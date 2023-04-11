Субсидиарка для номинального руководителя: можно ли избежать

Понятно, что ситуации могут быть разными, и все-таки по-прежнему единственная 100% гарантия от обвинений – не при каких обстоятельствах не соглашаться на статус номинального руководителя, даже если вам сулят золотые горы. А есть ли возможность для номинала уйти от субсидиарки?
По букве законаЗакон о банкротстве позволяет снизить размер субсидиарки или вообще избежать ее при условии, что номинал:
- Сможет доказать, что фактически не управлял деятельностью хозсубъекта.
- Представил данные, сведения, информацию, неизвестные иным участникам процесса, благодаря которым было обнаружено и фактическое контролирующее лицо должника (КДЛ) и сокрытое им имущество (п. 9 ст. 61.11 закона от 26.10.2002 № 127).
- директор, то есть единоличный исполнительный орган;
- лицо, входящее в исполнительный орган;
- ликвидатор (или член ликвидационной комиссии);
- лицо, самостоятельно или совместно, или с прочими заинтересованными лицами распоряжающееся 1/2 от долей или акций в УК банкрота,
Говорит Верховный СудПрежде всего отметим, что лицо, формально входящее в состав органов управления, но фактически не управляющее деятельностью юрлица, которое:
- целиком передоверило управление кому-то иному (скажем, выдав доверенность);
- принимало ключевые решения – пусть и по прямому указанию или с согласия фактического руководителя,
Такого рода поведение все равно предполагает оказание на должника влияния. И речи не может идти о том, чтобы такому номиналу избежать субсидиарки, также как и фактическому руководителю, если он дал указания. Они понесут солидарно субсидиарную ответственность (ст. 1080 ГК, ст. 61.11, 61.12 закона о банкротстве, п. 6 постановления Пленума ВС от 21.12.2017 № 53).
Если же за счет указаний номинала были установлены:
- фактический руководитель и (или) имущество должника;
- собственность фактического руководителя, за счет которой могут быть удовлетворены требования кредиторов,
Подчеркивает ВС и то, что размер субсидиарки может быть уменьшен при привлечении к ответственности:
- за неподачу (несвоевременную подачу) должником заявления о банкротстве;
- за невозможность полного погашения требований кредиторов.
Какие доказательства принимают судыПрежде всего – не голословные, а подкрепленные документами.
Для уменьшения субсидиарки необходимо раскрыть информацию, недоступную иным участникам процесса, за счет чего были выявлены фактический руководитель и имущество должника (примеры: постановления АС Поволжского округа от 24.06.2019 № Ф06-47851/19, Московского округа 30.10.2018 № Ф05-15607/18, 15-го ААС от 09.02.2018 № 15АП-14732/17, 17-го ААС от 28.11.2018 № 17АП-16526/17).
Арбитраж Московского округа (см. постановление от 13.05.2019 № Ф05-21454/16) вообще освободил номинала от ответственности, приняв его ссылки на то, что он:
- не принимал ключевых решений по поводу должника;
- вообще не имел доступа к его документам, был не в состоянии, даже если бы хотел, обеспечить надлежащую работу системы управления фирмой;
- не руководил финансово-хозяйственной деятельностью.
Таким образом, в обоснование собственной номинальности необходимо привести доказательства того, что:
- Вы вообще не получали зарплату фактически, или получали, но меньше обычного, не в тех размерах, в которых обычно получают такого рода руководители.
- Решения диктовал фактический руководитель. Это могут быть письма, требования, заверенные скриншоты переписки в мессенджерах.
- Вы были лишены доступа к оригиналам учредительных документов, печатям, ЭЦП.
- Вы никогда не выполняли вменяемые вам функции, например, не посещали офис, не имели пропуска на территорию, не пользовались корпоративным сервером, почтой.
- указать сведения о том, где хранится скрываемое имущество должника, данные о его реализации – сроки, документы, срываемые от управляющего;
- описать схему работы (подчиненности);
- способствовать определению конечного бенефициара.