Комплектация малоценного оборудования: отражаем в 1С

В этой статье расскажем, как на данный момент времени осуществляется сборка малоценного оборудования в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0. Пока этот момент не автоматизирован разработчиками, поэтому схема временная.

Для начала нужно понимать, что это комплектация, а не производство. Грань тонкая, но можно ориентироваться на следующие нюансы:

Отличительные черты производства : видоизменение составляющих материалов (вырезали, распилили, смешали); разделить составляющие элементы невозможно (производство продуктов питания, одежды) или при разделении составляющие невозможно использовать повторно, дальнейшее использование предполагает какое-то видоизменение.

: видоизменение составляющих материалов (вырезали, распилили, смешали); разделить составляющие элементы невозможно (производство продуктов питания, одежды) или при разделении составляющие невозможно использовать повторно, дальнейшее использование предполагает какое-то видоизменение. Комплектация – это соединение воедино отдельных самостоятельно функциональных материально-вещественных компонентов. Можно соединить, можно разъединить, т. е. возможна комплектация/разукомплектация.

Далее возникает вопрос: как учитывать самостоятельно собранное имущество? Купили и поставили на учет запчасти/материалы/комплектующие, используем новое оборудование? А также возникнут ли расходы в бухгалтерском и налоговом учете, или это будет считаться имуществом в пользовании и числиться на балансе предприятия?

Основные моменты

Руководствуясь ФСБУ 5/2019 ФСБУ 6/2020 и налоговым законодательством, определяем. Если период использования более 12 месяцев, то, возможно, вы скомплектовали основное средство, если менее года – запасы.

Вторым важным критерием является стоимость. При оценке нового имущества будет учтена стоимость всех составляющих.

Если документы по приобретению комплектующих объектов с НДС:

компания на основной системе в расчете комплекта учитывает стоимость без НДС;

компания на УСН в стоимость нового имущества включает НДС. Но только при условии наличия счетов-фактур/УПД.

По налоговому законодательству, стоимостной лимит для амортизируемого имущества 100 000 рублей. В бухгалтерском учете руководствуемся учетной политикой, в которой отражен критерий существенности по лимиту стоимости имущества для отнесения к основным средствам.

Если собрали имущество: период использования менее года, стоимость ниже всех лимитов, хранится как «запасы», и списываем в расходы в период передачи в эксплуатацию.

Если предполагается, что комплект будет работать годами, стоимость превышает лимиты по БУ и НУ, признаем основным средством/ амортизируемым имуществом. В расходах стоимость имущества будут отражаться постепенно, через амортизацию.

Интересна ситуация комплектации малоценного оборудования. Срок службы превышает 12 месяцев, а стоимость ниже лимита, установленного налоговым законодательством и учетной политикой по БУ.

Особенность учета этого имущества: стоимость в БУ списывается в расходы сразу, в периоде постановки на учет, а стоимость и количество в НУ списывается при передаче в использование. Т. к. имущество будет работать несколько лет, необходим учет, инвентаризация, для этого при вводе в эксплуатацию стоимость и количество отражаются на забалансовом счете.

Рассмотрим отражение в учете и в программе комплектации небольшого оборудования для управления производственной линией.

Пример

В компании на основной системе налогообложения для признания основного средства в БУ учетной политикой установлен стоимостной лимит 50 000 рублей, в НУ – 100 000 рублей. В марте 2023 г. было приобретено малоценное оборудование «Управляющий шкаф» стоимостью 9 463 руб., в т. ч. НДС 1 577,17 руб., который включает в себя следующие составляющие: корпус металлический, реле времени, выключатель автомат, хомут, наконечник, клемма. Нужно произвести сборку этого шкафа.

Поступление составляющих комплекта осуществляем в разделе «Покупки» – «Поступление (акты, накладные, УПД)»:

Создадим новый документ поступления с видом «Товары» и внесем все комплектующие:

Если при комплектации оборудования предполагается, что оно в дальнейшем будет основным средством, при оприходовании составляющих используется счет 08. Если стоимость составляющих и нового оборудования небольшая можно оприходовать на 10 счет, как в нашем случае. Вид номенклатуры необходимо установить «Материалы».

Программа сформирует следующие проводки:

Дт 10.01 – Кт 60.01 – Оприходованы составляющие комплекта.

Дт 19.03 – Кт 60.01 – Учтен НДС.

Для возможности комплектации в программе необходимо проверить соответствующие галочки в разделе «Главное» – «Функциональность» – «Запасы»:

Создадим документ «Комплектация номенклатуры» в разделе «Склад»:

В этом документе можно делать как комплектацию/сборку, так и разукомплектацию. Например, разбор старого оборудования на запасные части.

В строке «Комплект» указываем создаваемое имущество. В табличной части ниже – составляющие.

При создании номенклатуры «Шкаф управления» выбираем вид «Малоценное оборудование и запасы». Далее при выборе счет учет установится автоматически 10.21.1.

Заполнить состав комплектующих можно разными способами:

по кнопке « Добавить » вручную;

» вручную; по кнопке « Заполнить » по спецификации, в том случае если комплектация проходит постоянно, в программе можно указать спецификацию (постоянные составляющие комплекта) в самой номенклатуре;

» по спецификации, в том случае если комплектация проходит постоянно, в программе можно указать спецификацию (постоянные составляющие комплекта) в самой номенклатуре; по кнопке «Подбор», эта функция удобна тем, что в момент создания документа «Комплектация», бухгалтер видит остатки на складе.

В учете документ отразился следующими проводками:

Дт 10.21.1 – Кт 10.01 Комплектация малоценного оборудования.

Дт 90.02.1 – Кт 10.21.2 Признание малоценного оборудования в расходах БУ текущего периода.

В НУ расходы возникнут только при передаче в эксплуатацию.

К сожалению, документ «Комплектация номенклатуры» не предусматривает выбор счета затрат. Автоматически используется счет 90.02.1.

Напоминаем, что на счет 90.02.1 затраты попадают с 20 счета. Если в организации учетной политикой предусмотрен другой счет, необходимо исправить его ручной корректировкой. Если в организации используется счет 26, то необходимо указать счет 90.08, если в организации используется счет 44, то нужен счет 90.07.

Проверим как сформированы оборотно-сальдовые ведомости по счетам на дату комплектации:

по счету 10.01 (вы можете выбрать субсчет любой, который вам более удобен) все приобретенные для оборудования составляющие списаны и в БУ, и в НУ;

по счету 10.21 стоимость и количество вновь созданного имущества учтено в БУ и в НУ. А списана только стоимость и только в БУ.

Имущество передано в эксплуатацию сразу после создания. Для этого оформляется документ «Расход материалов (Требование-накладная)» в разделе «Склад»:





Для заполнения номенклатуры можно использовать «Подбор». Но если номенклатурный справочник небольшой, можно использовать простой способ: начинаем вносить название. Программа подберет автоматически. Остается выбрать и указать количество.

Посмотрим какие проводки сформирует этот документ:

Дт 10.21.2 – Кт 10.21.1 Закрытие субсчетов по малоценному оборудованию в БУ.

Дт 44.01 – Кт 10.21.1 Признание в расходах малоценного оборудовании в НУ.

Счет дебета может быть 20, 25, 26 и т.п., в зависимости от учетной политики.

Дт МЦ.04 На забалансовом счете отражено вновь созданное оборудование.

По ОСВ видно, что счет 10.21 теперь «закрыт» и по БУ, и по НУ:

Малоценное оборудование числится теперь на забалансовом счете.

Настройки регистра показывают дату ввода в эксплуатацию и ответственное лицо. Можно использовать этот регистр при инвентаризации.