Может ли нерезидент взять кредит в российском банке

Кто такой нерезидент

Нерезидент – это тот, кто живет и зарегистрирован в одной стране, а действует – в другой.

В России нерезиденты могут быть валютными и налоговыми.

В первом случае это иностранные граждане, юрлица, дипломатические представительства, консульства и др.

Налоговые нерезиденты могут быть иностранцами или гражданами РФ, которые отсутствуют в России более 183 дней в течение года.

Исключение – российские военнослужащие и госслужащие, командированные на службу за границу: они являются резидентами вне зависимости от фактического времени нахождения на территории страны.

Физическое лицо – нерезидент платит НДФЛ по ставке 30% (вместо 13–15% для резидента) и не имеет права на налоговые вычеты.

При этом нерезиденты уплачивают налоги только с тех доходов, которые получены на территории России, а резиденты – с полученных на территории страны и за ее пределами.

Может ли нерезидент получить кредит в российском банке

Законодательно никаких требований к резидентству нет, говорят эксперты.

Но в текущих условиях банки относятся к таким заемщикам более настороженно – велик риск, что деньги не вернутся.

«Банк имеет право немотивированно отказать в одобрении, поскольку выдача кредита нерезиденту сопряжена с высоким риском невозврата», – говорит Владимир Кузнецов, вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству.

Как нерезиденту повысить шансы на одобрение кредита

В первую очередь стоит обосновать свою платежеспособность.

Можно представить вид на жительство, справки о доходах (в том числе за рубежом), трудовой договор, разрешение на работу, удостоверение личности иностранного гражданина, подтверждение регистрации на территории РФ, говорит Владимир Кузнецов.