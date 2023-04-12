Валютные операции

Валютные переводы для бизнеса за границу: условия и тарифы

Собрали список крупных банков, которые переводят валюту российских компаний и предпринимателей за границу, и рассказываем, сколько придется заплатить за операцию и какие ограничения по валютам действуют для бизнеса.

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Валютные переводы для бизнеса за границу: условия и тарифы
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Действующие комиссии и дополнительные условия валютных переводов для ИП и юрлиц

Банк

Комиссия для исходящих переводов

Комиссия для входящих переводов

Валютный контроль

Дополнительные условия

SBI

Доллары США и евро: 0,4%, минимум 60 у. е., максимум 300 у. е.

Фунт: 0,2%, минимум 35 фунтов, максимум 200 фунтов

Швейцарский франк: 0,2%, минимум 35 франков, максимум 200 франков

Японская иена: 0,085%, минимум 4 000 иен

Китайский юань: 0,1%, минимум 300 юаней, максимум 1 500 юаней

Без комиссии

0,15%, минимум 25 долларов США, максимум 1 180 долларов США

Открытие счета в долларах США и франках – 2 500 рублей, обслуживание – от 0,01% до 0,05% ежедневно в зависимости от остатка.

Счет в иенах и юанях – бесплатно, обслуживание – от 0% до 0,75% ежедневно в зависимости от остатка в иенах, обслуживание в юанях – бесплатно

Абсолют Банк

Доллары США: 30–35 долларов

Другие валюты: 35 евро плюс комиссия иностранных банков

Без комиссии

0,15%, минимум 1 000 рублей, максимум 30 000 рублей

Доступны китайские юани, казахстанские тенге, таджикистанские сомони, киргизские сомы, армянские драмы, белорусские рубли

Ак Барс Банк

Таджикские сомони, белорусские рубли, армянские драмы, киргизские сомы: 500 рублей за перевод

Евро: 0,5%, минимум 200 евро, максимум 700 евро

Дирхамы: 0,35%, минимум 250 дирхам, максимум 3 000 дирхам

Доллары США: 0,35%, минимум 60 долларов, максимум 550 долларов

Японские иены: 0,35%, минимум 9 000 иен, максимум 40 000 иен

Китайские юани: 0,35%, минимум 100 юаней, максимум 700 юаней

Турецкая лира: 0,35%, минимум 100 лир, максимум 350 лир

20 долларов США и евро, 60 юаней, 100 турецких лир от нерезидентов РФ.

От резидентов – без комиссии

Без комиссий

Открытие и обслуживание валютного счета – бесплатно.

Все доступные валюты здесь

«Бланк»

Доллар США, евро, швейцарские франки, фунты: 30 у. е.

Китайский юань: в материковый Китай – 575 юаней, в Гонконг – 700 юаней

Без комиссии

0,15%, минимум 360 рублей, максимум 15 000 рублей

Требуется подключение опции «Работа с валютой» – 500 рублей в месяц.

Покупка валюты – плюс 20–60 копеек к курсу Центробанка в зависимости от валюты

БКС

35 долларов, 40 евро и 150 юаней вне зависимости от суммы перевода

Без комиссии

от 0,12% до 0,15%, минимум 612 рублей, максимум 13 160 рублей

Комиссия за продажу и покупку валюты – 0,15% к биржевому курсу.

ВТБ

0,27%, минимум 40 долларов США, максимум 250 долларов США

0,40%

от 0,13 до 0,17%, минимум 10 долларов, максимум 3 000 долларов

Покупка валюты по курсу ВТБ без дополнительных комиссий

Газпромбанк

Комиссия за 1 перевод – 3 тыс. рублей независимо от суммы

Комиссия за 1 перевод – 3 тыс. рублей независимо от суммы. Платит бенефициар перевода

0,13%, минимум 400 рублей, максимум 70 тыс. рублей

Переводы доступны в юанях и лирах.

Открытие стандартного счета – 3 тыс. рублей, ежемесячная плата за обслуживание – 900 рублей в месяц

Делобанк

Доллары США: 0,1%, минимум 20 долларов, максимум 200 долларов

Евро: 0,15%, минимум 30 евро, максимум 200 евро

Другая валюта: 0,15%, минимум 40 евро, максимум 200 евро

Без комиссии

0,1%

Открытие валютного счета – бесплатно, обслуживание – 800 рублей в месяц

Кредит Европа Банк

3%, минимум 60 долларов, максимум 200 долларов

Без комиссии

0,15%, минимум 10 долларов

Открытие валютного счета – 50 долларов, обслуживание – 85 долларов в месяц.

Минимальная сумма перевода составляет 10 тыс. у. е.

Локо-Банк

Турецкая лира: 0,15% от суммы платежа, минимум 100 лир

Китайский юань: 0,1% от суммы платежа, минимум 60 юаней

Индийская рупия: 0,1%, минимум 1 000 рупий

Евро и доллар США: 3%, минимум 50 000 у. е.

