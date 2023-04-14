Как учитывать штраф за нарушение условий договора

Штрафы, пени и проценты, полученные от контрагентов, в налоговом учете относят к внереализационным доходам.

На основании п. 1 ст. 330 ГК неустойкой (штрафом, пеней) признается денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств.

Доходы в виде выплаченных или подлежащих уплате должником штрафов, пеней и иных санкций за нарушение договорных обязательств, сумм возмещения убытков или ущерба учитываются в составе внереализационных доходов на основании п. 3 ст. 250 НК.

Закрытый перечень доходов, которые не учитываются при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, приведен в статье 251 НК. Доходы в виде штрафов, пеней или иных санкций за нарушение договорных обязательств, в этой статье не указаны.

Добавим, что при методе начисления датой получения дохода будет считаться день вступления в законную силу решения суда или дата признания долга (подп. 4 п. 4 ст. 271 НК).

Если партнер добровольно признал штраф, то такие суммы учитываются в составе внереализационных доходов на дату их признания должником.

Если не согласен выплатить штраф (пени), то сумму санкции можно включить в состав внереализационных доходов после вступления в силу соответствующего решения суда.