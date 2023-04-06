Сроки сдачи отчетности и уплаты налогов в 2023 году

ЕНС и ЕНП. Вкратце о главном
До 2023 года все обязательные платежи уплачивались на отдельные КБК и аккумулировались на разных уровнях: федеральном, региональном и местном.
Переплату можно было засчитывать между платежами одного вида, а пени начислялись с первого дня просрочки уплаты налога или взноса.
С 01.01.2023 все изменилось:
Все платежи теперь перечисляются на ЕНС обезличено, в рамках ЕНП.
Введен общий срок уплаты большинства платежей – 28 число.
Установлен общий срок сдачи отчетности – 25 число.
Пени начисляются теперь не с первого дня просрочки платежа, а со дня образования отрицательного сальдо по ЕНС.
Переплату теперь можно зачесть между всеми налогами ЕНС или вывести на карту.
По тем платежам, по которым срок уплаты наступает раньше срока сдачи отчетности, нужно сдавать специальное уведомление.
Введены новые формы отчетности: заявление о зачете в электронной форме, отчет ЕФС-1, уведомление об исчисленных суммах налога и персонифицированные сведения о физлицах.
Внесены изменения в большинство отчетных форм: налоговые декларации по НДС, налогу на прибыль организаций, 3-НДФЛ и УСН, отчеты РСВ и 6-НДФЛ.
Для того чтобы уменьшить авансы по УСН или налог по ПСН теперь нужно резервировать дату уплаты страховых взносов с помощью заявления о зачете или путем оплаты взносов платежным поручением на КБК страховых взносов (второй вариант действует только в 2023 году).
Разберем более детально указанные выше изменения.
Платежи в рамках ЕНП
Несмотря на то что большинство налогов, сборов и страховых взносов теперь платится на реквизиты ЕНС, некоторые из них по-прежнему перечисляются на отдельные КБК, а по отдельным и вовсе предусмотрен комбинированный порядок.
Так, через ЕНС теперь платят:
Налоги спецрежимов (УСН, ЕСХН и ПСН).
Триада налогов ОСНО (НДС,налог на прибыль и на имущество организаций).
НДФЛ (кроме налога с выплат работникам-иностранцам на патенте).
Имущественные налоги физлиц и организаций (на имущество, землю и транспорт).
Страховые взносы ИП за себя и за сотрудников.
Акцизы.
Выбор способа оплаты (на ЕНС в рамках ЕНП или по-старому) есть для следующих платежей:
НПД.
Сборы за пользование объектами животного мира и водными биологическими ресурсами.
Утилизационный сбор.
Изменения порядка уплаты не коснулись:
НДФЛ с выплат иностранцам на патенте.
Госпошлин (в том числе и тех, по которым не был выдан исполнительный лист).
Административных штрафов.
Взносов на травматизм и профзаболевания.
Эти платежи платятся по-старому: платежками на отдельные КБК.
Очередность списания ЕНП
Платежи, перечисляемые на ЕНС, списываются с него ИФНС при наступлении срока уплаты. Происходит это в автоматическом порядке и налогоплательщикам делать для этого ничего не нужно.
Существует определенная очередность списания платежей с ЕНС:
Недоимка.
Недоимку налоговики списывают с ЕНС в первую очередь. Она погашается за счет средств, размещенных на ЕНС, в том числе зарезервированных на нем.
В отношении списании недоимки за счет средств, ранее зачтенных по конкретному платежу (например, страховым взносам), правоприменительной практики пока нет.
С большей долей вероятности ИФНС спишет недоимку с зарезервированных под страховые взносы сумм. И если взносы были зафиксированы для целей уменьшения авансов по УСН или налога по ПСН, то это может повлечь споры с ИФНС о правомерности такого уменьшения. ,
Поэтому рекомендуем подстраховаться заранее и обеспечить положительное сальдо по ЕНС на сумму зафиксированных взносов на всем периоде: от даты их уплаты до даты списания с ЕНС.
Налоги и взносы.
После недоимки списываются с ЕНС текущие начисления: налоги, сборы, страховые взносы.
Если денег на ЕНС недостаточно, чтобы покрыть все платежи с одинаковым сроком уплаты, то они будут распределены поровну между этими платежами.
