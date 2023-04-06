Сроки сдачи отчетности в 2023 году

Сроки сдачи отчетности и уплаты налогов в 2023 году

Введение в 2023 году ЕНС повлекло за собой глобальные изменения порядка и сроков уплаты обязательных платежей, введение новых форм отчетности и внесение корректировок в старые. Разберем, как теперь платят налоги и взносы, в какие сроки, когда и как сдается по ним отчетность.

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Сроки сдачи отчетности и уплаты налогов в 2023 году
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ЕНС и ЕНП. Вкратце о главном

До 2023 года все обязательные платежи уплачивались на отдельные КБК и аккумулировались на разных уровнях: федеральном, региональном и местном.

Переплату можно было засчитывать между платежами одного вида, а пени начислялись с первого дня просрочки уплаты налога или взноса.

С 01.01.2023 все изменилось:

  • Все платежи теперь перечисляются на ЕНС обезличено, в рамках ЕНП.

  • Введен общий срок уплаты большинства платежей – 28 число.

  • Установлен общий срок сдачи отчетности – 25 число.

  • Пени начисляются теперь не с первого дня просрочки платежа, а со дня образования отрицательного сальдо по ЕНС.

  • Переплату теперь можно зачесть между всеми налогами ЕНС или вывести на карту.

  • По тем платежам, по которым срок уплаты наступает раньше срока сдачи отчетности, нужно сдавать специальное уведомление.

  • Введены новые формы отчетности: заявление о зачете в электронной форме, отчет ЕФС-1, уведомление об исчисленных суммах налога и персонифицированные сведения о физлицах.

  • Внесены изменения в большинство отчетных форм: налоговые декларации по НДС, налогу на прибыль организаций, 3-НДФЛ и УСН, отчеты РСВ и 6-НДФЛ.

  • Для того чтобы уменьшить авансы по УСН или налог по ПСН теперь нужно резервировать дату уплаты страховых взносов с помощью заявления о зачете или путем оплаты взносов платежным поручением на КБК страховых взносов (второй вариант действует только в 2023 году).

Разберем более детально указанные выше изменения.

Платежи в рамках ЕНП

Несмотря на то что большинство налогов, сборов и страховых взносов теперь платится на реквизиты ЕНС, некоторые из них по-прежнему перечисляются на отдельные КБК, а по отдельным и вовсе предусмотрен комбинированный порядок.

Так, через ЕНС теперь платят:

  • Налоги спецрежимов (УСН, ЕСХН и ПСН).

  • Триада налогов ОСНО (НДС,налог на прибыль и на имущество организаций).

  • НДФЛ (кроме налога с выплат работникам-иностранцам на патенте).

  • Имущественные налоги физлиц и организаций (на имущество, землю и транспорт).

  • Страховые взносы ИП за себя и за сотрудников.

  • Акцизы.

Выбор способа оплаты (на ЕНС в рамках ЕНП или по-старому) есть для следующих платежей:

  • НПД.

  • Сборы за пользование объектами животного мира и водными биологическими ресурсами.

  • Утилизационный сбор.

Изменения порядка уплаты не коснулись:

  • НДФЛ с выплат иностранцам на патенте.

  • Госпошлин (в том числе и тех, по которым не был выдан исполнительный лист).

  • Административных штрафов.

  • Взносов на травматизм и профзаболевания.

Эти платежи платятся по-старому: платежками на отдельные КБК.

Очередность списания ЕНП

Платежи, перечисляемые на ЕНС, списываются с него ИФНС при наступлении срока уплаты. Происходит это в автоматическом порядке и налогоплательщикам делать для этого ничего не нужно.

Существует определенная очередность списания платежей с ЕНС:

  • Недоимка.

Недоимку налоговики списывают с ЕНС в первую очередь. Она погашается за счет средств, размещенных на ЕНС, в том числе зарезервированных на нем.

В отношении списании недоимки за счет средств, ранее зачтенных по конкретному платежу (например, страховым взносам), правоприменительной практики пока нет.

С большей долей вероятности ИФНС спишет недоимку с зарезервированных под страховые взносы сумм. И если взносы были зафиксированы для целей уменьшения авансов по УСН или налога по ПСН, то это может повлечь споры с ИФНС о правомерности такого уменьшения. ,

Поэтому рекомендуем подстраховаться заранее и обеспечить положительное сальдо по ЕНС на сумму зафиксированных взносов на всем периоде: от даты их уплаты до даты списания с ЕНС.

