 февраля 1 квартал 2023 года 28 апреля 2 квартал 2023 года 28 июля 3 квартал 2023 года 30 октября Земельный налог 2022 год 28 февраля 1 квартал 2023 года 28 апреля 2 квартал 2023 года 28 июля 3 квартал 2023 года 30 октября Торговый сбор 4 квартал 2022 года 30 января 1 квартал 2023 года 28 апреля 2 квартал 2023 года 28 июля 3 квартал 2023 года 30 октября НДФЛ для физических лиц 2022 17 июля НДФЛ для ИП на ОСНО 2022 год 17 июля 1 квартал 2023 года 25 апреля 1 полугодие 2023 года 25 июля 9 месяцев 2023 года 25 октября НДФЛ с выплат работникам 01.01.2023 по 22.01.2023 30 января с 23.01.2023 по 22.02.2023 28 февраля с 23.02.2023 по 22.03.2023 28 марта с 23.03.2023 по 22.04.2023 28 апреля с 23.04.2023 по 22.05.2023 29 мая с 23.05.2023 по 22.06.2023 28 июня с 23.06.2023 по 22.07.2023 28 июля с 23.07.2023 по 22.08.2023 28 августа с 23.08.2023 по 22.09.2023 28 сентября с 23.09.2023 по 22.10.2023 30 октября с 23.10.2023 по 22.11.2023 28 ноября с 23.11.2023 по 22.12.2023 28 декабря с 23.12.2023 по 31.12.2023 29 декабря Станьте бухгалтером, который знает все особенности работы на упрощенном режиме. Пройдите курс: «Главный бухгалтер на УСН» и получите диплом о профпереподготовке. Попробуйте бесплатный урок и оцените, как удобно учиться онлайн.

Порядок и сроки уплаты фиксированных взносов Как уже было сказано выше, изменение сроков уплаты не коснулось этих платежей. Они по-прежнему перечисляются в бюджет до 31 декабря текущего года (фиксированные) и до 1 июля следующего года (взносы с превышения). Однако изменения коснулись порядка уплаты взносов и их зачета в счет уменьшения налога на УСН и ПСН. Если раньше все было просто: уплатил взносы и уменьшил на них платеж по УСН или патент, то теперь все сложнее. Для уменьшения авансов по УСН теперь нужно: Оплатить взносы на ЕНС или платежкой на КБК взносов. В 2023 году оплачивать все платежи можно по-старому: платежкой на КБК этого платежа. Такой порядок позволяет зарезервировать оплачиваемую сумму под конкретный платеж и не подавать уведомление об исчисленных суммах (актуально, в том числе и на УСН) и заявление о зачете. В 2024 году оплачивать платежи можно будет только через ЕНС. Подать заявление о зачете в электронной форме. Если взносы перечислены на ЕНС платежкой с реквизитами платежа (например, КБК страховых взносов), то заявление сдавать не нужно. Основное назначение заявления – резервирование уплаченных сумм на конкретный КБК. Заявление подается только в электронной форме, подписанным квалифицированной ЭП. Обеспечить положительное сальдо. Как уже было сказано выше, с условием об обеспечении положительного сальдо сейчас нет ясности, на какой период оно должно существовать: только на конец квартала (для целей уменьшения авансов по УСН) или дату подачи уведомления об уменьшении патента либо еще и на дату списания взносов с ЕНС. В своем последнем письме от 31.03.2023 № СД-4-3/3898@ ФНС указала на то, что переплата должна быть на дату подачи уведомления об уменьшении патента на взносы либо на конец отчетного периода. О необходимости наличия переплаты на дату списания взносов с ЕНС в указанном разъяснении не говорится, но, во избежание возможных спорных ситуаций, рекомендуем обеспечить переплату на всех этапах: от уплаты взносов до их списания со счета.

Порядок и сроки уплаты НДФЛ и страховых взносов за сотрудников Порядок уплаты НДФЛ с доходов за сотрудников претерпел следующие изменения: НДФЛ теперь нужно перечислять в бюджет со всех выплат в пользу сотрудников, в том числе и за аванс.

Условие о признании датой выплаты зарплаты последнего дня месяца отменено.

Если выплата, например, аванс была сотруднику рассчитана, но не перечислена, налог с нее платить не нужно.

