Налоговый учет

Как учитывать штраф за нарушение условий договора

Штрафы, пени и иные выплаты, полученные от партнера за нарушение договорных обязательств, учитывают в составе доходов в налоговой базе по прибыли.

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Как учитывать штраф за нарушение условий договора
Иллюстрация: freepik/freepik

Штрафы, пени и проценты, полученные от контрагентов, в налоговом учете относят к внереализационным доходам.

Об этом писал Минфин в письмах: от 03.09.2020 № 03-03-06/1/77241, от 30.08.2019 № 03-03-06/1/66991, от 17.01.2022 № 03-03-06/3/1933 и в очередной раз напомнил в письме от 29.08.2022 № 03-03-06/3/84127.

На основании п. 1 ст. 330 ГК неустойкой (штрафом, пеней) признается денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств.

Доходы в виде выплаченных или подлежащих уплате должником штрафов, пеней и иных санкций за нарушение договорных обязательств, сумм возмещения убытков или ущерба учитываются в составе внереализационных доходов на основании п. 3 ст. 250 НК.

Закрытый перечень доходов, которые не учитываются при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, приведен в статье 251 НК. Доходы в виде штрафов, пеней или иных санкций за нарушение договорных обязательств, в этой статье не указаны.

Добавим, что при методе начисления датой получения дохода будет считаться день вступления в законную силу решения суда или дата признания долга (подп. 4 п. 4 ст. 271 НК).

Если партнер добровольно признал штраф, то такие суммы учитываются в составе внереализационных доходов на дату их признания должником.

Если не согласен выплатить штраф (пени), то сумму санкции можно включить в состав внереализационных доходов после вступления в силу соответствующего решения суда.

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