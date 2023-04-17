Бухгалтерская болталка: о чем говорят бухгалтеры в своем профчате

Чат бухгалтеров – это вам не КУБ. В последнем все стройно и красиво – вот тема, вот комментарии. В Чате царит хаос в лучшем смысле этого слова.
Можно быстро написать сообщение, отреагировать на чужой вопрос (или ответ), срочно узнать, как вот это самое провести в 1С, потрындеть о том, о сём))
Вот подписчик обалдел от вакансии:
Коллеги сразу посочувствовали...
и поделились собственным опытом:
Другие выражаются более конкретно:
Не обходится без бухгалтерских лайфхаков. Например, пользователь пришел с проблемой – не может скопировать подпись от ФНС с токена, а надо для работы. Оказалось, что можно:
- скопировать самостоятельно, применив кое-какие техники;
- обратиться к специалисту прямо в чате (но тут риски конечно на вас);
- или даже к оператору ЭДО, и они такое могут.