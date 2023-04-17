Бухгалтерский учет и налоговая отчетность новых областей: что общее для всех налогоплательщиков и какие особенности

Бухгалтерский учет на новых территориях

Далее в статье будут рассматриваться особенности ведения бухучета с 1 января 2023 года. Отдельно переходный порядок его ведения в период с 30.09.2022 по 31.12.2022 освещаться не будет.

Порядок ведения бухучета в новых регионах зависит от даты создания юридического лица или регистрации ИП.

Бизнес зарегистрирован до вхождения в состав РФ

Организациям и ИП, вставшим на налоговый учет до присоединения к России (до 30.09.2022), необходимо учитывать следующее:

С 1 января 2023 года учет ведется в соответствии с правилами, установленными российским законодательством.

Отчетность размещается в ГИР БО.

Остатки активов, обязательств и капитала отражаются в российской валюте (рублях).

Активы и обязательства подлежат пересчету по курсу гривны на 31.12.2022

ГИР БО – государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности. Реестр, который ведет ФНС и в котором содержится бухотчетность всех экономических субъектов, которые обязаны ее сдавать.

С 1 января 2023 года ведение бухгалтерского учета на новых территориях производится в соответствии с законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ и нормативными актами РФ по бухучету.

При формировании учетной политики необходимо руководствоваться ПБУ 1/2008, а также ФСБУ 14/2022 и ФСБУ 26/2020.

Подробно об особенностях ведения бухучета в новых регионах РФ Минфин рассказал в информационном письме № ПЗ-15/2022.

Все нюансы учета и налогообложения на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей узнаете из вебинара. После просмотра лекция остается в личном кабинете, вы сможете к ней вернуться в любой момент.

План счетов бухгалтерского учета ЛНР и ДНР

План счетов бухгалтерского учета для ЛНД, ДНР и иных регионов РФ утвержден приказом Минфина от 31.10.2000 № 94н.

Скачать его можно, в том числе и на официальном сайте ведомства.

План счетов для бюджетных организаций утвержден:

План счетов для кредитных организаций ДНР утвержден постановлением Правления Центрального Республиканского Банка ДНР от 15.08.2019 № 163.

Как устроен бухучет Запорожской области

Бухгалтерский учет Запорожской области ведется по правилам, утвержденным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ и разъясненным в информационном письме № ПЗ-15/2022.

Особых отличий в ведении бухучета в Запорожье от иных регионов РФ – нет.

Разобраться в трудовом законодательстве и кадровом учете на новых территориях поможет наш вебинар.

Все необходимые бухгалтеру и кадровику базовые знания от заключения трудового договора до охраны труда. После прослушивания лекции вы получите сертификат, подтверждающий участие в вебинаре и получение вами новых знаний.

Юрлица новых территорий переходят в российскую юрисдикцию. Перерегистрация бизнеса в новых регионах

Рассмотрим в виде таблицы порядок действий по перерегистрации действующего бизнеса в новых регионах.

Порядок ИП Юридические лица 1 шаг. Перерегистрация бизнеса ИП могут продолжать работать без перерегистрации до 30.06.2023. Затем придется перерегистрировать свое ИП Перерегистрация организаций осуществляется автоматически в срок до 31.12.2023. Если после 01.01.2023 информации о компании в ЕГРЮЛ нет, нужно самостоятельно обратиться в ИФНС региона, где расположена организация, с пакетом документов: до 30.06.2023 – для бизнеса, расположенного в ЛНР и ДНР.

до 31.12.2023 – для организаций Запорожской и Херсонской областей. Проверить факт перерегистрации можно с помощью официального сервиса ФНС. Пакет документов для включения организации в ЕГРЮЛ включает в себя: Заявление по форме Р18003.

Решение о внесении изменений в устав или решение о применении типового устава.

Устав в новой редакции. Важно! При самостоятельной перерегистрации бизнеса проводить актуализацию учредительных документов (шаг 2) не нужно. 2 шаг. Приведение учредительных документов в соответствие с законодательством РФ Не требуется Требуется для организаций, автоматически внесенных в ЕГРЮЛ по состоянию на 31.12.2022. После того, как данные о компании появятся в ЕГРЮЛ, она должна привести свои учредительные документы в соответствие с законами РФ. Для этого нужно обратиться в ИФНС региона, где расположена организация, с пакетом документов, в срок до: до 30.06.2023 – для бизнеса, расположенного в ЛНР и ДНР.

