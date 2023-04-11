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НДС и вычет по налогу с 2023 года: изменения, которые вы могли пропустить

С введение единого налогового платежа (ЕНП) с 2023 г. помимо «громких» и всем хорошо понятных изменений, таких как сроки уплаты налога и сдачи отчетности, есть еще «мелкие», в части расчета пеней, требований ИФНС о возврате налога, реквизитов в заявлении на возмещение и т.п.

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НДС и вычет по налогу с 2023 года: изменения, которые вы могли пропустить
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Сначала коротко о самых главных изменения по НДС с 2023 года.

Все плательщики НДС с 2023 года обязаны уплачивать налог в составе единого налогового платежа (ЕНП) до 28 числа каждого из 3 месяцев, следующих за отчетным кварталом.

ЕНП изменил порядок возмещения НДС из бюджета. Теперь вернуть налог или зачесть его в счет будущих налоговых платежей можно только при положительном сальдо на едином счете.

Сам алгоритм возмещения НДС с 2023 года не изменился. Компания подает декларацию с суммой НДС к возмещению; налоговая проводит камеральную проверку и выносит одно из двух решений: либо о возврате, либо об отказе.

Есть изменения в части возврата излишне возмещенного налога.

Теперь от ИФНС не нужно ждать требования на возврат, налог нужно вернуть самостоятельно в течение 5 дней со дня решения ИФНС об отмене решения о возмещении НДС.

Налоговым агентам, которые занимаются импортом, теперь не нужно платить НДС в день расчетов с иностранным партнером. Налог платиться в единый платежный день – 28 числа.

Прежние сроки сдачи декларации по НДС и уплаты налога сохранились только для компаний, которые ввозят в РФ товары товаров с территорий государств ЕАЭС. Это – 20-число месяца.

Сохранился на 2023 год заявительный порядок возмещения НДС. Но, утратил силу абз.2 п.8 ст.176.1 НК, который позволял ИНФС отказать в возмещении, если у налоговиков были сведения о возможном нарушении компанией НК в части исчисления и уплаты налога в бюджет, в том числе за предыдущие налоговые периоды.

 

До 2023 года

С 2023 года

Уплата НДС при расчетах с иностранным партнером

Налоговый агент должен перечислить НДС в бюджет в тот же день, когда произвел оплату иностранному поставщику.

НДС уплачивается в составе ЕНП за истекший налоговый период равными долями. Не позднее 28 числа каждого из трех месяцев, следующих за истекшим налоговым периодом.

Не запрещено перечислить НДС досрочно (п. 1 ст. 45 НК).

Когда засчитывается оплата по налогу

На день платежа.

НДС, удержанный налоговыми агентами, будет считаться уплаченным в бюджет только при наступлении сроков платежа.

Например, НДС, удержанный налоговым агентом в I квартале, будет считаться уплаченным: 28 апреля, 28 мая, 28 июня.

Сроки сдачи декларации по НДС и уплаты налога при ввозе товаров с территорий государств ЕАЭС

Уплата НДС должна осуществляться не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем: принятия на учет импортированных товаров; срока платежа, предусмотренного договором (контрактом) лизинга.

Декларация сдается не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет импортированных товаров.

Отказ в возмещении НДС в заявительном порядке

Мог быть отказ, если у ИФНС были сведения о возможном нарушении компанией НК в части исчисления и уплаты налога в бюджет, в том числе за предыдущие налоговые периоды (абз.2 п.8 ст.176.1 НК).

Норма утратила силу.

Право на вычет НДС, уплаченный налоговым агентом

Право на вычет «завязано» на уплату налога.

С 1 января 2023 года у налоговых агентов к вычету предъявляется исчисленный, а не уплаченный налоговым агентом НДС.

Так как, сначала подается декларация по НДС, в которой исчисленная сумма заявляется к вычету, а потом только налог поступает в бюджет.

Налог принимается к вычету у налоговых агентов при соблюдении необходимых условий, причем независимо от его уплаты в бюджет.

Как подтверждается сумма к вычету

На основании деклараций и счетов-фактур.

Подтвержденная к возмещению сумма НДС учитывается на сальдо на ЕНС.

Если по итогам налогового периода сумма вычетов по НДС превышает общую сумму исчисленного налога, полученная разница (НДС, заявленный к возмещению) учитывается на едином налоговом счете (ЕНС).

При этом заявить к возврату на расчетный счет или к зачету в счет будущих платежей налогоплательщик сможет только сумму, учтенную на ЕНС, которая сформирует положительное сальдо (в т. ч. путем возмещения НДС).

Заявление на возмещение НДС

Для возмещения НДС в заявительном порядке налогоплательщик подает в ИФНС заявление, где указывает реквизиты банковского счета для возврата налога (ст. 176.1 НК).

С 2023 года указывать в заявлении банковские реквизиты не обязательно не обязательно.

Условие возврата при наличии переплаты по налогу

 

Платеж возвращают только после проведения всех зачетов и полностью, то есть вернуть часть денег, оставив какую-то сумму для уплаты налогов, не разрешается. Если у компании будет недоимка по какому-нибудь из налогов, НДС, который планировался к возмещению, «уйдет» на погашение этой недоимки. Причем, сделано это будет автоматически.

Если НДС возмещен в большем размере

Подпункт 19 статьи 176.1 НК предписывал налоговой инспекции выставлять требование о возврате НДС, если налог возмещен в большем размере.

Подпункт 19 статьи 176.1 НК утратил силу.

С 2023 года возвратить излишне возмещенный налог (полностью или частично) плательщик должен в течение 5 рабочих дней со дня получения решении об отмене решения о возмещении НДС, а не требования о возврате.

Пени на суммы подлежащие возврату

Пени начисляются со следующего дня после принятия ИФНС решения о возмещении суммы налога., до дня принятия решения ИФНС об отмене (полностью или частично) решения о возмещении суммы налога, заявленной к возмещению в заявительном порядке.

Пени начисляются с третьего дня после принятия ИФНС решения о возмещении суммы налога, до дня принятия решения ИФНС об отмене (полностью или частично) решения о возмещении суммы налога, заявленной к возмещению в заявительном порядке (п.17 ст.176.1 НК).

Пени на суммы, излишне полученные компаний

Пени на сумму излишне полученных компаний сумм рассчитываются из процентной ставки, равной 2-х ключевой ставке ЦБ со дня фактического получения средств или дня принятия решения о зачете налога, заявленного к возмещению, в заявительном порядке, по день фактического возврата.

На сумму излишне полученных компанией в заявительном порядке сумм начисляются пени из процентной ставки, равной 1-кратной ключевой ставке ЦБ в соответствии со ст. 75 НК (п.17 ст.176.1 НК).

 

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