Пени, штрафы и проценты.
Пени начисляются не на каждый платеж отдельно, а на отрицательное сальдо по ЕНС. Порядок их начисления не изменился.
Физлицам и ИП пени всегда начисляются по ставке 1/300 ставки рефинансирования, а организациям – в зависимости от срока просрочки: на долг до 30 дней – 1/300 ставки рефинансирования, с 31 дня – 1/300.
До 31 декабря 2023 года пени на отрицательное сальдо по ЕНС организаций начисляются по ставке 1/300 независимо от срока просрочки.
Новые сроки уплаты налогов, взносов и авансов
С 1 января 2023 года установлен единый срок оплаты практически всех платежей – 28 число.
Периодичность уплаты налогов и взносов изменений не претерпела (кроме НДФЛ за сотрудников): например, платежи по УСН перечисляются также 4 раза в год, но теперь у них единый срок оплаты – до 28 числа месяца, следующего за отчетным (налоговым) периодом.
О порядке уплаты НДФЛ с доходов сотрудников будет рассказано ниже.
Изменения сроков уплаты не коснулись:
Имущественных налогов физлиц.
Их они по-прежнему уплачиваются в бюджет до 1 декабря.
НДФЛ физических лиц и ИП на ОСНО.
Он перечисляется в бюджет до 15 июля.
Налога на АУСН.
Он перечисляется в бюджет до 25 числа каждого месяца.
Взносов на травматизм.
Максимальный срок их уплаты по-прежнему 15 число каждого месяца (за прошлый отчетный период).
Фиксированных взносов ИП за себя
Взносы в пределах лимита дохода в 300 000 руб. перечисляются на ЕНС до 31 декабря текущего года, а взносы с превышения 300 000 руб. – до 1 июля следующего года.
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Сроки уплаты налогов в 2023 году
Вид платежа
Период
Максимальный срок уплаты в 2023 году
Налог на прибыль организаций с ежемесячной уплатой авансов и доплатой по итогам квартала
2022 год
28 марта
Январь 2023
30 января
Февраль 2023
28 февраля
Март 2023
28 марта
Доплата за 1 квартал 2023
28 апреля
Апрель 2023
28 апреля
Май 2023
29 мая
Июнь 2023
28 июня
Доплата за 1 полугодие 2023
28 июля
Июль 2023
28 июля
Август 2023
28 августа
Сентябрь 2023
28 сентября
Доплата за 9 месяцев 2023
30 октября
Октябрь 2023
30 октября
Ноябрь 2023
28 ноября
Декабрь 2023
28 декабря
Налог на прибыль организаций с ежемесячной уплатой авансов исходя из фактической прибыли
2022 год
28 марта
Январь 2023
28 февраля
Февраль 2023
28 марта
Март 2023
28 апреля
Апрель 2023
29 мая
Май 2023
28 июня
Июнь 2023
28 июля
Июль 2023
28 августа
Август 2023
28 сентября
Сентябрь 2023
30 октября
Октябрь 2023
28 ноября
Ноябрь 2023
28 декабря
Налог на прибыль организаций с ежеквартальной уплатой авансов
2022 год
28 марта
1 квартал 2023 года
28 апреля
1 полугодие 2023 года
28 июля
9 месяцев 2023 года
30 октября
НДС
1 платеж за 4 квартал 2022
30 января
2 платеж за 4 квартал 2022
28 февраля
3 платеж за 4 квартал 2022
28 марта
1 платеж за 1 квартал 2023
28 апреля
2 платеж за 1 квартал 2023
29 мая
3 платеж за 1 квартал 2023
28 июня
1 платеж за 2 квартал 2023
28 июля
2 платеж за 2 квартал 2023
28 августа
3 платеж за 2 квартал 2023
28 сентября
1 платеж за 3 квартал 2023
30 октября
2 платеж за 3 квартал 2023
28 ноября
3 платеж за 3 квартал 2023
28 декабря
НДС (импорт из ЕАЭС)
Декабрь 2022
20 января
Январь 2023
20 февраля
Февраль 2023
20 марта
Март 2023
20 апреля
Апрель 2023
22 мая
Май 2023
20 июня
Июнь 2023
20 июля
Июль 2023
21 августа
Август 2023
20 сентября
Сентябрь 2023
20 октября