до 31.12.2023 – для организаций Запорожской и Херсонской областей. В налоговую нужно направить следующий пакет документов: Заявление по форме Р18004.

Решение о внесении изменений в устав или о применении типовой формы устава.

Устав в новой редакции (если организация решила не применять типовую форму)

Заполнить заявления по форме Р18003 и Р18004 можно с помощью программы, разработанной ФНС и расположенной на официальном сайте ведомства.

Зарегистрировать бизнес в новых регионах можно без госпошлины

Открыть ИП или организацию в новых регионах можно без уплаты государственной пошлины. Такая льгота предусмотрена для бизнесменов, решивших открыть свое дело до 31.12.2023 (пп. 32.1 п. 3 ст. 333.35 НК)

Подробно порядок регистрации организаций и ИП в новых регионах приведен на сайте ФНС и отдельно останавливаться на нем не будем. Отметим лишь то, что регистрацией бизнеса на новых территориях занимается:

В Херсонской области – УФНС России по Херсонской области.

В Запорожской области – МРИ ФНС России № 1 по Запорожской области.

В ДНР – МРИ ФНС России № 1 по Донецкой Народной Республике.

В ЛНР – МРИ ФНС России № 1 по Луганской Народной Республике .

Как применять ККТ в новых областях

Обязанность применения ККТ для организаций и ИП установлена законом № 54-ФЗ от 22.05.2003. Этим законом определены требования к онлайн-кассе и ее чеку, а также к срокам и порядку направления его клиенту.

Жители новых регионов получили отсрочку в применении ККТ до 01.02.2025, а если в регионе возникнут трудности с переходом на новые онлайн-кассы, то переходный период может быть продлен региональными властями до 01.02.2028 года.

Общие правила налогообложения для новых налогоплательщиков

С 1 января 2023 года все организации и ИП новых регионов должны вести налоговый учет, сдавать отчетность и уплачивать налоги в соответствии с российским законодательством.

Но для них установлены определенные переходные положения. В частности это касается налогов ОСНО:

Декларации по НДС и налогу на прибыль, а также журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур в 2023 году можно сдавать и на бумаге и в электронной форме .

Налоговая база по НДС в отношении товаров, которые были приобретены и учтены при инвентаризации до 01.01.2023 года и использованы для производства и (или) реализации товаров, отгруженных после 01.01.2023 , определяется как разница между стоимостью реализованных товаров с учетом налога и стоимостью приобретения указанных товаров с учетом налога (за исключением амортизируемого имущества). Исчисление НДС при этом производится с применением расчетных налоговых ставок в размере 9,09% и (или) 16,67 % либо в размере 0% в случаях, предусмотренных статьей 164 НК.

В доходах и расходах по налогу на прибыль не должны отражаться ранее учтенные суммы.

Что касается специальных режимов налогообложения (УСН, ЕСХН, ПСН и НПД), то все они применяются на территории новых регионов с 01.01.2023.

И по некоторым из них в ряде регионов установлены пониженные ставки, вплоть до нуля:

УСН.

Самые низкие ставки по УСН установлены в Запорожье и Херсоне: 2% – на объекте «доходы» и 5% на объекте «доходы-расходы».

В ЛНР и ДНР ставки чуть выше: 3% – на объекте «доходы» и 7 % на объекте «доходы-расходы».

ПСН.

Налоговые каникулы по ПСН установлены только для ИП Херсонской и Запорожской областей, если они ведут деятельность в производственной, социальной, научной сферах или сфере оказания бытовых услуг.

Предприниматели ЛНР и ДНР права на налоговые каникулы не имеют.

ЕСХН.

По сельхозналогу также предусмотрены пониженные ставки: 0.5% – в Запорожье и 2% – в Херсоне.

Организации и ИП, зарегистрированные в ЛНР и ДНР уплачивают сельхозналог по стандартной ставке – 6%.

НПД.

Льгот по уплате НПД жители новых регионов не получили, но для них, как и для всех других самозанятых РФ, предусмотрена возможность уменьшения налога на бонус в размере 10 000 руб. (при использовании бонуса ставка по доходу уменьшается на 1% с дохода, полученного от физлиц и на 2% с дохода от организаций и ИП).

Все подробности о применении льготных налоговых ставок рассказали на вебинаре.

Заключение

Подведем итоги: