ФСБУ 28/2023: новые правила инвентаризации

Что случилось

Приказом Минфина от 13.01.2023 № 4н утвердили новый ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация».

Минфин выпустил информационное сообщение от 12.04.2023 № ИС-учет-44, в котором разъяснен новый порядок инвентаризации.

Сфера применения

Новый ФСБУ применяется для инвентаризации активов и обязательств.

Но он не предназначен для применения организациями бюджетной сферы.

Еще ФСБУ 28/2023 не распространяется на инвентаризацию драгоценных металлов и драгоценных камней.

Терминология

В ФСБУ 28/2023 введены новые понятия и закреплен ряд понятий, традиционно использовавшихся при ведении бухучета.

Смотрите их в нашей таблице.,

Термин Описание объекты инвентаризации – активы; – обязательства; – источники финансирования; – объекты бухучета (имущество, имущественные права) результаты инвентаризации выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием объектов и данными бухучета квалификация результатов инвентаризации определение: – объектов, оказавшихся в излишке; – утраченных и испорченных активов; – возможность продажи или использования испорченных активов; – наличие пересортицы; – наличие оснований для возмещения недостачи, для признания дебиторской задолженности сомнительной или безнадежной, для списания обязательств фактическое наличие объектов инвентаризации действительное существование объектов, их состояние и обоснованность нахождения в компании документы инвентаризации документы, которыми оформляют сведения о фактическом наличии объектов, сопоставление их с данными бухучета, результаты инвентаризации срок проведения инвентаризации даты начала и окончания проведения инвентаризации материально ответственные лица работники, на которых возложена матответственность, а также руководители бригадиры и члены бригады

Требования к инвентаризации

В стандарте описаны следующие общие требования к инвентаризации:

полнота инвентаризации;

определенность способов выявления фактического наличия объектов;

документирование;

обеспечение условий проведения;

своевременность и обоснованность отражения результатов инвентаризации в бухучете.

Смотрите в нашей таблице описание этих требований.

Требование Норма ФСБУ Описание полнота инвентаризации пункт 3 Фактическое наличие активов и обязательств должно выявляться путем установления их действительного существования, оценки их состояния и обоснованности нахождения в компании способы выявления фактического наличия пункт 4 – путем подсчета, взвешивания, обмера, осмотра; – путем проверки документов, выполнения расчетов (для НМА и денег на р/с) документирование пункты 5 – 6 Составляют инвентаризационные описи, акты инвентаризации, сличительные ведомости обеспечение условий проведения пункт 7 Для инвентаризации нужны: – исправные технические и транспортные средства; – средства связи; – весовые, измерительные и контрольные приборы; – мерная тара отражение результатов в бухучете пункты 8 – 14 Расхождения отражают в бухучете: – излишки; – траченные и испорченные активы; – возможность использования испорченных активов; – пересортица; – основания для возмещения недостачи, признания дебиторской задолженности сомнительной или безнадежной, для списания

Излишки и недостачи

Что касается расхождений, то в ФСБУ прописано, по какой стоимости их надо учитывать.

Смотрите в нашей таблице, как надо отражать излишки и недостачи по новому ФСБУ.

Излишки Недостачи По какой стоимости учитывать – по справедливой стоимости (по МСФО (IFRS) 13); – по балансовой стоимости (по ФСБУ); – по балансовой стоимости аналогичных активов – по балансовой стоимости (по ФСБУ) Куда относить – на доходы – на виновных лиц или на расходы

Взаимозачет излишков и недостач и-за пересортицы допускается в исключительных случаях в отношении активов одного и того же наименования и в тождественных количествах.

Если по активам есть нормы естественной убыли, то недостачи учитывают так:

1) убыль в пределах норм относится на затраты. При этом:

нормы убыли применяются только в случае выявления фактической недостачи активов;

убыль в пределах норм определяется после зачета недостач активов излишками по пересортице;

2) убыль сверх норм относится на виновных лиц или на расходы

Когда инвентаризация обязательна

В п.15 Стандарта описаны случаи обязательной инвентаризации.

Смотрите в нашей таблице, в каких случаях и на какую дату проводят инвентаризацию.

Основание Дата при составлении годовой бухотчетности по состоянию на отчетную дату, кроме ОС и НМА, инвентаризация которых проводилась не ранее 1 октября отчетного года при передаче активов в аренду, управление, безвозмездное пользование, а также при отчуждении активов (кроме обычной деятельности) перед передачей в аренду и т. д. при смене работника, на которого возложена матответственность по состоянию на день приемки-передачи дел при смене руководителя бригадира, при выбытии из бригады более 50% ее членов (при коллективной матответственности) непосредственно по факту предъявления требования при установлении факта утраты или порчи активов непосредственно по установлению такого факта в случае пожара, аварии, стихийного бедствия непосредственно по окончании события (при наличии возможности проведения инвентаризации в данный срок) при реорганизации организации (кроме преобразования) перед составлением передаточного акта или разделительного баланса при ликвидации организации перед составлением промежуточного ликвидационного баланса

Инвентаризационная комиссия

Для обязательного проведения инвентаризации создается инвентаризационная комиссия.

Но есть случаи, когда можно не создавать такую комиссию:

если работниками организации являются только руководитель и главбух, либо только руководитель;

если организация заключает договор об оказании услуг по проведению инвентаризации с аудиторской организацией;

если инвентаризация проводится ревизионной комиссией организации.

Одним из основных требований к работе инвентаризационной комиссии является участие всех ее членов в проведении инвентаризации.

Вместе с тем предусмотрено, что отсутствие менее одной пятой членов комиссии не является основанием для признания результатов инвентаризации недействительными.

Когда применять ФСБУ

Организация обязана начать применять ФСБУ 28/2023 с 1 апреля 2025 года. Но можно применять и раньше.

Инвентаризация перед составлением годовой бухотчетности за 2024 год проводится по старым правилам, за исключением случая, когда организация решит начать применять ФСБУ 28/2023 досрочно.