Октябрь 2023
20 ноября
Ноябрь 2023
20 декабря
УСН
2022 год
28 марта - организации
28 апреля - ИП
1 квартал 2023 года
28 апреля
1 полугодие 2023 года
28 июля
9 месяцев 2023 года
30 октября
АУСН
Январь 2023
25 февраля
Февраль 2023
27 марта
Март 2023
25 апреля
Апрель 2023
25 мая
Май 2023
26 июня
Июнь 2023
25 июля
Июль 2023
25 августа
Август 2023
25 сентября
Сентябрь 2023
25 октября
Октябрь 2023
27 ноября
Ноябрь 2023
25 декабря
ЕСХН
2022 год
28 марта
1 полугодие 2023 года
28 июля
Налог на имущество организаций
2022 год
28 февраля
1 квартал 2023 года
28 апреля
1 полугодие/2 квартал 2023
28 июля
9 месяцев/3 квартал 2023
30 октября
Транспортный налог
2022 год
28 февраля
1 квартал 2023 года
28 апреля
2 квартал 2023 года
28 июля
3 квартал 2023 года
30 октября
Земельный налог
2022 год
28 февраля
1 квартал 2023 года
28 апреля
2 квартал 2023 года
28 июля
3 квартал 2023 года
30 октября
Торговый сбор
4 квартал 2022 года
30 января
1 квартал 2023 года
28 апреля
2 квартал 2023 года
28 июля
3 квартал 2023 года
30 октября
НДФЛ для физических лиц
2022
17 июля
НДФЛ для ИП на ОСНО
2022 год
17 июля
1 квартал 2023 года
25 апреля
1 полугодие 2023 года
25 июля
9 месяцев 2023 года
25 октября
НДФЛ с выплат работникам
01.01.2023 по 22.01.2023
30 января
с 23.01.2023 по 22.02.2023
28 февраля
с 23.02.2023 по 22.03.2023
28 марта
с 23.03.2023 по 22.04.2023
28 апреля
с 23.04.2023 по 22.05.2023
29 мая
с 23.05.2023 по 22.06.2023
28 июня
с 23.06.2023 по 22.07.2023
28 июля
с 23.07.2023 по 22.08.2023
28 августа
с 23.08.2023 по 22.09.2023
28 сентября
с 23.09.2023 по 22.10.2023
30 октября
с 23.10.2023 по 22.11.2023
28 ноября
с 23.11.2023 по 22.12.2023
28 декабря
с 23.12.2023 по 31.12.2023
29 декабря
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Порядок и сроки уплаты фиксированных взносов
Как уже было сказано выше, изменение сроков уплаты не коснулось этих платежей.
Они по-прежнему перечисляются в бюджет до 31 декабря текущего года (фиксированные) и до 1 июля следующего года (взносы с превышения).
Однако изменения коснулись порядка уплаты взносов и их зачета в счет уменьшения налога на УСН и ПСН. Если раньше все было просто: уплатил взносы и уменьшил на них платеж по УСН или патент, то теперь все сложнее.
Для уменьшения авансов по УСН теперь нужно:
Оплатить взносы на ЕНС или платежкой на КБК взносов.
В 2023 году оплачивать все платежи можно по-старому: платежкой на КБК этого платежа.
Такой порядок позволяет зарезервировать оплачиваемую сумму под конкретный платеж и не подавать уведомление об исчисленных суммах (актуально, в том числе и на УСН) и заявление о зачете.
В 2024 году оплачивать платежи можно будет только через ЕНС.
Подать заявление о зачете в электронной форме.
Если взносы перечислены на ЕНС платежкой с реквизитами платежа (например, КБК страховых взносов), то заявление сдавать не нужно. Основное назначение заявления – резервирование уплаченных сумм на конкретный КБК.
Заявление подается только в электронной форме, подписанным квалифицированной ЭП.
Обеспечить положительное сальдо.
Как уже было сказано выше, с условием об обеспечении положительного сальдо сейчас нет ясности, на какой период оно должно существовать: только на конец квартала (для целей уменьшения авансов по УСН) или дату подачи уведомления об уменьшении патента либо еще и на дату списания взносов с ЕНС.
