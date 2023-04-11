НДС и вычет по налогу с 2023 года: изменения, которые вы могли пропустить

Сначала коротко о самых главных изменения по НДС с 2023 года.
Все плательщики НДС с 2023 года обязаны уплачивать налог в составе единого налогового платежа (ЕНП) до 28 числа каждого из 3 месяцев, следующих за отчетным кварталом.
ЕНП изменил порядок возмещения НДС из бюджета. Теперь вернуть налог или зачесть его в счет будущих налоговых платежей можно только при положительном сальдо на едином счете.
Сам алгоритм возмещения НДС с 2023 года не изменился. Компания подает декларацию с суммой НДС к возмещению; налоговая проводит камеральную проверку и выносит одно из двух решений: либо о возврате, либо об отказе.
Есть изменения в части возврата излишне возмещенного налога.
Теперь от ИФНС не нужно ждать требования на возврат, налог нужно вернуть самостоятельно в течение 5 дней со дня решения ИФНС об отмене решения о возмещении НДС.
Налоговым агентам, которые занимаются импортом, теперь не нужно платить НДС в день расчетов с иностранным партнером. Налог платиться в единый платежный день – 28 числа.
Прежние сроки сдачи декларации по НДС и уплаты налога сохранились только для компаний, которые ввозят в РФ товары товаров с территорий государств ЕАЭС. Это – 20-число месяца.
Сохранился на 2023 год заявительный порядок возмещения НДС. Но, утратил силу абз.2 п.8 ст.176.1 НК, который позволял ИНФС отказать в возмещении, если у налоговиков были сведения о возможном нарушении компанией НК в части исчисления и уплаты налога в бюджет, в том числе за предыдущие налоговые периоды.
До 2023 года
С 2023 года
Уплата НДС при расчетах с иностранным партнером
Налоговый агент должен перечислить НДС в бюджет в тот же день, когда произвел оплату иностранному поставщику.
НДС уплачивается в составе ЕНП за истекший налоговый период равными долями. Не позднее 28 числа каждого из трех месяцев, следующих за истекшим налоговым периодом.
Не запрещено перечислить НДС досрочно (п. 1 ст. 45 НК).
Когда засчитывается оплата по налогу
На день платежа.
НДС, удержанный налоговыми агентами, будет считаться уплаченным в бюджет только при наступлении сроков платежа.
Например, НДС, удержанный налоговым агентом в I квартале, будет считаться уплаченным: 28 апреля, 28 мая, 28 июня.
Сроки сдачи декларации по НДС и уплаты налога при ввозе товаров с территорий государств ЕАЭС
Уплата НДС должна осуществляться не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем: принятия на учет импортированных товаров; срока платежа, предусмотренного договором (контрактом) лизинга.
Декларация сдается не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет импортированных товаров.
Отказ в возмещении НДС в заявительном порядке
Мог быть отказ, если у ИФНС были сведения о возможном нарушении компанией НК в части исчисления и уплаты налога в бюджет, в том числе за предыдущие налоговые периоды (абз.2 п.8 ст.176.1 НК).
Норма утратила силу.
Право на вычет НДС, уплаченный налоговым агентом
Право на вычет «завязано» на уплату налога.
С 1 января 2023 года у налоговых агентов к вычету предъявляется исчисленный, а не уплаченный налоговым агентом НДС.
Так как, сначала подается декларация по НДС, в которой исчисленная сумма заявляется к вычету, а потом только налог поступает в бюджет.
Налог принимается к вычету у налоговых агентов при соблюдении необходимых условий, причем независимо от его уплаты в бюджет.
Как подтверждается сумма к вычету
На основании деклараций и счетов-фактур.
Подтвержденная к возмещению сумма НДС учитывается на сальдо на ЕНС.
Если по итогам налогового периода сумма вычетов по НДС превышает общую сумму исчисленного налога, полученная разница (НДС, заявленный к возмещению) учитывается на едином налоговом счете (ЕНС).
При этом заявить к возврату на расчетный счет или к зачету в счет будущих платежей налогоплательщик сможет только сумму, учтенную на ЕНС, которая сформирует положительное сальдо (в т. ч. путем возмещения НДС).
Заявление на возмещение НДС
Для возмещения НДС в заявительном порядке налогоплательщик подает в ИФНС заявление, где указывает реквизиты банковского счета для возврата налога (ст. 176.1 НК).
С 2023 года указывать в заявлении банковские реквизиты не обязательно не обязательно.
Условие возврата при наличии переплаты по налогу
Платеж возвращают только после проведения всех зачетов и полностью, то есть вернуть часть денег, оставив какую-то сумму для уплаты налогов, не разрешается. Если у компании будет недоимка по какому-нибудь из налогов, НДС, который планировался к возмещению, «уйдет» на погашение этой недоимки. Причем, сделано это будет автоматически.
Если НДС возмещен в большем размере
Подпункт 19 статьи 176.1 НК предписывал налоговой инспекции выставлять требование о возврате НДС, если налог возмещен в большем размере.
Подпункт 19 статьи 176.1 НК утратил силу.
С 2023 года возвратить излишне возмещенный налог (полностью или частично) плательщик должен в течение 5 рабочих дней со дня получения решении об отмене решения о возмещении НДС, а не требования о возврате.
Пени на суммы подлежащие возврату
Пени начисляются со следующего дня после принятия ИФНС решения о возмещении суммы налога., до дня принятия решения ИФНС об отмене (полностью или частично) решения о возмещении суммы налога, заявленной к возмещению в заявительном порядке.
Пени начисляются с третьего дня после принятия ИФНС решения о возмещении суммы налога, до дня принятия решения ИФНС об отмене (полностью или частично) решения о возмещении суммы налога, заявленной к возмещению в заявительном порядке (п.17 ст.176.1 НК).
Пени на суммы, излишне полученные компаний
Пени на сумму излишне полученных компаний сумм рассчитываются из процентной ставки, равной 2-х ключевой ставке ЦБ со дня фактического получения средств или дня принятия решения о зачете налога, заявленного к возмещению, в заявительном порядке, по день фактического возврата.
На сумму излишне полученных компанией в заявительном порядке сумм начисляются пени из процентной ставки, равной 1-кратной ключевой ставке ЦБ в соответствии со ст. 75 НК (п.17 ст.176.1 НК).