Налоги, взносы, пошлины

Налог на внезапный успех 2023: кто, сколько и когда заплатит

С начала нулевых в России всерьез обсуждают различные инициативы в части индивидуального подхода к налогообложению. В основном речь идет о том, чтобы сверх обеспеченные платили налоги по большим процентным ставкам, чем большинство россиян. Последняя инициатива носит название налог на внезапный успех и, по заявлениям инициаторов, платеж будет исключительно добровольным.

Версия для печати
Налог на внезапный успех 2023: кто, сколько и когда заплатит
Иллюстрация: Mike Lewinski/unsplash

Аналитики бухгалтерского консалтингового агентства «Простые решения», рассказали, кого внезапно может осчастливить ФНС и на какую сумму.

Историческая справка

Налог на непредвиденную прибыль, налог на удачу, он же windfall tax – это механизм пополнения госбюджета в экстренных случаях.

Сложные экономические условия, в которых Россия находится уже несколько лет как (сначала из-за пандемии, теперь – из-за специальной военной операции), заставляют законотворцев искать дополнительные источники доходов.

По задумке инициаторов налог на внезапный успех позволит получить добровольный взнос с крупного бизнеса, который, по итогам 2022 года показал прибыль «выше ожидаемой».

Изобретение не ново. Этим рычагом несколько раз пользовались в XX веке США и Великобритания.

Так, в Америке с 1917 по 1921 годы действовал так называемый военный налог для предприятий в том числе оборонной промышленности. В те годы он приносил штатам до 40% годового бюджета.

Еще на протяжении 8 лет, в 1980, в тех же США действовал взнос на непредвиденную прибыль от продажи сырой нефти.

В Великобритании этот метод власти использовали, когда предприятия сфер ЖКХ были массово приватизированы частным лицом. Новоявленный владелец целой отрасли тогда заплатил в казну около 8 миллиардов долларов (да, приватизация госпредприятий процветала не только на постсоветском пространстве).

Уже в 20 годах текущего столетия в Британии взимали налог на сверхприбыль нефтяных предприятий на фоне роста цен на «черное золото».

Чаще всего такой вид налога взимается с предприятий какого-то определенного сектора экономики, когда условия позволяют отраслям получать прибыль, значительно превышающую среднюю.

Предпосылки к доходам выше ожидаемого

По оценкам экспертов российская экономика стойко выдержала санкционные удары.

Итог 2022 года – минус 2,5% от ВВП, хотя прогнозы были куда более пессимистичные, при этом в августе эксперты даже отмечали рост в пределах 1%.

Прогнозы на 2023 также выглядят вполне оптимистично: и ЦБ и МВФ прогнозируют положительную динамику и даже рост в пределах от 0,4% до 1%.

А в 2024 российская экономика вполне может показать положительную динамику по росту ВВП на 2,1%. В условиях крепко стоящей на ногах экономики развивается и сектор реальной экономики.

Стабильное развитие дает рост бизнеса и сверхдоходы предпринимателям, которым инициаторы и предложили заплатить налог со сверх дохода.

Кто, сколько и когда заплатит

Ориентировочно ставка уплаты нового сбора составит 4-5% от дополнительной прибыли за 2021-2022 годы. При этом доходы 2020 года, как пандемийного, уточняют эксперты, вряд ли войдут в расчет.

Пока речь идет о том, что взнос будет единоразовым, кроме того, планируется максимально учесть интересы бизнеса в вопросе: вводить ли дополнительный сбор.

Конкретного перечня тех, кто платить будет или, напротив, не будет, пока нет.

Обсуждается исключение компаний нефтегазовой сферы и сегмента малого предпринимательства из списка налогооблагаемых предприятий.

Плюсы и минусы

Главный бонус такого налога – быстрая прибыль для государства и возможность поддержать социально значимые сферы.

Однако часто бывает так, что «гладко было на бумаге, да забыли про овраги» и, возможно, windfall tax – тот самый случай, когда учиться нужно на чужих ошибках.

Например, в 80 власти США ожидали прирост дохода почти в 400 миллиардов долларов, однако реальные сборы за восемь лет пополнили гос. бюджет на 80 миллиардов.

Минфин прогнозирует экономический эффект от введения налога на удачу в размере 300 миллиардов рублей.

Расходы же страны в 2023 году, по оценкам Госдумы составят свыше 29 триллионов рублей (19,5% ВВП).

Малый и средний бизнес

Малому бизнесу из обрабатывающей промышленности хотят давать больше финансирования от государства

Торгово-промышленная палата (ТПП) предложила вице-премьеру Андрею Белоусову дополнительно финансировать производителей в сфере обрабатывающей промышленности.

Налоги, взносы, пошлины

Налог на внезапный успех 2023: кто, сколько и когда заплатит

С начала нулевых в России всерьез обсуждают различные инициативы в части индивидуального подхода к налогообложению. В основном речь идет о том, чтобы сверх обеспеченные платили налоги по большим процентным ставкам, чем большинство россиян. Последняя инициатива носит название налог на внезапный успех и, по заявлениям инициаторов, платеж будет исключительно добровольным.

Налог на внезапный успех 2023: кто, сколько и когда заплатит

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Ведение бизнеса

Какую бизнес-модель выбрать в 2023 году

За последние годы российский бизнес претерпел значительные изменения, которые повлияли на бизнес-модели компаний. Введение новых технологий, ужесточение законодательства и изменение потребительского спроса привели к тому, что предприниматели были вынуждены пересмотреть свои стратегии. Расскажем, какую бизнес-модель выбрать.

Какую бизнес-модель выбрать в 2023 году

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Общество

Если у тебя больше миллиона наличными – плати штраф

Вчера Анатолий Вассерман разбомбил сотни СМИ и телеграм-каналов своим новым законопроектом. Он предложил принять закон, согласно которому можно будет держать наличными не более 1 миллиона рублей. Всё, что выше – нужно доказывать происхождение. Если скрываешь, платишь штраф.

Если у тебя больше миллиона наличными – плати штраф
Самозанятые

Полное руководство по работе с самозанятыми 

Сегодня в России уже более 7 млн самозанятых – ежедневно их количество увеличивается примерно на 7500 человек. Какие перспективы у этого явления, какие тренды оно привносит в бизнес и, главное, как грамотно выстраивать отношения с самозанятыми контрагентами в актуальных условиях? 

Полное руководство по работе с самозанятыми 
Читать еще