В своем последнем письме от 31.03.2023 № СД-4-3/3898@ ФНС указала на то, что переплата должна быть на дату подачи уведомления об уменьшении патента на взносы либо на конец отчетного периода.
О необходимости наличия переплаты на дату списания взносов с ЕНС в указанном разъяснении не говорится, но, во избежание возможных спорных ситуаций, рекомендуем обеспечить переплату на всех этапах: от уплаты взносов до их списания со счета.
Порядок и сроки уплаты НДФЛ и страховых взносов за сотрудников
Порядок уплаты НДФЛ с доходов за сотрудников претерпел следующие изменения:
НДФЛ теперь нужно перечислять в бюджет со всех выплат в пользу сотрудников, в том числе и за аванс.
Условие о признании датой выплаты зарплаты последнего дня месяца отменено.
Если выплата, например, аванс была сотруднику рассчитана, но не перечислена, налог с нее платить не нужно.
НДФЛ с перечислений за период с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего месяца, перечисляется на ЕНС до 28 числа текущего месяца.
За декабрь налог нужно перечислить дважды: первый раз за период с 23.11 по 22.12 – до 28 декабря и второй раз: с 23.12 по 31.12 – до последнего рабочего дня декабря.
Что касается страховых взносов за сотрудников, то и тут также произошли изменения, правда, не такие глобальные, как с НДФЛ:
Взносы теперь перечисляются в СФР – новый фонд, возникший вследствие объединения ПФР и ФСС.
Установлена единая ставка по взносам в пределах предельной базы – 30%, свыше нее – 15,1%. Взносы на травматизм считаются и перечисляются в бюджет отдельно.
Предельная база для исчисления взносов в 2023 году составляет 1 917 000 рублей, а МРОТ 16 242 рубля.
Для отдельных категорий налогоплательщиков сохранены льготы по взносам, например, для субъектов МСП, при начислениях сверх МРОТ, взносы считаются по ставке 15%.
Сроки уплаты страховых взносов в 2023 году
Вид платежа
Период
Максимальный срок уплаты в 2023 году
Фиксированные взносы ИП
2022 год
9 января 2024 года
Взносы ИП (1% с доходов свыше 300 тыс. рублей)
2022 год
3 июля
Страховые взносы за работников по единому тарифу
Декабрь 2022
30 января
Январь 2023
28 февраля
Февраль 2023
28 марта
Март 2023
28 апреля
Апрель 2023
29 мая
Май 2023
28 июня
Июнь 2023
28 июля
Июль 2023
28 августа
Август 2023
28 сентября
Сентябрь 2023
30 октября
Октябрь 2023
28 ноября
Ноябрь 2023
28 декабря
Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний
Декабрь 2022
16 января
Январь 2023
15 февраля
Февраль 2023
15 марта
Март 2023
17 апреля
Апрель 2023
15 мая
Май 2023
15 июня
Июнь 2023
17 июля
Июль 2023
15 августа
Август 2023
15 сентября
Сентябрь 2023
16 октября
Октябрь 2023
15 ноября
Ноябрь 2023
15 декабря
Как изменился порядок и сроки сдачи отчетности в 2023 году
В 2023 году изменения претерпела и отчетность:
Установлен единый срок сдачи большинства отчетов – 28 число.
Периодичность сдачи отчетности при этом изменений не претерпела.
Введены новые отчетные формы: уведомление об исчисленных налогах, отчет ЕФС-1 и персонифицированные сведения о физических лицах.
Подробнее каждый из этих отчетов мы рассмотрим ниже.
ПФР и ФСС объединены в один фонд – СФР (Социальный фонд России).
Вся отчетность за сотрудников, которая раньше сдавалась в два фонда, теперь сдается в один – СФР.
Скорректированы формы отчетности по УСН, НДФЛ, налогу на имущество, НДС и налогу на прибыль, РСВ и 6-НДФЛ.
Декларация по УСН изменена в связи с установлением новых сроков уплаты платежей по УСН, отчеты 6-НДФЛ и РСВ – в связи с объединением ПФР и ФСС, отчетность 3-НДФЛ претерпела ежегодные правки к новой декларационной кампании.
