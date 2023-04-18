Налог на внезапный успех 2023: кто, сколько и когда заплатит

Аналитики бухгалтерского консалтингового агентства «Простые решения», рассказали, кого внезапно может осчастливить ФНС и на какую сумму.

Историческая справка

Налог на непредвиденную прибыль, налог на удачу, он же windfall tax – это механизм пополнения госбюджета в экстренных случаях.

Сложные экономические условия, в которых Россия находится уже несколько лет как (сначала из-за пандемии, теперь – из-за специальной военной операции), заставляют законотворцев искать дополнительные источники доходов.

По задумке инициаторов налог на внезапный успех позволит получить добровольный взнос с крупного бизнеса, который, по итогам 2022 года показал прибыль «выше ожидаемой».

Изобретение не ново. Этим рычагом несколько раз пользовались в XX веке США и Великобритания.

Так, в Америке с 1917 по 1921 годы действовал так называемый военный налог для предприятий в том числе оборонной промышленности. В те годы он приносил штатам до 40% годового бюджета.

Еще на протяжении 8 лет, в 1980, в тех же США действовал взнос на непредвиденную прибыль от продажи сырой нефти.

В Великобритании этот метод власти использовали, когда предприятия сфер ЖКХ были массово приватизированы частным лицом. Новоявленный владелец целой отрасли тогда заплатил в казну около 8 миллиардов долларов (да, приватизация госпредприятий процветала не только на постсоветском пространстве).

Уже в 20 годах текущего столетия в Британии взимали налог на сверхприбыль нефтяных предприятий на фоне роста цен на «черное золото».

Чаще всего такой вид налога взимается с предприятий какого-то определенного сектора экономики, когда условия позволяют отраслям получать прибыль, значительно превышающую среднюю.

Предпосылки к доходам выше ожидаемого

По оценкам экспертов российская экономика стойко выдержала санкционные удары.

Итог 2022 года – минус 2,5% от ВВП, хотя прогнозы были куда более пессимистичные, при этом в августе эксперты даже отмечали рост в пределах 1%.

Прогнозы на 2023 также выглядят вполне оптимистично: и ЦБ и МВФ прогнозируют положительную динамику и даже рост в пределах от 0,4% до 1%.

А в 2024 российская экономика вполне может показать положительную динамику по росту ВВП на 2,1%. В условиях крепко стоящей на ногах экономики развивается и сектор реальной экономики.

Стабильное развитие дает рост бизнеса и сверхдоходы предпринимателям, которым инициаторы и предложили заплатить налог со сверх дохода.

Кто, сколько и когда заплатит

Ориентировочно ставка уплаты нового сбора составит 4-5% от дополнительной прибыли за 2021-2022 годы. При этом доходы 2020 года, как пандемийного, уточняют эксперты, вряд ли войдут в расчет.

Пока речь идет о том, что взнос будет единоразовым, кроме того, планируется максимально учесть интересы бизнеса в вопросе: вводить ли дополнительный сбор.

Конкретного перечня тех, кто платить будет или, напротив, не будет, пока нет.

Обсуждается исключение компаний нефтегазовой сферы и сегмента малого предпринимательства из списка налогооблагаемых предприятий.

Плюсы и минусы

Главный бонус такого налога – быстрая прибыль для государства и возможность поддержать социально значимые сферы.

Однако часто бывает так, что «гладко было на бумаге, да забыли про овраги» и, возможно, windfall tax – тот самый случай, когда учиться нужно на чужих ошибках.

Например, в 80 власти США ожидали прирост дохода почти в 400 миллиардов долларов, однако реальные сборы за восемь лет пополнили гос. бюджет на 80 миллиардов.

Минфин прогнозирует экономический эффект от введения налога на удачу в размере 300 миллиардов рублей.

Расходы же страны в 2023 году, по оценкам Госдумы составят свыше 29 триллионов рублей (19,5% ВВП).