  • Налоги и взносы.

После недоимки списываются с ЕНС текущие начисления: налоги, сборы, страховые взносы.

Если денег на ЕНС недостаточно, чтобы покрыть все платежи с одинаковым сроком уплаты, то они будут распределены поровну между этими платежами.

  • Пени, штрафы и проценты.

Пени начисляются не на каждый платеж отдельно, а на отрицательное сальдо по ЕНС. Порядок их начисления не изменился.

Физлицам и ИП пени всегда начисляются по ставке 1/300 ставки рефинансирования, а организациям – в зависимости от срока просрочки: на долг до 30 дней – 1/300 ставки рефинансирования, с 31 дня – 1/300.

До 31 декабря 2023 года пени на отрицательное сальдо по ЕНС организаций начисляются по ставке 1/300 независимо от срока просрочки.

Новые сроки уплаты налогов, взносов и авансов

С 1 января 2023 года установлен единый срок оплаты практически всех платежей – 28 число.

Периодичность уплаты налогов и взносов изменений не претерпела (кроме НДФЛ за сотрудников): например, платежи по УСН перечисляются также 4 раза в год, но теперь у них единый срок оплаты – до 28 числа месяца, следующего за отчетным (налоговым) периодом.

О порядке уплаты НДФЛ с доходов сотрудников будет рассказано ниже.

Изменения сроков уплаты не коснулись:

  • Имущественных налогов физлиц.

Их они по-прежнему уплачиваются в бюджет до 1 декабря.

  • НДФЛ физических лиц и ИП на ОСНО.

Он перечисляется в бюджет до 15 июля.

  • Налога на АУСН.

Он перечисляется в бюджет до 25 числа каждого месяца.

  • Взносов на травматизм.

Максимальный срок их уплаты по-прежнему 15 число каждого месяца (за прошлый отчетный период).

  • Фиксированных взносов ИП за себя

Взносы в пределах лимита дохода в 300 000 руб. перечисляются на ЕНС до 31 декабря текущего года, а взносы с превышения 300 000 руб. – до 1 июля следующего года.

Скачайте сроки сдачи отчетности и уплаты налогов в 2023 в одном файле и делитесь ими с коллегами!

Сроки уплаты налогов в 2023 году

Вид платежа

Период

Максимальный срок уплаты в 2023 году

Налог на прибыль организаций с ежемесячной уплатой авансов и доплатой по итогам квартала

2022 год

28 марта

Январь 2023

30 января

Февраль 2023

28 февраля

Март 2023

28 марта

Доплата за 1 квартал 2023

28 апреля

Апрель 2023

28 апреля

Май 2023

29 мая

Июнь 2023

28 июня

Доплата за 1 полугодие 2023

28 июля

Июль 2023

28 июля

Август 2023

28 августа

Сентябрь 2023

28 сентября

Доплата за 9 месяцев 2023

30 октября

Октябрь 2023

30 октября

Ноябрь 2023

28 ноября

Декабрь 2023

28 декабря

Налог на прибыль организаций с ежемесячной уплатой авансов исходя из фактической прибыли

2022 год

28 марта

Январь 2023

28 февраля

Февраль 2023

28 марта

Март 2023

28 апреля

Апрель 2023

29 мая

Май 2023

28 июня

Июнь 2023

28 июля

Июль 2023

28 августа

Август 2023

28 сентября

Сентябрь 2023

30 октября

Октябрь 2023

28 ноября

Ноябрь 2023

28 декабря

Налог на прибыль организаций с ежеквартальной уплатой авансов

2022 год

28 марта

1 квартал 2023 года

28 апреля

1 полугодие 2023 года

28 июля

9 месяцев 2023 года

30 октября

НДС

1 платеж за 4 квартал 2022

30 января

2 платеж за 4 квартал 2022

28 февраля

3 платеж за 4 квартал 2022

28 марта

1 платеж за 1 квартал 2023

28 апреля

2 платеж за 1 квартал 2023

29 мая

3 платеж за 1 квартал 2023

28 июня

1 платеж за 2 квартал 2023

28 июля

2 платеж за 2 квартал 2023

28 августа

3 платеж за 2 квартал 2023

28 сентября

1 платеж за 3 квартал 2023

30 октября

2 платеж за 3 квартал 2023

28 ноября

3 платеж за 3 квартал 2023

28 декабря

НДС (импорт из ЕАЭС)