Новые отчетные формы
ЕФС-1
Самым глобальным изменением, связанным с отчетностью, стало объединение 4 отчетных форм (СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ТД, ДСВ-1 и 4-ФСС) в одну, общую – ЕФС-1.
Эта форма объединила в себе данные о страховом стаже работника и его трудовой деятельности. Примечательно, что отчет не имеет единого срока сдачи – разные его разделы сдаются в разные сроки, в зависимости от оснований.
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Персонифицированные сведения о физических лицах.
Отчет СЗВ-М был упразднен и на смену ему пришли персонифицированные сведения о физических лицах.
Последний раз отчитаться по форме СЗВ-М нужно было в январе 2023 года. А с 2023 года это необходимо делать по новой форме.
Отчет сдается в СФР ежемесячно, до 25 числа.
Составлять его необходимо как в отношении наемных сотрудников (по трудовому договору), так и исполнителей по договорам ГПХ (на оказание услуг, выполнение работ, по договорам авторского заказа, лицензионным договорам и договорам об отчуждении интеллектуальных прав).
Уведомление об исчисленных сумма налога.
Абсолютно новая отчетная форма, аналогов которой раньше не было.
Назначение этого документа – уведомление ИФНС о сумме платежа, которую нужно списать с ЕНС.
Сдается этот документ только по тем платежам, по которым отчетность направляется в ИФНС позже срока уплаты.
Например, по УСН в отношении авансовых платежей. Декларация по УСН сдается раз в год, поэтому по авансам сдается уведомление (три раза года), а по налогу за год нет, так как срок уплаты налога (28 число) наступает позже срока сдачи отчетности.
В 2023 году уведомление можно не сдавать, если платеж перечисляется в бюджет платежным поручением с указанием КБК этого платежа.
Налоговая в данном случае узнает о сумме списания из этой платежки. По платежам, которые поступают на ЕНС обезличено (в рамках ЕНП), сдается этот документ.
По фиксированным страховым взносам сдача уведомления не требуется, так как налоговая и так знает, сколько списать с ЕНС: по фиксированным взносам сумма устанавливается НК, а по взносам с превышения ИФНС получит информацию из налоговой декларации по УСН, ЕСХН и 3-НДФЛ, либо исходя из потенциально возможного дохода по патенту, если ИП применяет ПСН.
Срок сдачи отчетности в ИФНС
В таблицах ниже мы привели сроки сдачи отчетности с разбивкой по виду отчетности: отдельно бухгалтерская и налоговая отчетность и отдельно – отчетность за сотрудников.
Обратите внимание, что в 2023 году также действует правило переноса срока уплаты, если он выпадает на выходной.
Так, например, страховые взносы за 2023 год подлежат уплате до 9 января 2024 года, так как 31 декабря выпадает на выходной день.
Срок сдачи бухгалтерской отчетности
Он в 2023 году изменений не претерпел – бухотчетность по-прежнему сдается до 31 марта года, следующего за отчетным.
