Валютные переводы для бизнеса за границу: условия и тарифы

Действующие комиссии и дополнительные условия валютных переводов для ИП и юрлиц
Банк
Комиссия для исходящих переводов
Комиссия для входящих переводов
Валютный контроль
Дополнительные условия
SBI
Доллары США и евро: 0,4%, минимум 60 у. е., максимум 300 у. е.
Без комиссии
0,15%, минимум 25 долларов США, максимум 1 180 долларов США
Открытие счета в долларах США и франках – 2 500 рублей, обслуживание – от 0,01% до 0,05% ежедневно в зависимости от остатка.
Абсолют Банк
Доллары США: 30–35 долларов
Без комиссии
0,15%, минимум 1 000 рублей, максимум 30 000 рублей
Доступны китайские юани, казахстанские тенге, таджикистанские сомони, киргизские сомы, армянские драмы, белорусские рубли
Ак Барс Банк
Таджикские сомони, белорусские рубли, армянские драмы, киргизские сомы: 500 рублей за перевод
20 долларов США и евро, 60 юаней, 100 турецких лир от нерезидентов РФ.
Без комиссий
Открытие и обслуживание валютного счета – бесплатно.
«Бланк»
Доллар США, евро, швейцарские франки, фунты: 30 у. е.
Без комиссии
0,15%, минимум 360 рублей, максимум 15 000 рублей
Требуется подключение опции «Работа с валютой» – 500 рублей в месяц.
БКС
35 долларов, 40 евро и 150 юаней вне зависимости от суммы перевода
Без комиссии
от 0,12% до 0,15%, минимум 612 рублей, максимум 13 160 рублей
Комиссия за продажу и покупку валюты – 0,15% к биржевому курсу.
ВТБ
0,27%, минимум 40 долларов США, максимум 250 долларов США
0,40%
от 0,13 до 0,17%, минимум 10 долларов, максимум 3 000 долларов
Покупка валюты по курсу ВТБ без дополнительных комиссий
Газпромбанк
Комиссия за 1 перевод – 3 тыс. рублей независимо от суммы
Комиссия за 1 перевод – 3 тыс. рублей независимо от суммы. Платит бенефициар перевода
0,13%, минимум 400 рублей, максимум 70 тыс. рублей
Переводы доступны в юанях и лирах.
Делобанк
Доллары США: 0,1%, минимум 20 долларов, максимум 200 долларов
Без комиссии
0,1%
Открытие валютного счета – бесплатно, обслуживание – 800 рублей в месяц
Кредит Европа Банк
3%, минимум 60 долларов, максимум 200 долларов
Без комиссии
0,15%, минимум 10 долларов
Открытие валютного счета – 50 долларов, обслуживание – 85 долларов в месяц.
Локо-Банк
Турецкая лира: 0,15% от суммы платежа, минимум 100 лир
Без комиссии
Бесплатно
Нужно открыть расчетный счет для бизнеса – от 0 до 4 165 рублей в месяц.
МТС Банк
Китайский юань: 0,3%, минимум 80 долларов США, максимум 350 долларов США
Без комиссии
0,15%, минимум 1 000 рублей, максимум 45 000 рублей
Открытие счета в иностранной валюте без комиссии.
ОТП Банк
Евро: 0,2%, минимум 50 евро, максимум 300 евро
Без комиссии
0,15%, максимум 1 000 долларов США
Открытие счета – 1 210 рублей, обслуживание – 2 750 рублей. Если хранить на счете больше 250 000 рублей, комиссии за обслуживание нет
Райффайзен Банк
Тарифа «Валютный»: 0,5%, минимум 20 долларов США, 300 долларов США
Без комиссии
0,15%, минимум 290 рублей, максимум 15 000 рублей
Открытие валютного счета – бесплатно, ежемесячная плата – 25 долларов в месяц для субъектов МСП, 4 100 рублей для тарифа «Валютный»
Росбанк
Валюты стран СНГ и Монголии: 0,09%, минимум 20 долларов США, максимум от 99 до 189 долларов США в зависимости от тарифного плана РКО
Без комиссии
0,15% при каждом поступлении
Доступны переводы в евро, юанях, казахстанских тенге, армянских драмах, монгольских тугриках, узбекских сумах, таджикских сомони, киргизских сомах.
Русский Стандарт
0,3%, минимум 1 900 рублей, максимум 10 000 рублей
Без комиссии
от 0,08% до 0,15%, минимум 300 рублей, максимум 45 000 рублей
Доступны доллары США, евро, китайские юани, армянские драмы, казахские тенге, узбекские сумы.
«Санкт-Петербург»
Китайские юани: 0,2%, минимум 230 юаней, максимум 1 700 юаней
Без комиссии
от 0,1% до 0,22% в зависимости от суммы в месяц, минимум 1 000 рублей
Открытие расчетного счета в иностранной валюте – от 900 до 2 000 рублей (для новых клиентов).
СДМ Банк
Доллары США и евро: 0,25%, минимум 60 у. е., максимум 300 у. е.
0,15%, минимум 300 рублей, максимум 40 000 рублей
Открытие и обслуживание валютного счета бесплатно.