Декабрь 2022

20 января

Январь 2023

20 февраля

Февраль 2023

20 марта

Март 2023

20 апреля

Апрель 2023

22 мая

Май 2023

20 июня

Июнь 2023

20 июля

Июль 2023

21 августа

Август 2023

20 сентября

Сентябрь 2023

20 октября

Октябрь 2023

20 ноября

Ноябрь 2023

20 декабря

УСН

2022 год

28 марта - организации

28 апреля - ИП

1 квартал 2023 года

28 апреля

1 полугодие 2023 года

28 июля

9 месяцев 2023 года

30 октября

АУСН

Январь 2023

25 февраля

Февраль 2023

27 марта

Март 2023

25 апреля

Апрель 2023

25 мая

Май 2023

26 июня

 

Июнь 2023

25 июля

Июль 2023

25 августа

Август 2023

25 сентября

Сентябрь 2023

25 октября

Октябрь 2023

27 ноября

Ноябрь 2023

25 декабря

ЕСХН

2022 год

28 марта

1 полугодие 2023 года

28 июля

Налог на имущество организаций

2022 год

28 февраля

1 квартал 2023 года

28 апреля

1 полугодие/2 квартал 2023

28 июля

9 месяцев/3 квартал 2023

30 октября

Транспортный налог

2022 год

28 февраля

1 квартал 2023 года

28 апреля

2 квартал 2023 года

28 июля

3 квартал 2023 года

30 октября

Земельный налог

2022 год

28 февраля

1 квартал 2023 года

28 апреля

2 квартал 2023 года

28 июля

3 квартал 2023 года

30 октября

Торговый сбор

4 квартал 2022 года

30 января

1 квартал 2023 года

28 апреля

2 квартал 2023 года

28 июля

3 квартал 2023 года

30 октября

НДФЛ для физических лиц

2022

17 июля

НДФЛ для ИП на ОСНО

2022 год

17 июля

1 квартал 2023 года

25 апреля

1 полугодие 2023 года

25 июля

9 месяцев 2023 года

25 октября

НДФЛ с выплат работникам

01.01.2023 по 22.01.2023

30 января

с 23.01.2023 по 22.02.2023

28 февраля

с 23.02.2023 по 22.03.2023

28 марта

с 23.03.2023 по 22.04.2023

28 апреля

с 23.04.2023 по 22.05.2023

29 мая

с 23.05.2023 по 22.06.2023

28 июня

с 23.06.2023 по 22.07.2023

28 июля

с 23.07.2023 по 22.08.2023

28 августа

с 23.08.2023 по 22.09.2023

28 сентября

с 23.09.2023 по 22.10.2023

30 октября

с 23.10.2023 по 22.11.2023

28 ноября

с 23.11.2023 по 22.12.2023

28 декабря

с 23.12.2023 по 31.12.2023

29 декабря

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Порядок и сроки уплаты фиксированных взносов

Как уже было сказано выше, изменение сроков уплаты не коснулось этих платежей.

Они по-прежнему перечисляются в бюджет до 31 декабря текущего года (фиксированные) и до 1 июля следующего года (взносы с превышения).

Однако изменения коснулись порядка уплаты взносов и их зачета в счет уменьшения налога на УСН и ПСН. Если раньше все было просто: уплатил взносы и уменьшил на них платеж по УСН или патент, то теперь все сложнее.

Для уменьшения авансов по УСН теперь нужно:

  • Оплатить взносы на ЕНС или платежкой на КБК взносов.

В 2023 году оплачивать все платежи можно по-старому: платежкой на КБК этого платежа.

Такой порядок позволяет зарезервировать оплачиваемую сумму под конкретный платеж и не подавать уведомление об исчисленных суммах (актуально, в том числе и на УСН) и заявление о зачете.

В 2024 году оплачивать платежи можно будет только через ЕНС.

  • Подать заявление о зачете в электронной форме.

Если взносы перечислены на ЕНС платежкой с реквизитами платежа (например, КБК страховых взносов), то заявление сдавать не нужно. Основное назначение заявления – резервирование уплаченных сумм на конкретный КБК.

