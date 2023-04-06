Коэффициент оборачиваемости собственного капитала – сущность показателя

Данный показатель отражает отношение выручки к среднегодовой стоимости капитала.

Он позволяет оценить, с какой интенсивностью осуществляется предпринимательская деятельность компании.

Рассматриваемый коэффициент может иметь значение для действующих и потенциальных инвесторов, партнеров, кредиторов, а также играть важную роль с точки зрения процедур внутрикорпоративной оценки качества менеджмента и анализа бизнес-модели.

Место коэффициента оборачиваемости капитала среди прочих показателей

Индикатор, рассматриваемый в данной статье, часто применяется наряду с иными коэффициентами оборачиваемости (оборотные активы, запасы, дебиторские долги, кредиторские долги, активы).

Оценка эффективности бизнес-модели компании, таким образом, может производиться, исходя из комплексного анализа значений соответствующих индикаторов.

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала – формула расчета по балансу

Для вычисления коэффициента оборачиваемости собственного капитала компании понадобятся данные из:

бухгалтерского баланса (цифры по строке 1300 – по состоянию на начало и конец года);

отчета о финансовых результатах (показатели строки 2110).

С 01.06.2019 года применяются обновленные бланки бухгалтерской отчетности в редакци, утвержденной приказом Минфина от 19.04.2019 № 61н.

Чтобы рассчитать оборачиваемость собственного капитала, формула по балансу для коэффициента (Ко) будет такова:

Ко = стр. 2110 / 0,5 × (стр. 1300 (начало года) + стр. 1300 (конец года)).

Что показывает коэффициент оборачиваемости собственного капитала

Как и в случае со многими другими индикаторами, имеющими отношение к выручке компании, выраженная в больших значениях (от 10 и выше) оборачиваемость собственного капитала показывает, что дела у компании в общем случае идут хорошо, в малых (менее 10) – свидетельствует, что имеют место возможные проблемы в бизнесе.

Однако это довольно приближенные значения. И вот почему.

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала – один из самых значимых индикаторов, но в то же время это весьма неоднозначный показатель качества бизнес-модели компании.

Дело в том, что для одних фирм определенные величины данного показателя могут быть оптимальными, а для других – совершенно неприемлемыми.

Так, в ритейле или, например, в сфере строительства оборачиваемость собственного капитала показывается весьма высокой, вследствие чего коэффициент достигнет значения в несколько десятков единиц.

Однако при этом уровень рентабельности будет не слишком выдающимся в силу больших издержек. Поэтому любое снижение оборотов в данном случае весьма критично для бизнеса.

В свою очередь в консалтинге и иных сферах бизнеса, ориентированных на предоставление услуг, сумма выручки может быть весьма скромной, как и коэффициент оборачиваемости собственного капитала.

Но владельцы бизнеса могут быть вполне довольны, так как компания, благодаря относительно низким издержкам, будет иметь неплохие показатели рентабельности.

Итоги

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала показывает, с какой интенсивностью осуществляется предпринимательская деятельность компании.

У нормально функционирующего платежеспособного юрлица этот коэффициент должен быть не ниже 10.

Данные для определения коэффициента оборачиваемости собственного капитала берут из баланса предприятия, составленного на отчетную дату.