Без комиссии

Бесплатно

Нужно открыть расчетный счет для бизнеса – от 0 до 4 165 рублей в месяц.

Все доступные валюты здесь

МТС Банк

Китайский юань: 0,3%, минимум 80 долларов США, максимум 350 долларов США

Азербайджанский манат, армянский драм, белорусский рубль, казахстанский тенге, киргизский сом, таджикский сомони, узбекский сум, турецкая лира: 0,3%, минимум 1 000 рублей, максимум 10 000 рублей

Арабский дирхам: 0,3%, минимум 80 долларов США, максимум 350 долларов США

Другие валюты: 0,5%, минимум 120 долларов США, максимум 700 долларов

Без комиссии

0,15%, минимум 1 000 рублей, максимум 45 000 рублей

Открытие счета в иностранной валюте без комиссии.

ОТП Банк

Евро: 0,2%, минимум 50 евро, максимум 300 евро

Доллары и другие валюты: 0,2%, минимум 50 долларов США, максимум 300 долларов США

Без комиссии

0,15%, максимум 1 000 долларов США

Открытие счета – 1 210 рублей, обслуживание – 2 750 рублей. Если хранить на счете больше 250 000 рублей, комиссии за обслуживание нет

Райффайзен Банк

Тарифа «Валютный»: 0,5%, минимум 20 долларов США, 300 долларов США

Тариф «Малый бизнес»: 0,1%, минимум 40 долларов США, максимум 300 долларов США

Внутрибанковские переводы – без комиссий

Без комиссии

0,15%, минимум 290 рублей, максимум 15 000 рублей

Открытие валютного счета – бесплатно, ежемесячная плата – 25 долларов в месяц для субъектов МСП, 4 100 рублей для тарифа «Валютный»

Росбанк

Валюты стран СНГ и Монголии: 0,09%, минимум 20 долларов США, максимум от 99 до 189 долларов США в зависимости от тарифного плана РКО

Евро: 0,15%, минимум 100 евро, максимум 200 евро

Китайский юань: 0,09%, минимум 59 китайских юаней, максимум от 179 до 499 китайских юаней

Без комиссии

0,15% при каждом поступлении

Доступны переводы в евро, юанях, казахстанских тенге, армянских драмах, монгольских тугриках, узбекских сумах, таджикских сомони, киргизских сомах.

Покупка и продажа валюты без комиссии по курсу Росбанка.

Открытие валютного счета бесплатно, обслуживание от 5 990 до 13 900

Русский Стандарт

0,3%, минимум 1 900 рублей, максимум 10 000 рублей

Без комиссии

от 0,08% до 0,15%, минимум 300 рублей, максимум 45 000 рублей

Доступны доллары США, евро, китайские юани, армянские драмы, казахские тенге, узбекские сумы.

Открытие валютного счета – 2 000 рублей, ежемесячная плата – 800 рублей

«Санкт-Петербург»

Китайские юани: 0,2%, минимум 230 юаней, максимум 1 700 юаней

Евро: 0,4%, минимум 70 евро, максимум 500 евро

Остальные валюты: 0,4%, минимум 70 долларов США, максимум 500 долларов США

Без комиссии

от 0,1% до 0,22% в зависимости от суммы в месяц, минимум 1 000 рублей

Открытие расчетного счета в иностранной валюте – от 900 до 2 000 рублей (для новых клиентов).

Обслуживание счета с дистанционном обслуживанием – 3 000 рублей плюс от 0,1 до 1% от среднего остатка в зависимости от валюты.

У банка есть тарифные планы РКО по внешнеэкономической деятельности с меньшими комиссиями для целевых переводов – например, участия в выставках или оплате гостиниц

СДМ Банк

Доллары США и евро: 0,25%, минимум 60 у. е., максимум 300 у. е.

Китайский юань: 190 юаней

Турецкие лиры: 0,25%, минимум 800 лир, максимум 2 000 лир

 

0,15%, минимум 300 рублей, максимум 40 000 рублей

Открытие и обслуживание валютного счета бесплатно.

Минимальная сумма перевода в лирах – 10 000 лир

«Союз»

0,1%, от 30 у. е. до 250 у. е.

Без комиссии. Условия валютного контроля те же

от 0,1 до 0,15%, минимум 122 рубля, максимум 45 763 рубля

Открытие валютного счета – бесплатно, обслуживание – от 1 200 до 4 000 рублей

«Тинькофф»

Доллар США, евро, фунты: от 0,2% до 0,15%, минимум 19, максимум 49 у. е. в зависимости от тарифного плана

Китайский юань: от 0,15% до 0,2%, минимум 59 юаней, максимум 99 юаней

Без комиссии. Условия валютного контроля те же

от 0,15% до 0,2%, минимум 490 рублей

Конвертация валюты: плюс от 0,5 до 1% к биржевому курсу.

