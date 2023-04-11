НДС и вычет по налогу с 2023 года: изменения, которые вы могли пропустить

Сначала коротко о самых главных изменения по НДС с 2023 года.

Все плательщики НДС с 2023 года обязаны уплачивать налог в составе единого налогового платежа (ЕНП) до 28 числа каждого из 3 месяцев, следующих за отчетным кварталом.

ЕНП изменил порядок возмещения НДС из бюджета. Теперь вернуть налог или зачесть его в счет будущих налоговых платежей можно только при положительном сальдо на едином счете.

Сам алгоритм возмещения НДС с 2023 года не изменился. Компания подает декларацию с суммой НДС к возмещению; налоговая проводит камеральную проверку и выносит одно из двух решений: либо о возврате, либо об отказе.

Есть изменения в части возврата излишне возмещенного налога.

Теперь от ИФНС не нужно ждать требования на возврат, налог нужно вернуть самостоятельно в течение 5 дней со дня решения ИФНС об отмене решения о возмещении НДС.

Налоговым агентам, которые занимаются импортом, теперь не нужно платить НДС в день расчетов с иностранным партнером. Налог платиться в единый платежный день – 28 числа.

Прежние сроки сдачи декларации по НДС и уплаты налога сохранились только для компаний, которые ввозят в РФ товары товаров с территорий государств ЕАЭС. Это – 20-число месяца.

Сохранился на 2023 год заявительный порядок возмещения НДС. Но, утратил силу абз.2 п.8 ст.176.1 НК, который позволял ИНФС отказать в возмещении, если у налоговиков были сведения о возможном нарушении компанией НК в части исчисления и уплаты налога в бюджет, в том числе за предыдущие налоговые периоды.