Срок сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности
Вид отчетности
Отчетный период
Максимальный срок сдачи в 2023 году
Бухгалтерская отчётность
2022 год
31 марта
Декларация по налогу на прибыль (ежемесячная)
2022 год
27 марта
Январь 2023
27 февраля
Январь – февраль 2023
27 марта
Январь – март 2023
25 апреля
Январь – апрель 2023
25 мая
Январь – май 2023
26 июня
Январь – июнь 2023
25 июля
Январь – июль 2023
25 августа
Январь – август 2023
25 сентября
Январь – сентябрь 2023
25 октября
Январь – октябрь 2023
27 ноября
Январь – ноябрь 2023
25 декабря
Декларация по налогу на прибыль (ежеквартальная)
2022 год
27 марта
1 квартал 2023 года
25 апреля
1 полугодие 2023 года
25 июля
9 месяцев 2023 года
25 октября
Декларация по НДС
4 квартал 2022 года
25 января
1 квартал 2023 года
25 апреля
2 квартал 2023 года
25 июля
3 квартал 2023 года
25 октября
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур
4 квартал 2022 года
20 января
1 квартал 2023 года
20 апреля
2 квартал 2023 года
20 июля
3 квартал 2023 года
20 октября
Декларация по НДС (импорт из ЕАЭС)
Декабрь 2022
20 января
Январь 2023
20 февраля
Февраль 2023
20 марта
Март 2023
20 апреля
Апрель 2023
22 мая
Май 2023
20 июня
Июнь 2023
20 июля
Июль 2023
21 августа
Август 2023
20 сентября
Сентябрь 2023
20 октября
Октябрь 2023
20 ноября
Ноябрь 2023
20 декабря
Единая упрощенная декларация
2022 год
20 января
1 квартал 2023 года
20 апреля
1 полугодие 2023 года
20 июля
9 месяцев 2023 года
20 октября
Декларация по УСН для ООО
2022 год
27 марта
Декларация по УСН для ИП
2022 год
25 апреля
Декларация по ЕСХН
2022 год
27 марта
Декларация по имуществу ООО
2022 год
27 марта
3-НДФЛ
2022 год
2 мая
Срок сдачи отчетности за сотрудников
Вид отчетности
Отчетный период
Максимальный срок сдачи в 2023 году
6-НДФЛ
2022 год
27 февраля
1 квартал 2023 года
25 апреля
1 полугодие 2023 года
25 июля
9 месяцев 2023 года
25 октября
РСВ
2022 год
25 января
1 квартал 2023 года
25 апреля
1 полугодие 2023 года
25 июля
9 месяцев 2023 года
25 октября
4-ФСС на бумаге
2022 год
20 января
4-ФСС в электронном виде
2022 год
25 января
СЗВ-М и СЗВ-ТД
Декабрь 2022
16 января
СЗВ-СТАЖ и ОДВ-1
2022 год
1 марта
Подтверждение основного ОКВЭД
2022 год
17 апреля
Персонифицированные сведения о физлицах
Январь 2023
27 февраля
Февраль 2023
27 марта
Март 2023
25 апреля
Апрель 2023
25 мая
Май 2023
26 июня
Июнь 2023
25 июля
Июль 2023
25 августа
Август 2023
25 сентября
Сентябрь 2023
25 октября
Октябрь 2023
27 ноября
Ноябрь 2023
25 декабря
ЕФС-1
Сведения о взносах на травматизм и дополнительных взносах на пенсию
1 квартал 2023 года
25 апреля
1 полугодие 2023 года
25 июля
9 месяцев 2023 года
25 октября
Сведения о трудовой деятельности
Прием, увольнение
Следующий рабочий день
Перевод или выбор ЭТК
25 число следующего месяца
Календарь уплаты налогов в 2023 году (таблица)
Вид платежа
Период
Максимальный срок уплаты в 2023 году
Налог на прибыль организаций с ежемесячной уплатой авансов и доплатой по итогам квартала
2022 год
28 марта
Январь 2023
30 января
Февраль 2023
28 февраля
Март 2023
28 марта
Доплата за 1 квартал 2023
28 апреля
Апрель 2023
28 апреля
Май 2023
29 мая
Июнь 2023
28 июня
Доплата за 1 полугодие 2023
28 июля
Июль 2023
28 июля
Август 2023
28 августа
Сентябрь 2023
28 сентября
Доплата за 9 месяцев 2023
30 октября
Октябрь 2023
30 октября