НДФЛ с перечислений за период с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего месяца, перечисляется на ЕНС до 28 числа текущего месяца.

За декабрь налог нужно перечислить дважды: первый раз за период с 23.11 по 22.12 – до 28 декабря и второй раз: с 23.12 по 31.12 – до последнего рабочего дня декабря. Что касается страховых взносов за сотрудников, то и тут также произошли изменения, правда, не такие глобальные, как с НДФЛ: Взносы теперь перечисляются в СФР – новый фонд, возникший вследствие объединения ПФР и ФСС.

Установлена единая ставка по взносам в пределах предельной базы – 30%, свыше нее – 15,1%. Взносы на травматизм считаются и перечисляются в бюджет отдельно.

Предельная база для исчисления взносов в 2023 году составляет 1 917 000 рублей, а МРОТ 16 242 рубля. Для отдельных категорий налогоплательщиков сохранены льготы по взносам, например, для субъектов МСП, при начислениях сверх МРОТ, взносы считаются по ставке 15%. Сроки уплаты страховых взносов в 2023 году Вид платежа Период Максимальный срок уплаты в 2023 году Фиксированные взносы ИП 2022 год 9 января 2024 года Взносы ИП (1% с доходов свыше 300 тыс. рублей) 2022 год 3 июля Страховые взносы за работников по единому тарифу Декабрь 2022 30 января Январь 2023 28 февраля Февраль 2023 28 марта Март 2023 28 апреля Апрель 2023 29 мая Май 2023 28 июня Июнь 2023 28 июля Июль 2023 28 августа Август 2023 28 сентября Сентябрь 2023 30 октября Октябрь 2023 28 ноября Ноябрь 2023 28 декабря Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний Декабрь 2022 16 января Январь 2023 15 февраля Февраль 2023 15 марта Март 2023 17 апреля Апрель 2023 15 мая Май 2023 15 июня Июнь 2023 17 июля Июль 2023 15 августа Август 2023 15 сентября Сентябрь 2023 16 октября Октябрь 2023 15 ноября Ноябрь 2023 15 декабря

Как изменился порядок и сроки сдачи отчетности в 2023 году В 2023 году изменения претерпела и отчетность: Установлен единый срок сдачи большинства отчетов – 28 число. Периодичность сдачи отчетности при этом изменений не претерпела. Введены новые отчетные формы: уведомление об исчисленных налогах, отчет ЕФС-1 и персонифицированные сведения о физических лицах. Подробнее каждый из этих отчетов мы рассмотрим ниже. ПФР и ФСС объединены в один фонд – СФР (Социальный фонд России). Вся отчетность за сотрудников, которая раньше сдавалась в два фонда, теперь сдается в один – СФР. Скорректированы формы отчетности по УСН, НДФЛ, налогу на имущество, НДС и налогу на прибыль, РСВ и 6-НДФЛ. Декларация по УСН изменена в связи с установлением новых сроков уплаты платежей по УСН, отчеты 6-НДФЛ и РСВ – в связи с объединением ПФР и ФСС, отчетность 3-НДФЛ претерпела ежегодные правки к новой декларационной кампании.