Заявление подается только в электронной форме, подписанным квалифицированной ЭП.

  • Обеспечить положительное сальдо.

Как уже было сказано выше, с условием об обеспечении положительного сальдо сейчас нет ясности, на какой период оно должно существовать: только на конец квартала (для целей уменьшения авансов по УСН) или дату подачи уведомления об уменьшении патента либо еще и на дату списания взносов с ЕНС.

В своем последнем письме от 31.03.2023 № СД-4-3/3898@ ФНС указала на то, что переплата должна быть на дату подачи уведомления об уменьшении патента на взносы либо на конец отчетного периода.

О необходимости наличия переплаты на дату списания взносов с ЕНС в указанном разъяснении не говорится, но, во избежание возможных спорных ситуаций, рекомендуем обеспечить переплату на всех этапах: от уплаты взносов до их списания со счета.

Порядок и сроки уплаты НДФЛ и страховых взносов за сотрудников

Порядок уплаты НДФЛ с доходов за сотрудников претерпел следующие изменения:

  • НДФЛ теперь нужно перечислять в бюджет со всех выплат в пользу сотрудников, в том числе и за аванс.

  • Условие о признании датой выплаты зарплаты последнего дня месяца отменено.

  • Если выплата, например, аванс была сотруднику рассчитана, но не перечислена, налог с нее платить не нужно.

  • НДФЛ с перечислений за период с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего месяца, перечисляется на ЕНС до 28 числа текущего месяца.

  • За декабрь налог нужно перечислить дважды: первый раз за период с 23.11 по 22.12 – до 28 декабря и второй раз: с 23.12 по 31.12 – до последнего рабочего дня декабря.

Что касается страховых взносов за сотрудников, то и тут также произошли изменения, правда, не такие глобальные, как с НДФЛ:

  • Взносы теперь перечисляются в СФР – новый фонд, возникший вследствие объединения ПФР и ФСС.

  • Установлена единая ставка по взносам в пределах предельной базы – 30%, свыше нее – 15,1%. Взносы на травматизм считаются и перечисляются в бюджет отдельно.

  • Предельная база для исчисления взносов в 2023 году составляет 1 917 000 рублей, а МРОТ 16 242 рубля.

Для отдельных категорий налогоплательщиков сохранены льготы по взносам, например, для субъектов МСП, при начислениях сверх МРОТ, взносы считаются по ставке 15%.

Сроки уплаты страховых взносов в 2023 году

Вид платежа

Период

Максимальный срок уплаты в 2023 году

Фиксированные взносы ИП

2022 год

9 января 2024 года

Взносы ИП (1% с доходов свыше 300 тыс. рублей)

2022 год

3 июля

Страховые взносы за работников по единому тарифу 

Декабрь 2022

30 января

Январь 2023

28 февраля

Февраль 2023

28 марта

Март 2023

28 апреля

Апрель 2023

29 мая

Май 2023

28 июня

Июнь 2023

28 июля

Июль 2023

28 августа

Август 2023

28 сентября

Сентябрь 2023

30 октября

Октябрь 2023

28 ноября

Ноябрь 2023

28 декабря

Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний

Декабрь 2022

16 января

Январь 2023

15 февраля

Февраль 2023

15 марта

Март 2023

17 апреля

Апрель 2023

15 мая

Май 2023

 

15 июня

Июнь 2023

17 июля

Июль 2023

15 августа

Август 2023

15 сентября

Сентябрь 2023

16 октября

Октябрь 2023

15 ноября

Ноябрь 2023

15 декабря

Как изменился порядок и сроки сдачи отчетности в 2023 году

В 2023 году изменения претерпела и отчетность:

  • Установлен единый срок сдачи большинства отчетов – 28 число.

Периодичность сдачи отчетности при этом изменений не претерпела.

  • Введены новые отчетные формы: уведомление об исчисленных налогах, отчет ЕФС-1 и персонифицированные сведения о физических лицах.

Подробнее каждый из этих отчетов мы рассмотрим ниже.

  • ПФР и ФСС объединены в один фонд – СФР (Социальный фонд России).

Вся отчетность за сотрудников, которая раньше сдавалась в два фонда, теперь сдается в один – СФР.

  • Скорректированы формы отчетности по УСН, НДФЛ, налогу на имущество, НДС и налогу на прибыль, РСВ и 6-НДФЛ.

