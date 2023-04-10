Пени и неустойка – в чем разница

Неустойка – это

Чтобы установить, в чем разница пени и неустойки, прежде всего нужно уяснить содержание понятия неустойки, ее признаки, назначение и особенности правового регулирования.

Определение неустойки приводится в ст. 330 ГК, из которой следуют ее признаки:

представляет собой определенную денежную сумму;

устанавливается законодательным актом или по взаимной договоренности сторон;

основание требование выплаты – ненадлежащее исполнение второй стороной сделки взятых на себя по договору обязанностей (или неисполнение их вовсе);

может быть истребована лишь при виновном неисполнении обязанностей; отсутствие вины является основанием для освобождения от ее уплаты;

право требования неустойки не зависит от фактического несения убытков.

Согласно п. 1 ст. 329 ГК неустойка является одним из видов обеспечительных мер при заключении гражданско-правовой сделки, применяемой в качестве гарантии исполнения сторонами обязательств по договору.

Кроме того, в силу ст. 12 ГК неустойка является и одним из способов защиты нарушенных прав лица.

Таким образом, это единственная обеспечительная мера, одновременно выступающая способом защиты прав пострадавшего от действий второй стороны сделки.

Отличие пени от неустойки (соотношение)

Законодательно закрепленное определение понятия пени отсутствует, что не означает свободного его толкования.

Подробное определение пени дал ныне объединенный с Верховным судом Высший арбитражный суд в постановлении от 20.02.1996 № 8244/95 по делу о взыскании неустойки за оплату поставленного газа после истечения установленных сроков.

Интерес в данном судебном акте представляет не столько само дело, сколько приведенное в нем определение пени, которое фактически применяется в практике гражданских правоотношений, теории права и в судебных спорах.

Итак, согласно данному документу пени представляют собой:

вид санкций, применяемый при нарушении стороной принятых по гражданско-правовому договору обязательств исполнить те или иные действия;

платеж, начисляемый на текущий момент времени, изменяющийся (увеличивающийся) при увеличении срока (чем больше времени прошло со дня оплаты до текущего момента исчисления санкции, тем большим будет их размер);

денежную санкцию, рассчитываемую в процентном соотношении к сумме долга, неисполненного обязательства, иного объема, определяемого законом или соглашением (в том числе в виде пункта договора);

выплату, размер которой исчисляется в календарных днях (процент начисляется за каждый день, начиная с первого дня после истечения срока, отведенного на выполнение конкретной обязанности).

Всеми этими признаками пеня обладает одновременно, что и составляет ее суть или определение.

Более же короткое понятие, позволяющее с легкостью установить, в чем разница пени и неустойки, следует из п. 1 ст. 330 ГК: пеня есть один из видов неустойки в отношении недобросовестной стороны сделки.

Следовательно, понятие неустойки более широкое и включает в себя один из видов – пеню, признаки которой закреплены как судебной практикой, так и обычаями делового оборота.

Чем отличается штраф от неустойки и пени

Отличия штрафа и неустойки (а точнее, их соотношение) также следуют из п. 1 ст. 330 ГК, где в качестве одного из видов неустойки наряду с пеней предусматривается штраф.

Последний представляет собой обеспечительную меру, выплата которой может быть истребована при нарушении обязанностей второй стороной по договору. Следовательно, штраф – более узкое понятие.

В то же время четкого определения штрафа как вида неустойки по гражданско-правовым сделкам в законодательных актах не содержится.

Однако признаки штрафа, индивидуализирующие его и позволяющие отличить от пени, выработаны обширной практикой делового оборота.

Главным и наиболее существенным отличием штрафа от пени является тот факт, что он устанавливается, как правило, в твердой денежной сумме, а не в процентном соотношении.

Кроме того, санкции в виде штрафа являются фиксированными, не зависящими от суммы неисполненного обязательства и длительности просрочки его исполнения.

В первый день, наступивший вслед за сроком исполнения, сторона имеет право требовать от контрагента, не исполнившего свою обязанность, выплатить ей компенсацию в виде штрафа.

Размер его будет одинаков как в первый день просрочки, так и на протяжении всего срока неисполнения договора.

Штраф и пени являются двумя видами неустойки, применяются независимо друг от друга и имеют главное различие в том, что пеня устанавливается в процентном соотношении в зависимости от просрочки, а штраф выплачивается в фиксированной сумме.

Пени по гражданскому и налоговому законодательству

Пени зачастую рассматриваются не как вид неустойки по гражданским правоотношениям, а как вид санкции, применяемой в налоговых правоотношениях.

В этом ключе вопрос, в чем разница пени и неустойки, имеет существенно иной ответ, нежели в рамках гражданского законодательства.

Пени, согласно п. 1 ст. 75 НК, представляют собой санкцию в форме денежной суммы, наступающую в связи с несвоевременной уплатой исчисленных, но не уплаченных налогов.

В то же время налоговая пеня обладает рядом признаков, которые есть и у гражданско-правовой пени:

исчисляется в процентном соотношении к сумме неуплаченного налога – п. 4 ст. 75 НК;

начисляется за каждый календарный день со дня, являющегося крайним для исполнения обязанности – п. 3 ст. 75 НК.

При этом пеня по налоговому законодательству, исходя из специфики правоотношений, всегда устанавливается лишь законом (абз. 2 п. 4 ст. 75 НК) и имеет размер 1/300 учетной ставки Центробанка, тогда как пеня в гражданско-правовых отношениях может устанавливаться не только законом, но и договором; при этом стороны свободны в определении ее размера (за исключением ограниченного количества случаев).

Как следствие, пеня по НК и неустойка в виде пени по ГК хотя и имеют ряд общих черт, но в первом случае все нормы носят императивный характер и применяются в отношении недобросовестных налогоплательщиков, а во втором часто устанавливаются и изменяются по соглашению сторон и применяются в гражданско-правовых сделках.

Итоги

Таким образом, вопрос о разнице между пени и неустойкой представляется не вполне корректным, правильнее было бы говорить о соотношении двух этих понятий.

Так, гражданское законодательство предусматривает, что пени – это одна из форм неустойки, применяемой к недобросовестно исполнившей свои обязанности стороне.

В то же время сравнение пени по налоговому законодательству и неустойки в виде пени по гражданскому показывает существенные различия между этими видами санкций, обусловленные спецификой таких правоотношений.