Новые отчетные формы ЕФС-1 Самым глобальным изменением, связанным с отчетностью, стало объединение 4 отчетных форм (СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ТД, ДСВ-1 и 4-ФСС) в одну, общую – ЕФС-1. Эта форма объединила в себе данные о страховом стаже работника и его трудовой деятельности. Примечательно, что отчет не имеет единого срока сдачи – разные его разделы сдаются в разные сроки, в зависимости от оснований. Разобраться с изменениями по страховым взносам, научиться заполнять ЕФС-1 и платить взносы в новый Соцфонд без ошибок и просрочек поможет курс для бухгалтеров. Пройдите первый урок бесплатно. Персонифицированные сведения о физических лицах. Отчет СЗВ-М был упразднен и на смену ему пришли персонифицированные сведения о физических лицах. Последний раз отчитаться по форме СЗВ-М нужно было в январе 2023 года. А с 2023 года это необходимо делать по новой форме. Отчет сдается в СФР ежемесячно, до 25 числа. Составлять его необходимо как в отношении наемных сотрудников (по трудовому договору), так и исполнителей по договорам ГПХ (на оказание услуг, выполнение работ, по договорам авторского заказа, лицензионным договорам и договорам об отчуждении интеллектуальных прав). Уведомление об исчисленных сумма налога. Абсолютно новая отчетная форма, аналогов которой раньше не было. Назначение этого документа – уведомление ИФНС о сумме платежа, которую нужно списать с ЕНС. Сдается этот документ только по тем платежам, по которым отчетность направляется в ИФНС позже срока уплаты. Например, по УСН в отношении авансовых платежей. Декларация по УСН сдается раз в год, поэтому по авансам сдается уведомление (три раза года), а по налогу за год нет, так как срок уплаты налога (28 число) наступает позже срока сдачи отчетности. В 2023 году уведомление можно не сдавать, если платеж перечисляется в бюджет платежным поручением с указанием КБК этого платежа. Налоговая в данном случае узнает о сумме списания из этой платежки. По платежам, которые поступают на ЕНС обезличено (в рамках ЕНП), сдается этот документ. По фиксированным страховым взносам сдача уведомления не требуется, так как налоговая и так знает, сколько списать с ЕНС: по фиксированным взносам сумма устанавливается НК, а по взносам с превышения ИФНС получит информацию из налоговой декларации по УСН, ЕСХН и 3-НДФЛ, либо исходя из потенциально возможного дохода по патенту, если ИП применяет ПСН.

Срок сдачи отчетности в ИФНС В таблицах ниже мы привели сроки сдачи отчетности с разбивкой по виду отчетности: отдельно бухгалтерская и налоговая отчетность и отдельно – отчетность за сотрудников. Обратите внимание, что в 2023 году также действует правило переноса срока уплаты, если он выпадает на выходной. Так, например, страховые взносы за 2023 год подлежат уплате до 9 января 2024 года, так как 31 декабря выпадает на выходной день.

Срок сдачи бухгалтерской отчетности Он в 2023 году изменений не претерпел – бухотчетность по-прежнему сдается до 31 марта года, следующего за отчетным. Срок сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности Вид отчетности Отчетный период Максимальный срок сдачи в 2023 году Бухгалтерская отчётность 2022 год 31 марта Декларация по налогу на прибыль (ежемесячная) 2022 год 27 марта Январь 2023 27 февраля Январь – февраль 2023 27 марта Январь – март 2023 25 апреля Январь – апрель 2023 25 мая Январь – май 2023 26 июня Январь – июнь 2023 25 июля Январь – июль 2023 25 августа Январь – август 2023 25 сентября Январь – сентябрь 2023 25 октября Январь – октябрь 2023 27 ноября Январь – ноябрь 2023 25 декабря Декларация по налогу на прибыль (ежеквартальная) 2022 год 27 марта 1 квартал 2023 года 25 апреля 1 полугодие 2023 года 25 июля 9 месяцев 2023 года 25 октября Декларация по НДС 4 квартал 2022 года 25 января 1 квартал 2023 года 25 апреля 2 квартал 2023 года 25 июля 3 квартал 2023 года 25 октября Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур 4 квартал 2022 года 20 января 1 квартал 2023 года 20 апреля 2 квартал 2023 года 20 июля 3 квартал 2023 года 20 октября Декларация по НДС (импорт из ЕАЭС) Декабрь 2022 20 января Январь 2023 20 февраля Февраль 2023 20 марта Март 2023 20 апреля Апрель 2023 22 мая Май 2023 20 июня Июнь 2023 20 июля Июль 2023 21 августа Август 2023 20 сентября Сентябрь 2023 20 октября Октябрь 2023 20 ноября Ноябрь 2023 20 декабря Единая упрощенная декларация 2022 год 20 января 1 квартал 2023 года 20 апреля 1 полугодие 2023 года 20 июля 9 месяцев 2023 года 20 октября Декларация по УСН для ООО 2022 год 27 марта Декларация по УСН для ИП 2022 год 25 апреля Декларация по ЕСХН 2022 год 27 марта Декларация по имуществу ООО 2022 год 27 марта 3-НДФЛ 2022 год 2 мая Срок сдачи отчетности за сотрудников Вид отчетности Отчетный период Максимальный срок сдачи в 2023 году 6-НДФЛ 2022 год 27 февраля 1 квартал 2023 года 25 апреля 1 полугодие 2023 года 25 июля 9 месяцев 2023 года 25 октября РСВ 2022 год 25 января 1 квартал 2023 года 25 апреля 1 полугодие 2023 года 25 июля 9 месяцев 2023 года 25 октября 4-ФСС на бумаге 2022 год 20 января 4-ФСС в электронном виде 2022 год 25 января СЗВ-М и СЗВ-ТД Декабрь 2022 16 января СЗВ-СТАЖ и ОДВ-1 2022 год 1 марта Подтверждение основного ОКВЭД 2022 год 17 апреля Персонифицированные сведения о физлицах Январь 2023 27 февраля Февраль 2023 27 марта Март 2023 25 апреля Апрель 2023 25 мая Май 2023 26 июня Июнь 2023 25 июля Июль 2023 25 августа Август 2023 25 сентября Сентябрь 2023 25 октября Октябрь 2023 27 ноября Ноябрь 2023 25 декабря ЕФС-1 Сведения о взносах на травматизм и дополнительных взносах на пенсию 1 квартал 2023 года 25 апреля 1 полугодие 2023 года 25 июля 9 месяцев 2023 года 25 октября Сведения о трудовой деятельности Прием, увольнение Следующий рабочий день Перевод или выбор ЭТК 25 число следующего месяца

