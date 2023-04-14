Неименная карта: что это такое, чем отличается от именной и кому может понадобиться

Что такое именная банковская карта

На внешней стороне именной карты написаны имя и фамилия ее владельца, а также номер, срок действия и наименование платежной системы. На обратной стороне карты указывается код безопасности.

Именные карты изготавливаются по заявке клиента или его работодателя, если на карту начисляется зарплата.

Иногда именные карты имеют даже название предприятия или компании, которая является партнером банка по зарплатным программам.

Преимущество такой карты – более широкий список услуг, доступный владельцу, а также ее персонализация (например, при одинаковом дизайне нескольких карт владельцы смогут идентифицировать свою; такое возможно, если несколько членов семьи пользуются одинаковыми картами).

Чем отличается неименная банковская карта от именной

На лицевой стороне неименной карты нет имени и фамилии ее держателя.

Все остальные реквизиты банковской карты – номер, срок действия, наименование платежной системы – есть. Во всем остальном неименная карта похожа на именную.

Отсутствие имени и фамилии на внешней стороне карты не означают, что платежи с нее идут анонимно. Имя и фамилия владельца заносятся в договор банковского обслуживания и закрепляются в базе данных финансовой организации.

При осуществлении операций по карте имя владельца отображается в отчетности банка – счет в кредитном учреждении привязан к клиенту и идентифицируется через его персональные данные.

Типы именных и неименных карт

Именные и неименные банковские карты разделяются на типы в зависимости от назначения, функционала и комплекса предлагаемых услуг.

Банки предлагают несколько типов карт:

Дебетовые карты используются для управления счетом и упрощения взаиморасчетов между гражданами и организациями.

С помощью дебетовой карты можно расплачиваться в магазинах, перечислять деньги своим друзьям или близким и получать переводы от них, совершать благотворительные сборы и вести прочую активность.

Кредитные карты позволяют одалживать у банка деньги и в течение льготного периода не платить проценты.

С некоторых кредиток можно снимать наличные и переводить деньги. Также можно хранить собственные средства.

Эмбоссированные карты содержат на своей поверхности выпуклые надписи. Объемными буквами пишется имя и фамилия владельца.

Тем самым пользоваться таким «пластиком» могут люди с ограниченным зрением. Неименные карты имеют эмбоссированный номер и другие надписи.

Неэмбоссированные карты имеют плоские надписи, которые невозможно определить и прочитать с помощью пальцев.

Классические и премиальные карты содержат пакет услуг, возможностей и программ, позволяющих владельцу пользоваться картой наиболее эффективно.

Именные карты, как правило, предлагают больше услуг, чем неименные. Нередко за дополнительные услуги банковского обслуживания необходимо платить.

В чем преимущество неименной карты

Неименная карта изготавливается по упрощенной процедуре. Она выдается клиенту в день обращения при посещении отделения банка или высылается с курьером.

Сотрудник банка берет «пластик», заносит его номер в базы данных и привязывает карту к счету клиента. Все это занимает около 10 минут.

Созданный банковский счет закрепляется за картой, после чего гражданин может активировать ее непосредственно в банковском отделении и пользоваться всем комплексом услуг банковского обслуживания.

Это удобно для тех, кто не хочет дважды приходить в отделение банка, чтобы подать документы, а затем забрать именную карту (она изготавливается в среднем за неделю).

Можно ли прикрепить неименную карту к онлайн-сервисам

Отсутствие имени и фамилии владельца не означает, что картой нельзя расплачиваться в интернете. Также карта может привязываться к мобильным приложениям банка.

При покупках онлайн имя держателя карты необходимо вписывать в платежные ведомости, как это делается и у именных карт.

Неименные карты также подходят для бронирования отелей и аренды автомобилей. Идентификация карты при этом осуществляется по ее номеру.

Насколько безопасны неименные карты

Неименные карты имеют чип и так же, как именные, отвечают всем требованиям безопасности. Они также защищены законодательством.

К примеру, если гражданин найдет чужую неименную пластиковую карту и потратит с нее деньги, то он будет нести административную или уголовную ответственность.

Отсутствие имени на лицевой стороне карты не защищает держателя от мошеннических действий и киберпреступлений.

Если неаккуратно пользоваться неименной картой, то с нее могут быть сняты деньги сторонними лицами.

Недостатки неименных карт

Банки выработали механизмы защиты счетов граждан, из-за чего неименные карты имеют несколько ограничений:

Срок действия неименной карты может быть короче, чем у именной, из-за чего клиент обязан чаще обращаться в банк и перевыпускать новую карту (перевыпуск может быть платным).

Лимит по выдаче наличных средств у неименных карт ниже, чем у именных.

Неименные карты имеют ограниченный комплекс услуг – по ним не действуют премиальные услуги, например, доступ в бизнес-зал аэропорта или обслуживание в отделении банка без очереди.

Программы лояльности для неименных карт могут действовать в усеченном варианте.

Отсутствует автоматический перевыпуск карты. Клиенту необходимо обращаться в банк для получения новой карты.

Кому подойдет неименная карта

Если вам необходимо срочно получить карту (например, истек срок действия другой карты), то имеет смысл оформить неименную – банк выдаст ее в день обращения.

Наиболее удобны неименные кредитные карты или карты для рассрочки платежей – они выдаются моментально, что актуально, когда быстро нужны деньги. Некоторые банки предлагают рассрочку на год и более.

При выборе карты необходимо уточнять у сотрудников банка, имеет ли она CVC-код с обратной стороны. Некоторые финансовые организации выпускают карты без такого кода, из-за чего оплата в интернете становится невозможной.

Важно уточнить наличие платы за обслуживание и лимиты по снятию наличных средств в месяц. У некоторых карт он составляет до 100 тысяч рублей в месяц.

Тем самым неименные карты удобны для безналичных платежей, но не всегда хороши для обналичивания крупных сумм.

Что касается кредитных карт, важно уточнять в банке процентную ставку и на что она распространяется, срок беспроцентного периода и условия его действия, условия по переводам и снятию наличных, стоимость годового обслуживания и выпуска.

Какие банки предлагают выгодные неименные карты

К примеру, по карте рассрочки «Халва» Совкомбанка действует льготный период до 1095 дней (распространяется на покупки в магазинах-партнерах, снятие наличных, переводы).

Или неименная кредитная карта All Airlines от Тинькофф Банка, за покупки по которой банк начисляет кэшбэк в виде миль – ими можно компенсировать стоимость авиабилетов. Грейс-период составляет 55 дней.

Альфа-Банк предлагает моментальную кредитную карту «Год без процентов» с вечным бесплатным годовым обслуживанием, снятием наличных без комиссии (до 55 000 рублей в месяц) и льготным периодом в 365 дней на все покупки.

Все, что нужно знать о неименных картах: кратко

Неименные карты вполне могут составить конкуренцию именным ввиду быстроты оформления.

Если же клиенту необходимо получить дополнительные услуги банка, касающиеся крупных переводов средств, высокого лимита снятия наличных, премиального обслуживания, то при наличии неименной карты он может обратиться в банк и написать заявление на изготовление именной дебетовой или кредитной карты.

До ее изготовления есть возможность пользоваться имеющейся моментальной картой.