Декларация по УСН изменена в связи с установлением новых сроков уплаты платежей по УСН, отчеты 6-НДФЛ и РСВ – в связи с объединением ПФР и ФСС, отчетность 3-НДФЛ претерпела ежегодные правки к новой декларационной кампании.

Новые отчетные формы

  • ЕФС-1

Самым глобальным изменением, связанным с отчетностью, стало объединение 4 отчетных форм (СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ТД, ДСВ-1 и 4-ФСС) в одну, общую – ЕФС-1.

Эта форма объединила в себе данные о страховом стаже работника и его трудовой деятельности. Примечательно, что отчет не имеет единого срока сдачи – разные его разделы сдаются в разные сроки, в зависимости от оснований.

Разобраться с изменениями по страховым взносам, научиться заполнять ЕФС-1 и платить взносы в новый Соцфонд без ошибок и просрочек поможет курс для бухгалтеров. Пройдите первый урок бесплатно.

  • Персонифицированные сведения о физических лицах.

Отчет СЗВ-М был упразднен и на смену ему пришли персонифицированные сведения о физических лицах.

Последний раз отчитаться по форме СЗВ-М нужно было в январе 2023 года. А с 2023 года это необходимо делать по новой форме.

Отчет сдается в СФР ежемесячно, до 25 числа.

Составлять его необходимо как в отношении наемных сотрудников (по трудовому договору), так и исполнителей по договорам ГПХ (на оказание услуг, выполнение работ, по договорам авторского заказа, лицензионным договорам и договорам об отчуждении интеллектуальных прав).

  • Уведомление об исчисленных сумма налога.

Абсолютно новая отчетная форма, аналогов которой раньше не было.

Назначение этого документа – уведомление ИФНС о сумме платежа, которую нужно списать с ЕНС.

Сдается этот документ только по тем платежам, по которым отчетность направляется в ИФНС позже срока уплаты.

Например, по УСН в отношении авансовых платежей. Декларация по УСН сдается раз в год, поэтому по авансам сдается уведомление (три раза года), а по налогу за год нет, так как срок уплаты налога (28 число) наступает позже срока сдачи отчетности.

В 2023 году уведомление можно не сдавать, если платеж перечисляется в бюджет платежным поручением с указанием КБК этого платежа.

Налоговая в данном случае узнает о сумме списания из этой платежки. По платежам, которые поступают на ЕНС обезличено (в рамках ЕНП), сдается этот документ.

По фиксированным страховым взносам сдача уведомления не требуется, так как налоговая и так знает, сколько списать с ЕНС: по фиксированным взносам сумма устанавливается НК, а по взносам с превышения ИФНС получит информацию из налоговой декларации по УСН, ЕСХН и 3-НДФЛ, либо исходя из потенциально возможного дохода по патенту, если ИП применяет ПСН.

Срок сдачи отчетности в ИФНС

В таблицах ниже мы привели сроки сдачи отчетности с разбивкой по виду отчетности: отдельно бухгалтерская и налоговая отчетность и отдельно – отчетность за сотрудников.

Обратите внимание, что в 2023 году также действует правило переноса срока уплаты, если он выпадает на выходной.

Так, например, страховые взносы за 2023 год подлежат уплате до 9 января 2024 года, так как 31 декабря выпадает на выходной день.

Срок сдачи бухгалтерской отчетности

Он в 2023 году изменений не претерпел – бухотчетность по-прежнему сдается до 31 марта года, следующего за отчетным.

Срок сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности

Вид отчетности

Отчетный период

Максимальный срок сдачи в 2023 году

Бухгалтерская отчётность

2022 год

31 марта

Декларация по налогу на прибыль (ежемесячная)

2022 год

27 марта

Январь 2023

27 февраля

Январь – февраль 2023

27 марта

Январь – март 2023

25 апреля

Январь – апрель 2023

25 мая

Январь – май 2023

26 июня

Январь – июнь 2023

25 июля

Январь – июль 2023

25 августа

Январь – август 2023

25 сентября

Январь – сентябрь 2023

25 октября

Январь – октябрь 2023

27 ноября

Январь – ноябрь 2023

25 декабря

Декларация по налогу на прибыль (ежеквартальная)

