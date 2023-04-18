Кредитование

Может ли нерезидент взять кредит в российском банке

Банки охотно выдают кредиты гражданам РФ, которые работают и живут на территории страны. Но деньги могут также понадобиться иностранцам или россиянам, которые долго находятся за границей. Разбираемся, дадут ли кредит нерезиденту в России.

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Может ли нерезидент взять кредит в российском банке
Иллюстрация: rawpixel-com/freepik

Кто такой нерезидент

Нерезидент – это тот, кто живет и зарегистрирован в одной стране, а действует – в другой.

В России нерезиденты могут быть валютными и налоговыми.

В первом случае это иностранные граждане, юрлица, дипломатические представительства, консульства и др.

Налоговые нерезиденты могут быть иностранцами или гражданами РФ, которые отсутствуют в России более 183 дней в течение года.

Исключение – российские военнослужащие и госслужащие, командированные на службу за границу: они являются резидентами вне зависимости от фактического времени нахождения на территории страны.

Физическое лицо – нерезидент платит НДФЛ по ставке 30% (вместо 13–15% для резидента) и не имеет права на налоговые вычеты.

При этом нерезиденты уплачивают налоги только с тех доходов, которые получены на территории России, а резиденты – с полученных на территории страны и за ее пределами.

Может ли нерезидент получить кредит в российском банке

Законодательно никаких требований к резидентству нет, говорят эксперты.

Но в текущих условиях банки относятся к таким заемщикам более настороженно – велик риск, что деньги не вернутся.

«Банк имеет право немотивированно отказать в одобрении, поскольку выдача кредита нерезиденту сопряжена с высоким риском невозврата», – говорит Владимир Кузнецов, вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству.

Как нерезиденту повысить шансы на одобрение кредита

В первую очередь стоит обосновать свою платежеспособность.

Можно представить вид на жительство, справки о доходах (в том числе за рубежом), трудовой договор, разрешение на работу, удостоверение личности иностранного гражданина, подтверждение регистрации на территории РФ, говорит Владимир Кузнецов.

«Существенно повысит шансы на получение кредита обеспечение, например, в виде залога или поручительства гражданина РФ, – говорит эксперт. – Кредитование под залог квартиры или дома является более открытым для нерезидентов, поскольку гарантией возврата будет выступать недвижимость».

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