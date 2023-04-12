Комплектация малоценного оборудования: отражаем в 1С

В этой статье расскажем, как на данный момент времени осуществляется сборка малоценного оборудования в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0. Пока этот момент не автоматизирован разработчиками, поэтому схема временная.
Для начала нужно понимать, что это комплектация, а не производство. Грань тонкая, но можно ориентироваться на следующие нюансы:
- Отличительные черты производства: видоизменение составляющих материалов (вырезали, распилили, смешали); разделить составляющие элементы невозможно (производство продуктов питания, одежды) или при разделении составляющие невозможно использовать повторно, дальнейшее использование предполагает какое-то видоизменение.
- Комплектация – это соединение воедино отдельных самостоятельно функциональных материально-вещественных компонентов. Можно соединить, можно разъединить, т. е. возможна комплектация/разукомплектация.
Основные моментыРуководствуясь ФСБУ 5/2019, ФСБУ 6/2020 и налоговым законодательством, определяем срок службы объекта. Если период использования более 12 месяцев, то, возможно, вы скомплектовали основное средство, если менее года – запасы.
Вторым важным критерием является стоимость. При оценке нового имущества будет учтена стоимость всех составляющих.
Если документы по приобретению комплектующих объектов с НДС:
- компания на основной системе в расчете комплекта учитывает стоимость без НДС;
- компания на УСН в стоимость нового имущества включает НДС. Но только при условии наличия счетов-фактур/УПД.
Если предполагается, что комплект будет работать годами, стоимость превышает лимиты по БУ и НУ, признаем основным средством/ амортизируемым имуществом. В расходах стоимость имущества будут отражаться постепенно, через амортизацию.
Интересна ситуация комплектации малоценного оборудования. Срок службы превышает 12 месяцев, а стоимость ниже лимита, установленного налоговым законодательством и учетной политикой по БУ.
Особенность учета этого имущества: стоимость в БУ списывается в расходы сразу, в периоде постановки на учет, а стоимость и количество в НУ списывается при передаче в использование. Т. к. имущество будет работать несколько лет, необходим учет, инвентаризация, для этого при вводе в эксплуатацию стоимость и количество отражаются на забалансовом счете.
Рассмотрим отражение в учете и в программе комплектации небольшого оборудования для управления производственной линией.
ПримерВ компании на основной системе налогообложения для признания основного средства в БУ учетной политикой установлен стоимостной лимит 50 000 рублей, в НУ – 100 000 рублей. В марте 2023 г. было приобретено малоценное оборудование «Управляющий шкаф» стоимостью 9 463 руб., в т. ч. НДС 1 577,17 руб., который включает в себя следующие составляющие: корпус металлический, реле времени, выключатель автомат, хомут, наконечник, клемма. Нужно произвести сборку этого шкафа.
Поступление составляющих комплекта осуществляем в разделе «Покупки» – «Поступление (акты, накладные, УПД)»:
Создадим новый документ поступления с видом «Товары» и внесем все комплектующие:
Если при комплектации оборудования предполагается, что оно в дальнейшем будет основным средством, при оприходовании составляющих используется счет 08. Если стоимость составляющих и нового оборудования небольшая можно оприходовать на 10 счет, как в нашем случае. Вид номенклатуры необходимо установить «Материалы».
Программа сформирует следующие проводки:
Дт 10.01 – Кт 60.01 – Оприходованы составляющие комплекта.
Дт 19.03 – Кт 60.01 – Учтен НДС.
Для возможности комплектации в программе необходимо проверить соответствующие галочки в разделе «Главное» – «Функциональность» – «Запасы»:
Создадим документ «Комплектация номенклатуры» в разделе «Склад»:
В этом документе можно делать как комплектацию/сборку, так и разукомплектацию. Например, разбор старого оборудования на запасные части.
В строке «Комплект» указываем создаваемое имущество. В табличной части ниже – составляющие.
- по кнопке «Добавить» вручную;
- по кнопке «Заполнить» по спецификации, в том случае если комплектация проходит постоянно, в программе можно указать спецификацию (постоянные составляющие комплекта) в самой номенклатуре;
- по кнопке «Подбор», эта функция удобна тем, что в момент создания документа «Комплектация», бухгалтер видит остатки на складе.
В учете документ отразился следующими проводками:
Дт 10.21.1 – Кт 10.01 Комплектация малоценного оборудования.
Дт 90.02.1 – Кт 10.21.2 Признание малоценного оборудования в расходах БУ текущего периода.
В НУ расходы возникнут только при передаче в эксплуатацию.
Проверим как сформированы оборотно-сальдовые ведомости по счетам на дату комплектации:
- по счету 10.01 (вы можете выбрать субсчет любой, который вам более удобен) все приобретенные для оборудования составляющие списаны и в БУ, и в НУ;
- по счету 10.21 стоимость и количество вновь созданного имущества учтено в БУ и в НУ. А списана только стоимость и только в БУ.
Имущество передано в эксплуатацию сразу после создания. Для этого оформляется документ «Расход материалов (Требование-накладная)» в разделе «Склад»:
Для заполнения номенклатуры можно использовать «Подбор». Но если номенклатурный справочник небольшой, можно использовать простой способ: начинаем вносить название. Программа подберет автоматически. Остается выбрать и указать количество.
Посмотрим какие проводки сформирует этот документ:
Дт 10.21.2 – Кт 10.21.1 Закрытие субсчетов по малоценному оборудованию в БУ.
Дт 44.01 – Кт 10.21.1 Признание в расходах малоценного оборудовании в НУ.
Счет дебета может быть 20, 25, 26 и т.п., в зависимости от учетной политики.
Дт МЦ.04 На забалансовом счете отражено вновь созданное оборудование.
По ОСВ видно, что счет 10.21 теперь «закрыт» и по БУ, и по НУ:
Малоценное оборудование числится теперь на забалансовом счете.
Настройки регистра показывают дату ввода в эксплуатацию и ответственное лицо. Можно использовать этот регистр при инвентаризации.