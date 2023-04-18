Поиск работы бухгалтеров

Как найти работу за 100 000 рублей в месяц

Да прямо здесь, на «Клерке». Причем работу может найти не только бухгалтер, но и финансист, операционист, консультант по 1С. Можно заниматься аккаутингом – работать с соцсетями компании или даже устроиться техником.

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Как найти работу за 100 000 рублей в месяц
Иллюстрация: Вера Ревина/«Клерк»

Где искать вакансии?

Просто переходите по ссылке в раздел Клерк.Работа. Работодатели ежедневно публикуют здесь объявления.

Какую работу предлагают?

Вот, например, предложение о зарплате от 80 000 до 100 000 рублей и возможностью совмещать формат работы офис / удаленка.

Хотите больше общения с людьми? Станьте аккаунт-менеджером и помогайте пользователям выбрать лучшие услуги компании. Работодатель обещает не только доброжелательный коллектив, уютный офис и бесплатные спортивные занятия, но и вкусный кофе и подарки к праздникам.

Хорошо разбираетесь в 1С? Можете стать консультантом по работе в программе. Зарплата до 80 000 и возможность работать удаленно прилагаются.

Попадаются и другие предложения:

  • Техник (инженер) по холодильному оборудованию – от 60 до 80 тысяч, полный день.

  • Организатор – нужно искать в соцсетях площадки для выступления эксперта, договариваться с организаторами мероприятий, согласовывать выступления.

  • Финансовый директор – удаленно, частичная занятость. Необходимо готовить документы для заказчиков, выставлять счета, вести учет в гугл-таблицах, рассчитывать зарплату сотрудников.

Как связаться с работодателем?

Просто нажмите кнопку «Показать контакты» в конце объявления.

Также можно написать прямо на «Клерке» в чат контактного лица, которое разместило вакансию.

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Ой, а мы как раз ищем сотрудника

Тогда вы тоже можете можете разместить свою вакансию на сайте бесплатно. Подробности тут.

Мы совершенствуем раздел Клерк.Работа и будем рады вашим комментариям о сервисе под этим постом. Пишите, учтем все пожелания!

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Поиск работы бухгалтеров

Как найти работу за 100 000 рублей в месяц

Да прямо здесь, на «Клерке». Причем работу может найти не только бухгалтер, но и финансист, операционист, консультант по 1С. Можно заниматься аккаутингом – работать с соцсетями компании или даже устроиться техником.

Как найти работу за 100 000 рублей в месяц
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