Ноябрь 2023
28 ноября
Декабрь 2023
28 декабря
Налог на прибыль организаций с ежемесячной уплатой авансов исходя из фактической прибыли
2022 год
28 марта
Январь 2023
28 февраля
Февраль 2023
28 марта
Март 2023
28 апреля
Апрель 2023
29 мая
Май 2023
28 июня
Июнь 2023
28 июля
Июль 2023
28 августа
Август 2023
28 сентября
Сентябрь 2023
30 октября
Октябрь 2023
28 ноября
Ноябрь 2023
28 декабря
Налог на прибыль организаций с ежеквартальной уплатой авансов
2022 год
28 марта
1 квартал 2023 года
28 апреля
1 полугодие 2023 года
28 июля
9 месяцев 2023 года
30 октября
НДС
1 платеж за 4 квартал 2022
30 января
2 платеж за 4 квартал 2022
28 февраля
3 платеж за 4 квартал 2022
28 марта
1 платеж за 1 квартал 2023
28 апреля
2 платеж за 1 квартал 2023
29 мая
3 платеж за 1 квартал 2023
28 июня
1 платеж за 2 квартал 2023
28 июля
2 платеж за 2 квартал 2023
28 августа
3 платеж за 2 квартал 2023
28 сентября
1 платеж за 3 квартал 2023
30 октября
2 платеж за 3 квартал 2023
28 ноября
3 платеж за 3 квартал 2023
28 декабря
НДС (импорт из ЕАЭС)
Декабрь 2022
20 января
Январь 2023
20 февраля
Февраль 2023
20 марта
Март 2023
20 апреля
Апрель 2023
22 мая
Май 2023
20 июня
Июнь 2023
20 июля
Июль 2023
21 августа
Август 2023
20 сентября
Сентябрь 2023
20 октября
Октябрь 2023
20 ноября
Ноябрь 2023
20 декабря
УСН
2022 год
28 марта – организации
28 апреля – ИП
1 квартал 2023 года
28 апреля
1 полугодие 2023 года
28 июля
9 месяцев 2023 года
30 октября
АУСН
Январь 2023
25 февраля
Февраль 2023
27 марта
Март 2023
25 апреля
Апрель 2023
25 мая
Май 2023
26 июня
Июнь 2023
25 июля
Июль 2023
25 августа
Август 2023
25 сентября
Сентябрь 2023
25 октября
Октябрь 2023
27 ноября
Ноябрь 2023
25 декабря
ЕСХН
2022 год
28 марта
1 полугодие 2023 года
28 июля
Налог на имущество организаций
2022 год
28 февраля
1 квартал 2023 года
28 апреля
1 полугодие/2 квартал 2023
28 июля
9 месяцев/3 квартал 2023
30 октября
Транспортный налог
2022 год
28 февраля
1 квартал 2023 года
28 апреля
2 квартал 2023 года
28 июля
3 квартал 2023 года
30 октября
Земельный налог
2022 год
28 февраля
1 квартал 2023 года
28 апреля
2 квартал 2023 года
28 июля
3 квартал 2023 года
30 октября
Торговый сбор
4 квартал 2022 года
30 января
1 квартал 2023 года
28 апреля
2 квартал 2023 года
28 июля
3 квартал 2023 года
30 октября
НДФЛ для физических лиц
2022
17 июля
НДФЛ для ИП на ОСНО
2022 год
17 июля
1 квартал 2023 года
25 апреля
1 полугодие 2023 года
25 июля
9 месяцев 2023 года
25 октября
НДФЛ с выплат работникам
01.01.2023 по 22.01.2023
30 января
с 23.01.2023 по 22.02.2023
28 февраля
с 23.02.2023 по 22.03.2023
28 марта
с 23.03.2023 по 22.04.2023
28 апреля
с 23.04.2023 по 22.05.2023
29 мая
с 23.05.2023 по 22.06.2023
28 июня
с 23.06.2023 по 22.07.2023
28 июля
с 23.07.2023 по 22.08.2023
28 августа
с 23.08.2023 по 22.09.2023
28 сентября
с 23.09.2023 по 22.10.2023
30 октября
с 23.10.2023 по 22.11.2023
28 ноября
с 23.11.2023 по 22.12.2023
28 декабря
с 23.12.2023 по 31.12.2023
29 декабря
Сроки уплаты страховых взносов за работников и фиксированных взносов ИП в 2023 году
Вид платежа
Период
Максимальный срок уплаты в 2023 году
Фиксированные взносы ИП
2022 год
9 января 2024 года
Взносы ИП (1% с доходов свыше 300 тыс. рублей)
2022 год
3 июля
Страховые взносы за работников по единому тарифу
Декабрь 2022
30 января
Январь 2023
28 февраля
Февраль 2023
28 марта