Открытие валютного счета и его обслуживание бесплатно на любом тарифном плане

«Точка»

От 20 до 45 долларов в зависимости от тарифа

Без комиссии. Валютный контроль для входящих переводов до 150 тыс. рублей бесплатный, свыше – с комиссией

от 0,1% до 0,2%, минимум 300 рублей, максимум 9 500 рублей

Открытие валютного счета бесплатно на всех тарифах

УБРиР

0,1%, минимум 17 долларов США, 25 евро или 125 юаней; максимум 125 долларов, 140 евро или 960 юаней

Без комиссии

0,1% для китайских юаней (не более 1 000 юаней) и 0,12% для остальных валют

Открытие валютного счета – 900 рублей, обслуживание – 5 долларов

Уралсиб

0,15%, минимум 20 долларов США, максимум 250 долларов США

Без комиссии. Условия валютного контроля те же

0,12%, минимум 400 рублей, максимум 60 тыс. рублей

Открытие счета – 2 200 рублей, обслуживание – 1 000 рублей в месяц.

Покупка валюты – от 0,1% до 0,6% от курса

Фора-Банк

0,1%, минимум 500 рублей, максимум 20 000 рублей

0,1%, минимум 500 рублей, максимум 20 000 рублей

Бесплатно
 

Обязательно подключение пакетного тарифа «ВЭД» за 4 500 рублей

ЮниКредит Банк

от 0,15% до 0,4% минимум 30 долларов США, максимум 250 долларов США

Без комиссии. Условия валютного контроля те же

0,15% от суммы каждой операции, минимум 800 рублей, максимум 500 000 рублей по каждой операции

Открытие счета – 1 200 рублей, обслуживание – 800 рублей. Только для действующих клиентов

Стоимость переводов в иностранной валюте дана по стандартному тарифу в банках. Если его нет, то по пакетным предложениям.

Конечная стоимость перевода зависит также от других переменных – нужно ли регистрировать контракт или является ли получатель налоговым резидентом России.

За каждую корректировку данных в платеже или розыск денег взимается дополнительная плата.

Как правило, бенефициар перевода также оплачивает комиссии всех банков-корреспондентов, которые участвуют в переводе. Эта сумма удерживается во время движения средств, поэтому всегда уточняйте, какую сумму необходимо указать в платежном поручении, чтобы до получателя дошла конкретная сумма.

Страны, из которых банк принимает платежи и в которые отправляет, нужно уточнять в кредитном учреждении.

Банки под санкциями не принимают и не отправляют валюту в страны, которые наложили ограничения, однако могут отправить валюту, в том числе евро и доллары, в кредитные учреждения третьих государств.

К примеру, Абсолют Банк разрешает клиентам переводить доллары США и евро, но только в банки материкового Китая.

Выплата в валюте сотрудникам компании, у которых нет налогового резидентства в России, проходит по другим тарифам.

Для тех, кто часто работает с валютой, банк предоставляет услуги валютного сопровождения. Они могут входить в пакет «Внешнеторговая деятельность» (ВЭД) за фиксированную плату, либо можно оплачивать каждую операцию отдельно.

Ограничения в работе с валютой для ИП и российских компаний

Российские юрлица и ИП могут без ограничений:

  • открывать валютные счета и принимать платежи из-за границы;
    безналично обменивать валюту;

  • инвестировать в компании из дружественных стран;

  • рассчитываться с нерезидентами наличной валютой в рамках внешнеторговой деятельности. Если получатель из «недружественной» страны, то только через рублевые счета типа «С»;

  • снимать наличную валюту на командировочные расходы не более 5 000 долларов или эквивалента в евро, фунтах, иенах в одном банке однократно;
    зачислять валюту на свои счета за рубежом;

  • продавать и покупать доли своей компании в валюте.

А для этих операций понадобится разрешение государственных органов:

  • выплата дивидендов в «недружественные» страны;

  • выдача займов в валюте;

  • покупка и продажа акций компаний из «недружественных» стран;

  • инвестиции в размере более 15 млн рублей в проекты и компании из «недружественных» стран;

  • покупка недвижимости у нерезидентов из «недружественных» стран.

Рассчитываться с нерезидентами в валюте можно только в этих случаях:

  • договор посредничества;

  • транспортировка и страхование грузов;

  • сделки с внешними ценными бумагами;

  • выплаты командировочных;

  • выплата заработной платы физическим лицам – резидентам, которые находятся не в России.

Продавать валютную выручку не нужно – это правило отменили 10 июля 2022 года.

А вот получить наличные доллары США, евро, фунты и иены нельзя ни ИП, ни юрлицам до 9 сентября 2023 года.

Исключение – командировочные расходы, но не больше 5 000 долларов в одном банке однократно.

Валютные операции

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