Календарь уплаты налогов в 2023 году (таблица) Вид платежа Период Максимальный срок уплаты в 2023 году Налог на прибыль организаций с ежемесячной уплатой авансов и доплатой по итогам квартала 2022 год 28 марта Январь 2023 30 января Февраль 2023 28 февраля Март 2023 28 марта Доплата за 1 квартал 2023 28 апреля Апрель 2023 28 апреля Май 2023 29 мая Июнь 2023 28 июня Доплата за 1 полугодие 2023 28 июля Июль 2023 28 июля Август 2023 28 августа Сентябрь 2023 28 сентября Доплата за 9 месяцев 2023 30 октября Октябрь 2023 30 октября Ноябрь 2023 28 ноября Декабрь 2023 28 декабря Налог на прибыль организаций с ежемесячной уплатой авансов исходя из фактической прибыли 2022 год 28 марта Январь 2023 28 февраля Февраль 2023 28 марта Март 2023 28 апреля Апрель 2023 29 мая Май 2023 28 июня Июнь 2023 28 июля Июль 2023 28 августа Август 2023 28 сентября Сентябрь 2023 30 октября Октябрь 2023 28 ноября Ноябрь 2023 28 декабря Налог на прибыль организаций с ежеквартальной уплатой авансов 2022 год 28 марта 1 квартал 2023 года 28 апреля 1 полугодие 2023 года 28 июля 9 месяцев 2023 года 30 октября НДС 1 платеж за 4 квартал 2022 30 января 2 платеж за 4 квартал 2022 28 февраля 3 платеж за 4 квартал 2022 28 марта 1 платеж за 1 квартал 2023 28 апреля 2 платеж за 1 квартал 2023 29 мая 3 платеж за 1 квартал 2023 28 июня 1 платеж за 2 квартал 2023 28 июля 2 платеж за 2 квартал 2023 28 августа 3 платеж за 2 квартал 2023 28 сентября 1 платеж за 3 квартал 2023 30 октября 2 платеж за 3 квартал 2023 28 ноября 3 платеж за 3 квартал 2023 28 декабря НДС (импорт из ЕАЭС) Декабрь 2022 20 января Январь 2023 20 февраля Февраль 2023 20 марта Март 2023 20 апреля Апрель 2023 22 мая Май 2023 20 июня Июнь 2023 20 июля Июль 2023 21 августа Август 2023 20 сентября Сентябрь 2023 20 октября Октябрь 2023 20 ноября Ноябрь 2023 20 декабря УСН 2022 год 28 марта – организации 28 апреля – ИП 1 квартал 2023 года 28 апреля 1 полугодие 2023 года 28 июля 9 месяцев 2023 года 30 октября АУСН Январь 2023 25 февраля Февраль 2023 27 марта Март 2023 25 апреля Апрель 2023 25 мая Май 2023 26 июня Июнь 2023 25 июля Июль 2023 25 августа Август 2023 25 сентября Сентябрь 2023 25 октября Октябрь 2023 27 ноября Ноябрь 2023 25 декабря ЕСХН 2022 год 28 марта 1 полугодие 2023 года 28 июля Налог на имущество организаций 2022 год 28 февраля 1 квартал 2023 года 28 апреля 1 полугодие/2 квартал 2023 28 июля 9 месяцев/3 квартал 2023 30 октября Транспортный налог 2022 год 28 февраля 1 квартал 2023 года 28 апреля 2 квартал 2023 года 28 июля 3 квартал 2023 года 30 октября Земельный налог 2022 год 28 февраля 1 квартал 2023 года 28 апреля 2 квартал 2023 года 28 июля 3 квартал 2023 года 30 октября Торговый сбор 4 квартал 2022 года 30 января 1 квартал 2023 года 28 апреля 2 квартал 2023 года 28 июля 3 квартал 2023 года 30 октября НДФЛ для физических лиц 2022 17 июля НДФЛ для ИП на ОСНО 2022 год 17 июля 1 квартал 2023 года 25 апреля 1 полугодие 2023 года 25 июля 9 месяцев 2023 года 25 октября НДФЛ с выплат работникам 01.01.2023 по 22.01.2023 30 января с 23.01.2023 по 22.02.2023 28 февраля с 23.02.2023 по 22.03.2023 28 марта с 23.03.2023 по 22.04.2023 28 апреля с 23.04.2023 по 22.05.2023 29 мая с 23.05.2023 по 22.06.2023 28 июня с 23.06.2023 по 22.07.2023 28 июля с 23.07.2023 по 22.08.2023 28 августа с 23.08.2023 по 22.09.2023 28 сентября с 23.09.2023 по 22.10.2023 30 октября с 23.10.2023 по 22.11.2023 28 ноября с 23.11.2023 по 22.12.2023 28 декабря с 23.12.2023 по 31.12.2023 29 декабря