Март 2023
28 апреля
Апрель 2023
29 мая
Май 2023
28 июня
Июнь 2023
28 июля
Июль 2023
28 августа
Август 2023
28 сентября
Сентябрь 2023
30 октября
Октябрь 2023
28 ноября
Ноябрь 2023
28 декабря
Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний
Декабрь 2022
16 января
Январь 2023
15 февраля
Февраль 2023
15 марта
Март 2023
17 апреля
Апрель 2023
15 мая
Май 2023
15 июня
Июнь 2023
17 июля
Июль 2023
15 августа
Август 2023
15 сентября
Сентябрь 2023
16 октября
Октябрь 2023
15 ноября
Ноябрь 2023
15 декабря
Сроки сдачи отчетности по работникам в 2023 году
Вид отчетности
Отчетный период
Максимальный срок сдачи в 2023 году
6-НДФЛ
2022 год
27 февраля
1 квартал 2023 года
25 апреля
1 полугодие 2023 года
25 июля
9 месяцев 2023 года
25 октября
РСВ
2022 год
25 января
1 квартал 2023 года
25 апреля
1 полугодие 2023 года
25 июля
9 месяцев 2023 года
25 октября
4-ФСС на бумаге
2022 год
20 января
4-ФСС в электронном виде
2022 год
25 января
СЗВ-М и СЗВ-ТД
Декабрь 2022
16 января
СЗВ-СТАЖ и ОДВ-1
2022 год
1 марта
Подтверждение основного ОКВЭД
2022 год
17 апреля
Персонифицированные сведения о физлицах
Январь 2023
27 февраля
Февраль 2023
27 марта
Март 2023
25 апреля
Апрель 2023
25 мая
Май 2023
26 июня
Июнь 2023
25 июля
Июль 2023
25 августа
Август 2023
25 сентября
Сентябрь 2023
25 октября
Октябрь 2023
27 ноября
Ноябрь 2023
25 декабря
ЕФС-1
Сведения о взносах на травматизм и дополнительных взносах на пенсию
1 квартал 2023 года
25 апреля
1 полугодие 2023 года
25 июля
9 месяцев 2023 года
25 октября
Сведения о трудовой деятельности
Прием, увольнение
Следующий рабочий день
Перевод или выбор ЭТК
25 число следующего месяца
Сроки сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности в 2023 году
Вид отчетности
Отчетный период
Максимальный срок сдачи в 2023 году
Бухгалтерская отчётность
2022 год
31 марта
Декларация по налогу на прибыль (ежемесячная)
2022 год
27 марта
Январь 2023
27 февраля
Январь – февраль 2023
27 марта
Январь – март 2023
25 апреля
Январь – апрель 2023
25 мая
Январь – май 2023
26 июня
Январь – июнь 2023
25 июля
Январь – июль 2023
25 августа
Январь – август 2023
25 сентября
Январь – сентябрь 2023
25 октября
Январь – октябрь 2023
27 ноября
Январь – ноябрь 2023
25 декабря
Декларация по налогу на прибыль (ежеквартальная)
2022 год
27 марта
1 квартал 2023 года
25 апреля
1 полугодие 2023 года
25 июля
9 месяцев 2023 года
25 октября
Декларация по НДС
4 квартал 2022 года
25 января
1 квартал 2023 года
25 апреля
2 квартал 2023 года
25 июля
3 квартал 2023 года
25 октября
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур
4 квартал 2022 года
20 января
1 квартал 2023 года
20 апреля
2 квартал 2023 года
20 июля
3 квартал 2023 года
20 октября
Декларация по НДС (импорт из ЕАЭС)
Декабрь 2022
20 января
Январь 2023
20 февраля
Февраль 2023
20 марта
Март 2023
20 апреля
Апрель 2023
22 мая
Май 2023
20 июня
Июнь 2023
20 июля
Июль 2023
21 августа
Август 2023
20 сентября
Сентябрь 2023
20 октября
Октябрь 2023
20 ноября
Ноябрь 2023
20 декабря
Единая упрощенная декларация
2022 год
20 января
1 квартал 2023 года
20 апреля
1 полугодие 2023 года
20 июля
9 месяцев 2023 года
20 октября
Декларация по УСН для ООО
2022 год
27 марта
Декларация по УСН для ИП
2022 год
25 апреля
Декларация по ЕСХН
2022 год
27 марта
Декларация по имуществу ООО
2022 год
27 марта
3-НДФЛ
2022 год
2 мая