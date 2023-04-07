Госзакупки

Верховный Суд поддержал госзаказчика, который удержал всю сумму обеспечения за нарушение контракта

⁠Заказчик отказался от контракта, поскольку товар ему не соответствовал. Поставщик потребовал вернуть обеспечительный платеж, но заказчик этого не сделал: по условиям сделки его возвращают, если все обязательства исполнили надлежащим образом.

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Верховный Суд поддержал госзаказчика, который удержал всю сумму обеспечения за нарушение контракта
Иллюстрация: freepik/freepik

ВС встал на сторону заказчика:

  • контракт разрешал взыскать обеспечение, если обязательства не исполнили или сделали это ненадлежаще. Сделку расторгли по вине поставщика;

  • суды неверно применили общее правило о том, что удержать платеж можно только в размере имущественных требований к контрагенту. Оно касается случаев, когда контракт исполнили с просрочкой. В данной ситуации этого не сделали вообще;

  • вывод о том, что поставщик слабая сторона, поэтому толковать контракт нужно в его пользу, ошибочный. Слабость в том, что контрагент не может активно и свободно согласовывать условия сделки при ее заключении. Суды этого не установили. Изменить контракт или признать его пункты недействительными поставщик не просил.

Ранее ВС поддержал позицию о том, что в контракте можно закрепить право удержать обеспечение, которое внесли деньгами, в большей сумме, чем реальный размер обязательств контрагента.

Суды среди прочего отметили, что к независимой гарантии такое условие применять нельзя.

Отметим, в практике есть пример, когда заказчик получил всю сумму обеспечения из средств гарантии (определение ВС от 24.11.2022 № 304-ЭС22-21843 по делу № А75-4274/2021). Суды с этим согласились, ведь контракт не исполнили совсем.

Документ: Определение ВС от 24.03.2023 № 301-ЭС22-19253 по делу А43-11822/2021.

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С 29.03.2023 вступил в силу закон от 18.03.2023 № 78-ФЗ, которым максимальный срок лишения свободы за налоговые преступления уменьшается с 6 до 5 лет. Преступления перешли из категории тяжких преступлений в категорию средней тяжести. Срок давности привлечения к уголовной ответственности за них уменьшен до 5 лет. Внесены изменения в УПК

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