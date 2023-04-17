Бухгалтерская болталка: о чем говорят бухгалтеры в своем профчате

Чат бухгалтеров – это вам не КУБ. В последнем все стройно и красиво – вот тема, вот комментарии. В Чате царит хаос в лучшем смысле этого слова.

Можно быстро написать сообщение, отреагировать на чужой вопрос (или ответ), срочно узнать, как вот это самое провести в 1С, потрындеть о том, о сём))

Вот подписчик обалдел от вакансии:

Коллеги сразу посочувствовали...

и поделились собственным опытом:

Хотите рассказать свою историю – пишите

Вот одни обсуждают серьезные вопросы – платежи на ЕНС в духе «как с этим жить?»:

Другие выражаются более конкретно:

Не обходится без бухгалтерских лайфхаков. Например, пользователь пришел с проблемой – не может скопировать подпись от ФНС с токена, а надо для работы. Оказалось, что можно:

скопировать самостоятельно, применив кое-какие техники;

обратиться к специалисту прямо в чате (но тут риски конечно на вас);

или даже к оператору ЭДО, и они такое могут.

А вот тут просто крик души – бухгалтеру названивают с утра до ночи садоводы из СНТ. Виновник – председатель, который раздает номер бухгалтера направо и налево.

более 5000 подписчиков. Многие чувствуют тут себя как дома, начинают утро с просмотра сообщений, здороваются друг с другом как старые друзья, дают подсказки новичкам. Пишут, кстати, не ттлько днем: поздно вечером, рано утром, иногда даже в ночи, ведь Чат объединяет бухгалтеров со всей России. В Чате бухгалтеров уже. Многие чувствуют тут себя как дома, начинают утро с просмотра сообщений, здороваются друг с другом как старые друзья, дают подсказки новичкам. Пишут, кстати, не ттлько днем: поздно вечером, рано утром, иногда даже в ночи, ведь Чат объединяет бухгалтеров со всей России.

Новичок? Не страшно, коллеги готовы поддержать. А опытный бухгалтер знает, что бухгалтерия – творческая профессия:

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