Карьера бухгалтера

Как описывать свои сильные и слабые стороны в резюме и стоит ли это делать

В старых шаблонах резюме непременно присутствовал блок «О себе». В нем можно было перечислить все свои сильные стороны. А для недостатков подходил блок «Дополнительная информация». Сейчас всё не так однозначно и предсказуемо. Стоит ли вообще указывать сильные и слабые стороны характера в резюме или в сопроводительном письме и как подготовиться к ответам на аналогичные вопросы на собеседовании?

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Как описывать свои сильные и слабые стороны в резюме и стоит ли это делать
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Хватит указывать сильные и слабые стороны в резюме

В интернете вы непременно наткнетесь на так называемые «таблицы сильных и слабых сторон», где какие-то из перечисленных существительных якобы подходят и вам по характеру, и специфике желаемой вами вакансии. Выбор широкий: от коммуникабельности до обучаемости, от импульсивности до отсутствия силы воли.

Сделайте глубокий вдох – и закройте таблицу: она устарела, ведь в современных шаблонах резюме вы не встретите ни графу «Достоинства», ни графу «Недостатки».

Возьмем для примера резюме в сервисе Работа.ру. Здесь нет блоков о достоинствах и недостатках – как и в анкетах на других сайтах по поиску работы.

Статья на медиа «Просто работа»

Хвалить себя на бумаге легко, но проверить ваши слова рекрутер может лишь при личной встрече.

Что до недостатков, люди обычно указывают в резюме качества, условно-выгодные в контексте работы: например, бухгалтеру полезно быть тревожным перфекционистом, а руководителю – требовательным трудоголиком.

Получается, блоки о сильных и слабых сторонах характера не имеют смысла. Резюме должно умещаться на одной странице, и любой соискатель найдет лучшее применение освободившемуся месту.

На этапе составления или обновления резюме стоит всё же подумать о достоинствах и недостатках.

Вас обязательно о них спросят, когда дело дойдет до собеседования, а уместное упоминание достоинств в сопроводительном письме повысит шансы пройти на следующий этап.

Как и где конкретно рассказывать о сильных сторонах

Знание своих достоинств обязательно вам пригодится.

Цели могут быть разные:

  • описать профессиональные достижения в блоке резюме «Опыт работы» или «О себе»;

  • упомянуть сильные стороны характера в сопроводительном письме как одну из причин, почему вы идеально подходите на должность;

  • указать ваши сильные стороны в анкете – некоторые работодатели еще не убрали этот пункт;

  • ответить на вопрос рекрутера о ваших сильных качествах или на просьбу перечислить, какими профессиональными достижениями вы гордитесь.

Общее правило трудоустройства гласит: ваши достоинства не интересны работодателю в отрыве от той пользы, которую вы способны принести компании.

Если рассказываете о достоинствах – не останавливайтесь на перечислении, аргументируйте каждый пункт, делитесь историями из рабочей практики, приводите примеры.

Многие стесняются хвалить и рекламировать себя прямо «в лоб». Если это про вас, подготовьте список достоинств заранее и отрепетируйте рассказ дома: перед зеркалом, на камеру смартфона или перед друзьями и родственниками.

Способы определить сильные стороны

Бывает сложно взглянуть на себя «со стороны», объективно выделить достоинства.

Найдите время, когда вас никто не будет отвлекать, возьмите ручку и бумагу (или воспользуйтесь заметками в телефоне) и выполните одно из упражнений.

  1. Подумайте, какие действия даются вам проще всего, с какими задачами вы справляетесь быстро, самостоятельно и без усилий. Какие свойства вашего характера помогают вам в этом? Всё запишите.

  2. Спросите друзей, коллег и людей, мнение которых вы уважаете, о ваших достоинствах. Обобщите письменно и проанализируйте ответы: какие достоинства встречаются чаще всего?

  3. Опишите, какими качествами в идеале должен обладать человек, занимающий интересную вам должность. Какими из этих качеств обладаете вы?

  4. Вспомните свои «минуты славы», важные профессиональные и даже личные достижения. Запишите, благодаря каким качествам вы всего достигли.

Как отвечать на вопрос о своих недостатках

Чтобы не сболтнуть лишнего из-за волнения или стресса, а также не назвать рекрутеру что-то избитое типа перфекционизма или гиперответственности, подумайте о своих слабых сторонах заранее.

Не называйте слабые стороны, несовместимые с качественной работой или успехом на обсуждаемой должности.

Например, если вы застенчивы от природы (но боретесь с этим) и проходите собеседование на менеджера по продажам – не рассказывайте про застенчивость.

Обсуждая недостатки, обязательно упоминайте, как вы с ними боретесь, как подстраховываетесь от того, чтобы они не навредили работе.

Можно уйти от прямого ответа и рассказать ситуацию, когда какой-либо недостаток стал причиной рабочей ошибки: например, из-за невнимания к деталям вы перепутали время важной встречи и пропустили ее.

Важные нюансы

  • Отвечая на вопрос о сильных сторонах своей личности, делайте акцент на тех, которыерелевантны работе, помогают вам отлично с ней справляться.

Так, для продавца важны позитивное мышление, уверенность в себе, стрессоустойчивость, вежливость, стремление к развитию. От бухгалтера ожидают усидчивости, внимания к деталям, ответственности.

  • Не говорите, что у вас нет недостатков (они есть у каждого).

Подобный ответ даст рекрутеру повод заподозрить, что вы либо высокомерны и обладаете неадекватно завышенной самооценкой, либо не подготовились к встрече (то есть недостаточно сильно хотите эту работу).

  • Не смущайтесь перечислять достоинства, если каждое можете проиллюстрировать примером.

  • Отвечая на вопрос о недостатках, не упоминайте лень, неспособность принимать решения, неумение сосредоточиться, боязнь ответственности, любвеобильность, конфликтность.

Воздержитесь от рассказов о перфекционизме и многозадачности: эти качества на практике редко способствуют продуктивной работе.

  • Некоторые недостатки можно считать «условно-безопасными» для трудоустройства. С поправкой на характер работы (писали об этом выше) такие недостатки не навредят существенно вашей репутации.

Это тщеславие, прямолинейность, застенчивость при знакомстве с новыми людьми, повышенная тревожность, доверчивость, импульсивность, самоуверенность, неумение отказывать или отвечать хамством на хамство, склонность к прокрастинации, шопоголизм, чрезмерная рефлексия, сложность с формулированием мыслей в стрессовых условиях, привычка принимать рабочие проблемы слишком близко к сердцу.

  • Внимательно изучите описание вакансии, на которую проходите собеседование.

Обратите внимание на слова, фразы и формулировки, которые являются ключевыми, – и произнесите их, рассказывая о себе, своем опыте и достижениях.

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