«Союз»
0,1%, от 30 у. е. до 250 у. е.
Без комиссии. Условия валютного контроля те же
от 0,1 до 0,15%, минимум 122 рубля, максимум 45 763 рубля
Открытие валютного счета – бесплатно, обслуживание – от 1 200 до 4 000 рублей
«Тинькофф»
Доллар США, евро, фунты: от 0,2% до 0,15%, минимум 19, максимум 49 у. е. в зависимости от тарифного плана
Без комиссии. Условия валютного контроля те же
от 0,15% до 0,2%, минимум 490 рублей
Конвертация валюты: плюс от 0,5 до 1% к биржевому курсу.
«Точка»
От 20 до 45 долларов в зависимости от тарифа
Без комиссии. Валютный контроль для входящих переводов до 150 тыс. рублей бесплатный, свыше – с комиссией
от 0,1% до 0,2%, минимум 300 рублей, максимум 9 500 рублей
Открытие валютного счета бесплатно на всех тарифах
УБРиР
0,1%, минимум 17 долларов США, 25 евро или 125 юаней; максимум 125 долларов, 140 евро или 960 юаней
Без комиссии
0,1% для китайских юаней (не более 1 000 юаней) и 0,12% для остальных валют
Открытие валютного счета – 900 рублей, обслуживание – 5 долларов
Уралсиб
0,15%, минимум 20 долларов США, максимум 250 долларов США
Без комиссии. Условия валютного контроля те же
0,12%, минимум 400 рублей, максимум 60 тыс. рублей
Открытие счета – 2 200 рублей, обслуживание – 1 000 рублей в месяц.
Фора-Банк
0,1%, минимум 500 рублей, максимум 20 000 рублей
0,1%, минимум 500 рублей, максимум 20 000 рублей
Бесплатно
Обязательно подключение пакетного тарифа «ВЭД» за 4 500 рублей
ЮниКредит Банк
от 0,15% до 0,4% минимум 30 долларов США, максимум 250 долларов США
Без комиссии. Условия валютного контроля те же
0,15% от суммы каждой операции, минимум 800 рублей, максимум 500 000 рублей по каждой операции
Открытие счета – 1 200 рублей, обслуживание – 800 рублей. Только для действующих клиентов
Стоимость переводов в иностранной валюте дана по стандартному тарифу в банках. Если его нет, то по пакетным предложениям.
Конечная стоимость перевода зависит также от других переменных – нужно ли регистрировать контракт или является ли получатель налоговым резидентом России.
За каждую корректировку данных в платеже или розыск денег взимается дополнительная плата.
Как правило, бенефициар перевода также оплачивает комиссии всех банков-корреспондентов, которые участвуют в переводе. Эта сумма удерживается во время движения средств, поэтому всегда уточняйте, какую сумму необходимо указать в платежном поручении, чтобы до получателя дошла конкретная сумма.
Страны, из которых банк принимает платежи и в которые отправляет, нужно уточнять в кредитном учреждении.
Банки под санкциями не принимают и не отправляют валюту в страны, которые наложили ограничения, однако могут отправить валюту, в том числе евро и доллары, в кредитные учреждения третьих государств.
К примеру, Абсолют Банк разрешает клиентам переводить доллары США и евро, но только в банки материкового Китая.
Выплата в валюте сотрудникам компании, у которых нет налогового резидентства в России, проходит по другим тарифам.
Для тех, кто часто работает с валютой, банк предоставляет услуги валютного сопровождения. Они могут входить в пакет «Внешнеторговая деятельность» (ВЭД) за фиксированную плату, либо можно оплачивать каждую операцию отдельно.
Ограничения в работе с валютой для ИП и российских компаний
Российские юрлица и ИП могут без ограничений:
открывать валютные счета и принимать платежи из-за границы;
безналично обменивать валюту;
инвестировать в компании из дружественных стран;
рассчитываться с нерезидентами наличной валютой в рамках внешнеторговой деятельности. Если получатель из «недружественной» страны, то только через рублевые счета типа «С»;
снимать наличную валюту на командировочные расходы не более 5 000 долларов или эквивалента в евро, фунтах, иенах в одном банке однократно;
зачислять валюту на свои счета за рубежом;
продавать и покупать доли своей компании в валюте.
А для этих операций понадобится разрешение государственных органов:
выплата дивидендов в «недружественные» страны;
выдача займов в валюте;
покупка и продажа акций компаний из «недружественных» стран;
инвестиции в размере более 15 млн рублей в проекты и компании из «недружественных» стран;
покупка недвижимости у нерезидентов из «недружественных» стран.
Рассчитываться с нерезидентами в валюте можно только в этих случаях:
договор посредничества;
транспортировка и страхование грузов;
сделки с внешними ценными бумагами;
выплаты командировочных;
выплата заработной платы физическим лицам – резидентам, которые находятся не в России.
Продавать валютную выручку не нужно – это правило отменили 10 июля 2022 года.
А вот получить наличные доллары США, евро, фунты и иены нельзя ни ИП, ни юрлицам до 9 сентября 2023 года.
Исключение – командировочные расходы, но не больше 5 000 долларов в одном банке однократно.