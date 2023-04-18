Как описывать свои сильные и слабые стороны в резюме и стоит ли это делать

Хватит указывать сильные и слабые стороны в резюме

В интернете вы непременно наткнетесь на так называемые «таблицы сильных и слабых сторон», где какие-то из перечисленных существительных якобы подходят и вам по характеру, и специфике желаемой вами вакансии. Выбор широкий: от коммуникабельности до обучаемости, от импульсивности до отсутствия силы воли.

Сделайте глубокий вдох – и закройте таблицу: она устарела, ведь в современных шаблонах резюме вы не встретите ни графу «Достоинства», ни графу «Недостатки».

Возьмем для примера резюме в сервисе Работа.ру. Здесь нет блоков о достоинствах и недостатках – как и в анкетах на других сайтах по поиску работы.

Хвалить себя на бумаге легко, но проверить ваши слова рекрутер может лишь при личной встрече.

Что до недостатков, люди обычно указывают в резюме качества, условно-выгодные в контексте работы: например, бухгалтеру полезно быть тревожным перфекционистом, а руководителю – требовательным трудоголиком.

Получается, блоки о сильных и слабых сторонах характера не имеют смысла. Резюме должно умещаться на одной странице, и любой соискатель найдет лучшее применение освободившемуся месту.

На этапе составления или обновления резюме стоит всё же подумать о достоинствах и недостатках.

Вас обязательно о них спросят, когда дело дойдет до собеседования, а уместное упоминание достоинств в сопроводительном письме повысит шансы пройти на следующий этап.

Как и где конкретно рассказывать о сильных сторонах

Знание своих достоинств обязательно вам пригодится.

Цели могут быть разные:

описать профессиональные достижения в блоке резюме «Опыт работы» или «О себе»;

упомянуть сильные стороны характера в сопроводительном письме как одну из причин, почему вы идеально подходите на должность;

указать ваши сильные стороны в анкете – некоторые работодатели еще не убрали этот пункт;

ответить на вопрос рекрутера о ваших сильных качествах или на просьбу перечислить, какими профессиональными достижениями вы гордитесь.

Общее правило трудоустройства гласит: ваши достоинства не интересны работодателю в отрыве от той пользы, которую вы способны принести компании.

Если рассказываете о достоинствах – не останавливайтесь на перечислении, аргументируйте каждый пункт, делитесь историями из рабочей практики, приводите примеры.

Многие стесняются хвалить и рекламировать себя прямо «в лоб». Если это про вас, подготовьте список достоинств заранее и отрепетируйте рассказ дома: перед зеркалом, на камеру смартфона или перед друзьями и родственниками.

Способы определить сильные стороны

Бывает сложно взглянуть на себя «со стороны», объективно выделить достоинства.

Найдите время, когда вас никто не будет отвлекать, возьмите ручку и бумагу (или воспользуйтесь заметками в телефоне) и выполните одно из упражнений.

Подумайте, какие действия даются вам проще всего, с какими задачами вы справляетесь быстро, самостоятельно и без усилий. Какие свойства вашего характера помогают вам в этом? Всё запишите. Спросите друзей, коллег и людей, мнение которых вы уважаете, о ваших достоинствах. Обобщите письменно и проанализируйте ответы: какие достоинства встречаются чаще всего? Опишите, какими качествами в идеале должен обладать человек, занимающий интересную вам должность. Какими из этих качеств обладаете вы? Вспомните свои «минуты славы», важные профессиональные и даже личные достижения. Запишите, благодаря каким качествам вы всего достигли.

Как отвечать на вопрос о своих недостатках

Чтобы не сболтнуть лишнего из-за волнения или стресса, а также не назвать рекрутеру что-то избитое типа перфекционизма или гиперответственности, подумайте о своих слабых сторонах заранее.

Не называйте слабые стороны, несовместимые с качественной работой или успехом на обсуждаемой должности.

Например, если вы застенчивы от природы (но боретесь с этим) и проходите собеседование на менеджера по продажам – не рассказывайте про застенчивость.

Обсуждая недостатки, обязательно упоминайте, как вы с ними боретесь, как подстраховываетесь от того, чтобы они не навредили работе.

Можно уйти от прямого ответа и рассказать ситуацию, когда какой-либо недостаток стал причиной рабочей ошибки: например, из-за невнимания к деталям вы перепутали время важной встречи и пропустили ее.

Важные нюансы

Отвечая на вопрос о сильных сторонах своей личности, делайте акцент на тех, которыерелевантны работе, помогают вам отлично с ней справляться.

Так, для продавца важны позитивное мышление, уверенность в себе, стрессоустойчивость, вежливость, стремление к развитию. От бухгалтера ожидают усидчивости, внимания к деталям, ответственности.

Не говорите, что у вас нет недостатков (они есть у каждого).

Подобный ответ даст рекрутеру повод заподозрить, что вы либо высокомерны и обладаете неадекватно завышенной самооценкой, либо не подготовились к встрече (то есть недостаточно сильно хотите эту работу).

Не смущайтесь перечислять достоинства , если каждое можете проиллюстрировать примером.

Отвечая на вопрос о недостатках, не упоминайте лень, неспособность принимать решения, неумение сосредоточиться, боязнь ответственности, любвеобильность, конфликтность.

Воздержитесь от рассказов о перфекционизме и многозадачности: эти качества на практике редко способствуют продуктивной работе.

Некоторые недостатки можно считать «условно-безопасными» для трудоустройства. С поправкой на характер работы (писали об этом выше) такие недостатки не навредят существенно вашей репутации.

Это тщеславие, прямолинейность, застенчивость при знакомстве с новыми людьми, повышенная тревожность, доверчивость, импульсивность, самоуверенность, неумение отказывать или отвечать хамством на хамство, склонность к прокрастинации, шопоголизм, чрезмерная рефлексия, сложность с формулированием мыслей в стрессовых условиях, привычка принимать рабочие проблемы слишком близко к сердцу.

Внимательно изучите описание вакансии, на которую проходите собеседование.

Обратите внимание на слова, фразы и формулировки, которые являются ключевыми, – и произнесите их, рассказывая о себе, своем опыте и достижениях.