Сроки уплаты страховых взносов за работников и фиксированных взносов ИП в 2023 году Вид платежа Период Максимальный срок уплаты в 2023 году Фиксированные взносы ИП 2022 год 9 января 2024 года Взносы ИП (1% с доходов свыше 300 тыс. рублей) 2022 год 3 июля Страховые взносы за работников по единому тарифу Декабрь 2022 30 января Январь 2023 28 февраля Февраль 2023 28 марта Март 2023 28 апреля Апрель 2023 29 мая Май 2023 28 июня Июнь 2023 28 июля Июль 2023 28 августа Август 2023 28 сентября Сентябрь 2023 30 октября Октябрь 2023 28 ноября Ноябрь 2023 28 декабря Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний Декабрь 2022 16 января Январь 2023 15 февраля Февраль 2023 15 марта Март 2023 17 апреля Апрель 2023 15 мая Май 2023 15 июня Июнь 2023 17 июля Июль 2023 15 августа Август 2023 15 сентября Сентябрь 2023 16 октября Октябрь 2023 15 ноября Ноябрь 2023 15 декабря

Сроки сдачи отчетности по работникам в 2023 году Вид отчетности Отчетный период Максимальный срок сдачи в 2023 году 6-НДФЛ 2022 год 27 февраля 1 квартал 2023 года 25 апреля 1 полугодие 2023 года 25 июля 9 месяцев 2023 года 25 октября РСВ 2022 год 25 января 1 квартал 2023 года 25 апреля 1 полугодие 2023 года 25 июля 9 месяцев 2023 года 25 октября 4-ФСС на бумаге 2022 год 20 января 4-ФСС в электронном виде 2022 год 25 января СЗВ-М и СЗВ-ТД Декабрь 2022 16 января СЗВ-СТАЖ и ОДВ-1 2022 год 1 марта Подтверждение основного ОКВЭД 2022 год 17 апреля Персонифицированные сведения о физлицах Январь 2023 27 февраля Февраль 2023 27 марта Март 2023 25 апреля Апрель 2023 25 мая Май 2023 26 июня Июнь 2023 25 июля Июль 2023 25 августа Август 2023 25 сентября Сентябрь 2023 25 октября Октябрь 2023 27 ноября Ноябрь 2023 25 декабря ЕФС-1 Сведения о взносах на травматизм и дополнительных взносах на пенсию 1 квартал 2023 года 25 апреля 1 полугодие 2023 года 25 июля 9 месяцев 2023 года 25 октября Сведения о трудовой деятельности Прием, увольнение Следующий рабочий день Перевод или выбор ЭТК 25 число следующего месяца