2022 год

27 марта

1 квартал 2023 года

25 апреля

1 полугодие 2023 года

25 июля

9 месяцев 2023 года

25 октября

Декларация по НДС

4 квартал 2022 года

25 января

1 квартал 2023 года

25 апреля

2 квартал 2023 года

25 июля

3 квартал 2023 года

25 октября

Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур

4 квартал 2022 года

20 января

1 квартал 2023 года

20 апреля

2 квартал 2023 года

20 июля

3 квартал 2023 года

20 октября

Декларация по НДС (импорт из ЕАЭС)

Декабрь 2022

20 января

Январь 2023

20 февраля

Февраль 2023

20 марта

Март 2023

20 апреля

Апрель 2023

22 мая

Май 2023

20 июня

Июнь 2023

20 июля

Июль 2023

21 августа

Август 2023

20 сентября

Сентябрь 2023

20 октября

Октябрь 2023

20 ноября

Ноябрь 2023

20 декабря

Единая упрощенная декларация

2022 год

20 января

1 квартал 2023 года

20 апреля

1 полугодие 2023 года

20 июля

9 месяцев 2023 года

20 октября

Декларация по УСН для ООО

2022 год

27 марта

Декларация по УСН для ИП

2022 год

25 апреля

Декларация по ЕСХН

2022 год

27 марта

Декларация по имуществу ООО

2022 год

27 марта

3-НДФЛ

2022 год

2 мая

Срок сдачи отчетности за сотрудников

Вид отчетности

Отчетный период

Максимальный срок сдачи в 2023 году

6-НДФЛ

2022 год

27 февраля

1 квартал 2023 года

25 апреля

1 полугодие 2023 года

25 июля

9 месяцев 2023 года

25 октября

РСВ

2022 год

25 января

1 квартал 2023 года

25 апреля

1 полугодие 2023 года

25 июля

9 месяцев 2023 года

25 октября

4-ФСС на бумаге

2022 год

20 января

4-ФСС в электронном виде

2022 год

25 января

СЗВ-М и СЗВ-ТД

Декабрь 2022

16 января

СЗВ-СТАЖ и ОДВ-1

2022 год

1 марта

Подтверждение основного ОКВЭД

2022 год

17 апреля

Персонифицированные сведения о физлицах

Январь 2023

27 февраля

Февраль 2023

27 марта

Март 2023

25 апреля

Апрель 2023

25 мая

Май 2023

26 июня

Июнь 2023

25 июля

Июль 2023

25 августа

Август 2023

25 сентября

Сентябрь 2023

25 октября

Октябрь 2023

27 ноября

Ноябрь 2023

25 декабря

ЕФС-1

Сведения о взносах на травматизм и дополнительных взносах на пенсию

1 квартал 2023 года

25 апреля

1 полугодие 2023 года

25 июля

9 месяцев 2023 года

25 октября

Сведения о трудовой деятельности

Прием, увольнение

Следующий рабочий день

Перевод или выбор ЭТК

25 число следующего месяца

Календарь уплаты налогов в 2023 году (таблица)

Вид платежа

Период

Максимальный срок уплаты в 2023 году

Налог на прибыль организаций с ежемесячной уплатой авансов и доплатой по итогам квартала

2022 год

28 марта

Январь 2023

30 января

Февраль 2023

28 февраля

Март 2023

28 марта

Доплата за 1 квартал 2023

28 апреля

Апрель 2023

28 апреля

Май 2023

29 мая

Июнь 2023

28 июня

Доплата за 1 полугодие 2023

28 июля

Июль 2023

28 июля

Август 2023

28 августа

Сентябрь 2023

28 сентября

Доплата за 9 месяцев 2023

30 октября

Октябрь 2023

30 октября

Ноябрь 2023

28 ноября

Декабрь 2023

28 декабря

Налог на прибыль организаций с ежемесячной уплатой авансов исходя из фактической прибыли

