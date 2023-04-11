Субсидиарная ответственность

Субсидиарка для номинального руководителя: можно ли избежать

Услуги «номиналов» по-прежнему пользуются популярностью. Скрываясь за их спинами, реальные руководители успешно уходят от ответственности. А когда кредиторы потребуют удовлетворения, под ударом окажется не тот, кто того заслуживает, а именно зицпредседатель, который и будет привлечен к субсидиарной ответственности. Если не докажет собственную номинальность.

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Субсидиарка для номинального руководителя: можно ли избежать
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Понятно, что ситуации могут быть разными, и все-таки по-прежнему единственная 100% гарантия от обвинений – не при каких обстоятельствах не соглашаться на статус номинального руководителя, даже если вам сулят золотые горы. А есть ли возможность для номинала уйти от субсидиарки?

По букве закона

Закон о банкротстве позволяет снизить размер субсидиарки или вообще избежать ее при условии, что номинал:

  • Сможет доказать, что фактически не управлял деятельностью хозсубъекта.

  • Представил данные, сведения, информацию, неизвестные иным участникам процесса, благодаря которым было обнаружено и фактическое контролирующее лицо должника (КДЛ) и сокрытое им имущество (п. 9 ст. 61.11 закона от 26.10.2002 № 127).

Еще момент: факт участия в органах управления автоматически никого КДЛом не делает. Считается, что КДЛами по умолчанию выступают (подп. 1 и 2 п. 4 ст. 61.10 закона о банкротстве):

  • директор, то есть единоличный исполнительный орган;

  • лицо, входящее в исполнительный орган;

  • ликвидатор (или член ликвидационной комиссии);

  • лицо, самостоятельно или совместно, или с прочими заинтересованными лицами распоряжающееся 1/2 от долей или акций в УК банкрота,

но это презумпция, которую можно опровергнуть.

Каким образом? Обратимся к разъяснениям ВС.

Говорит Верховный Суд

Прежде всего отметим, что лицо, формально входящее в состав органов управления, но фактически не управляющее деятельностью юрлица, которое:

  • целиком передоверило управление кому-то иному (скажем, выдав доверенность);

  • принимало ключевые решения – пусть и по прямому указанию или с согласия фактического руководителя,

статус КДЛа сохраняет!

Такого рода поведение все равно предполагает оказание на должника влияния. И речи не может идти о том, чтобы такому номиналу избежать субсидиарки, также как и фактическому руководителю, если он дал указания. Они понесут солидарно субсидиарную ответственность (ст. 1080 ГК, ст. 61.11, 61.12 закона о банкротстве, п. 6 постановления Пленума ВС от 21.12.2017 № 53).

Если же за счет указаний номинала были установлены:

  • фактический руководитель и (или) имущество должника;

  • собственность фактического руководителя, за счет которой могут быть удовлетворены требования кредиторов,

то это основание для снижения размера субсидиарки. Суд, разъясняет ВС, обязан учесть, насколько активен был номинал в обличении и насколько его действия были полезны для восстановления прав кредиторов, для того, чтобы свои имущественные потери они все-таки компенсировали (п. 1 ст. 1064 ГК).

Подчеркивает ВС и то, что размер субсидиарки может быть уменьшен при привлечении к ответственности:

  • за неподачу (несвоевременную подачу) должником заявления о банкротстве;

  • за невозможность полного погашения требований кредиторов.

К субсидиарной ответственности привлекаются не только руководители, собственники, но и главные бухгалтеры. Узнайте, какие ошибки приводят к субсидиарке и как их избежать.

Какие доказательства принимают суды

Прежде всего – не голословные, а подкрепленные документами.

Для уменьшения субсидиарки необходимо раскрыть информацию, недоступную иным участникам процесса, за счет чего были выявлены фактический руководитель и имущество должника (примеры: постановления АС Поволжского округа от 24.06.2019 № Ф06-47851/19, Московского округа 30.10.2018 № Ф05-15607/18, 15-го ААС от 09.02.2018 № 15АП-14732/17, 17-го ААС от 28.11.2018 № 17АП-16526/17).

Арбитраж Московского округа (см. постановление от 13.05.2019 № Ф05-21454/16) вообще освободил номинала от ответственности, приняв его ссылки на то, что он:

  • не принимал ключевых решений по поводу должника;

  • вообще не имел доступа к его документам, был не в состоянии, даже если бы хотел, обеспечить надлежащую работу системы управления фирмой;

  • не руководил финансово-хозяйственной деятельностью.

Чисто человеческие обстоятельства суды тоже учитывают. Суд снизил размер субсидиарки номинала, который не только реально не управлял делами должника, но и страдал тяжелым заболеванием (постановление 17 ААС от 04.04.2019 № 17АП-16989/15).

Таким образом, в обоснование собственной номинальности необходимо привести доказательства того, что:

  • Вы вообще не получали зарплату фактически, или получали, но меньше обычного, не в тех размерах, в которых обычно получают такого рода руководители.

  • Решения диктовал фактический руководитель. Это могут быть письма, требования, заверенные скриншоты переписки в мессенджерах.

  • Вы были лишены доступа к оригиналам учредительных документов, печатям, ЭЦП.

  • Вы никогда не выполняли вменяемые вам функции, например, не посещали офис, не имели пропуска на территорию, не пользовались корпоративным сервером, почтой.

Помните о том, что для освобождения от субсидиарки необходимо указать личность фактического руководителя, а также:

  • указать сведения о том, где хранится скрываемое имущество должника, данные о его реализации – сроки, документы, срываемые от управляющего;

  • описать схему работы (подчиненности);

  • способствовать определению конечного бенефициара.

Важно понимать, что общедоступные сведения не помогут, потребуются данные и информация, которые отсутствуют у других участников процесса и положительно повлияют на возможность погашения кредиторской задолженности.

Из-за каких ошибок главбуха, директора и собственника им грозит субсидиарка? Узнаете из онлайн-курса.

В заключение напомним основные рекомендации: никогда не становиться номиналом и других отговаривать. Потенциальный риск подобной операции куда выше, чем любая выгода.

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Субсидиарная ответственность

Субсидиарка для номинального руководителя: можно ли избежать

Услуги «номиналов» по-прежнему пользуются популярностью. Скрываясь за их спинами, реальные руководители успешно уходят от ответственности. А когда кредиторы потребуют удовлетворения, под ударом окажется не тот, кто того заслуживает, а именно зицпредседатель, который и будет привлечен к субсидиарной ответственности. Если не докажет собственную номинальность.

Субсидиарка для номинального руководителя: можно ли избежать

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