2022 год

28 марта

Январь 2023

28 февраля

Февраль 2023

28 марта

Март 2023

28 апреля

Апрель 2023

29 мая

Май 2023

28 июня

Июнь 2023

28 июля

Июль 2023

28 августа

Август 2023

28 сентября

Сентябрь 2023

30 октября

Октябрь 2023

28 ноября

Ноябрь 2023

28 декабря

Налог на прибыль организаций с ежеквартальной уплатой авансов

2022 год

28 марта

1 квартал 2023 года

28 апреля

1 полугодие 2023 года

28 июля

9 месяцев 2023 года

30 октября

НДС

1 платеж за 4 квартал 2022

30 января

2 платеж за 4 квартал 2022

28 февраля

3 платеж за 4 квартал 2022

28 марта

1 платеж за 1 квартал 2023

28 апреля

2 платеж за 1 квартал 2023

29 мая

3 платеж за 1 квартал 2023

28 июня

1 платеж за 2 квартал 2023

28 июля

2 платеж за 2 квартал 2023

28 августа

3 платеж за 2 квартал 2023

28 сентября

1 платеж за 3 квартал 2023

30 октября

2 платеж за 3 квартал 2023

28 ноября

3 платеж за 3 квартал 2023

28 декабря

НДС (импорт из ЕАЭС)

Декабрь 2022

20 января

Январь 2023

20 февраля

Февраль 2023

20 марта

Март 2023

20 апреля

Апрель 2023

22 мая

Май 2023

20 июня

Июнь 2023

20 июля

Июль 2023

21 августа

Август 2023

20 сентября

Сентябрь 2023

20 октября

Октябрь 2023

20 ноября

Ноябрь 2023

20 декабря

УСН

2022 год

28 марта – организации

28 апреля – ИП

1 квартал 2023 года

28 апреля

1 полугодие 2023 года

28 июля

9 месяцев 2023 года

30 октября

АУСН

Январь 2023

25 февраля

Февраль 2023

27 марта

Март 2023

25 апреля

Апрель 2023

25 мая

Май 2023

26 июня

 

Июнь 2023

25 июля

Июль 2023

25 августа

Август 2023

25 сентября

Сентябрь 2023

25 октября

Октябрь 2023

27 ноября

Ноябрь 2023

25 декабря

ЕСХН

2022 год

28 марта

1 полугодие 2023 года

28 июля

Налог на имущество организаций

2022 год

28 февраля

1 квартал 2023 года

28 апреля

1 полугодие/2 квартал 2023

28 июля

9 месяцев/3 квартал 2023

30 октября

Транспортный налог

2022 год

28 февраля

1 квартал 2023 года

28 апреля

2 квартал 2023 года

28 июля

3 квартал 2023 года

30 октября

Земельный налог

2022 год

28 февраля

1 квартал 2023 года

28 апреля

2 квартал 2023 года

28 июля

3 квартал 2023 года

30 октября

Торговый сбор

4 квартал 2022 года

30 января

1 квартал 2023 года

28 апреля

2 квартал 2023 года

28 июля

3 квартал 2023 года

30 октября

НДФЛ для физических лиц

2022

17 июля

НДФЛ для ИП на ОСНО

2022 год

17 июля

1 квартал 2023 года

25 апреля

1 полугодие 2023 года

25 июля

9 месяцев 2023 года

25 октября

НДФЛ с выплат работникам

01.01.2023 по 22.01.2023

30 января

с 23.01.2023 по 22.02.2023

28 февраля

с 23.02.2023 по 22.03.2023

28 марта

с 23.03.2023 по 22.04.2023

28 апреля

с 23.04.2023 по 22.05.2023

29 мая

с 23.05.2023 по 22.06.2023

28 июня

с 23.06.2023 по 22.07.2023

28 июля

с 23.07.2023 по 22.08.2023

28 августа

с 23.08.2023 по 22.09.2023

28 сентября

с 23.09.2023 по 22.10.2023

30 октября

с 23.10.2023 по 22.11.2023

28 ноября

с 23.11.2023 по 22.12.2023

28 декабря

с 23.12.2023 по 31.12.2023

29 декабря

Сроки уплаты страховых взносов за работников и фиксированных взносов ИП в 2023 году

Вид платежа

Период

Максимальный срок уплаты в 2023 году

Фиксированные взносы ИП

2022 год

9 января 2024 года

Взносы ИП (1% с доходов свыше 300 тыс. рублей)

2022 год

3 июля

Страховые взносы за работников по единому тарифу

Декабрь 2022

30 января

Январь 2023

28 февраля

Февраль 2023

28 марта

Март 2023

28 апреля

Апрель 2023

29 мая

Май 2023

28 июня

Июнь 2023

28 июля

Июль 2023

28 августа

Август 2023

28 сентября

Сентябрь 2023

30 октября

Октябрь 2023

28 ноября

Ноябрь 2023

28 декабря

Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний

Декабрь 2022

16 января

Январь 2023

15 февраля

Февраль 2023

15 марта

Март 2023

17 апреля

Апрель 2023

15 мая

Май 2023

 

15 июня

Июнь 2023

17 июля

Июль 2023

15 августа

Август 2023

15 сентября

Сентябрь 2023

16 октября

Октябрь 2023

15 ноября

Ноябрь 2023

15 декабря

Сроки сдачи отчетности по работникам в 2023 году

Вид отчетности

Отчетный период

Максимальный срок сдачи в 2023 году

6-НДФЛ

2022 год

27 февраля

1 квартал 2023 года

25 апреля

1 полугодие 2023 года

25 июля

9 месяцев 2023 года

25 октября

РСВ

2022 год

25 января

1 квартал 2023 года

25 апреля

1 полугодие 2023 года

25 июля

9 месяцев 2023 года

25 октября

4-ФСС на бумаге

2022 год

20 января

4-ФСС в электронном виде

2022 год

25 января

СЗВ-М и СЗВ-ТД

Декабрь 2022

16 января

СЗВ-СТАЖ и ОДВ-1

2022 год

1 марта

Подтверждение основного ОКВЭД

2022 год

17 апреля

Персонифицированные сведения о физлицах

Январь 2023

27 февраля

Февраль 2023

27 марта

Март 2023

25 апреля

Апрель 2023

25 мая

Май 2023

26 июня

Июнь 2023

25 июля

Июль 2023

25 августа

Август 2023

25 сентября

Сентябрь 2023

25 октября

Октябрь 2023

27 ноября

Ноябрь 2023

25 декабря

ЕФС-1

 

Сведения о взносах на травматизм и дополнительных взносах на пенсию

1 квартал 2023 года

25 апреля

1 полугодие 2023 года

25 июля

9 месяцев 2023 года

25 октября

Сведения о трудовой деятельности

Прием, увольнение

Следующий рабочий день

Перевод или выбор ЭТК

25 число следующего месяца

Сроки сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности в 2023 году

Вид отчетности

Отчетный период

Максимальный срок сдачи в 2023 году

Бухгалтерская отчётность

2022 год

31 марта

Декларация по налогу на прибыль (ежемесячная)

2022 год

27 марта

Январь 2023

27 февраля

Январь – февраль 2023

27 марта

Январь – март 2023

25 апреля

Январь – апрель 2023

25 мая

Январь – май 2023

26 июня

Январь – июнь 2023

25 июля

Январь – июль 2023

25 августа

Январь – август 2023

25 сентября

Январь – сентябрь 2023

25 октября

Январь – октябрь 2023

27 ноября

Январь – ноябрь 2023

25 декабря

Декларация по налогу на прибыль (ежеквартальная)

2022 год

27 марта

1 квартал 2023 года

25 апреля

1 полугодие 2023 года

25 июля

9 месяцев 2023 года

25 октября

Декларация по НДС

4 квартал 2022 года

25 января

1 квартал 2023 года

25 апреля

2 квартал 2023 года

25 июля

3 квартал 2023 года

25 октября

Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур

4 квартал 2022 года

20 января

1 квартал 2023 года

20 апреля

2 квартал 2023 года

20 июля

3 квартал 2023 года

20 октября

Декларация по НДС (импорт из ЕАЭС)

Декабрь 2022

20 января

Январь 2023

20 февраля

Февраль 2023

20 марта

Март 2023

20 апреля

Апрель 2023

22 мая

Май 2023

20 июня

Июнь 2023

20 июля

Июль 2023

21 августа

Август 2023

20 сентября

Сентябрь 2023

20 октября

Октябрь 2023

20 ноября

Ноябрь 2023

20 декабря

Единая упрощенная декларация

2022 год

20 января

1 квартал 2023 года

20 апреля

1 полугодие 2023 года

20 июля

9 месяцев 2023 года

20 октября

Декларация по УСН для ООО

2022 год

27 марта

Декларация по УСН для ИП

2022 год

25 апреля

Декларация по ЕСХН

2022 год

27 марта

Декларация по имуществу ООО

2022 год

27 марта

3-НДФЛ

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