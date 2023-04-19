Пенсии

Учитывают ли стаж работы за рубежом при назначении пенсии в России

Эксперты трудового ведомства разъяснили, учитывают ли стаж работы в иностранном государстве при назначении пенсии в России.

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Учитывают ли стаж работы за рубежом при назначении пенсии в России
Иллюстрация: freepik/freepik

На основании закона № 400-ФЗ с 01.01.2015 при расчете пенсии применяется индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК).

В отношении более ранних периодов продолжают действовать нормы закона № 173-ФЗ, по которым оцениваются пенсионные права застрахованных граждан и переоцениваются пенсионные накопления, которые формировались до 01.01.2002 включительно.

В расчете пенсии учитываются различные параметры, включая трудовой стаж за период до 31.12.2001 и страховой – с 01.01.2022, а также объемы страховых отчислений.

Пенсия каждого гражданина рассчитывается индивидуально, с учетом вышеназванных параметров. Периоды работы включаются в страховой стаж, если за эти периоды перечислялись страховые взносы.

Если в какие-то периоды жизни гражданин работал за рубежом, то они могут быть засчитаны при расчете пенсии, если данный случай предусмотрен законодательными актами РФ или международными договорами РФ, а также если во время данных периодов уплачивались страховые взносы в ПФР (СФР).

Эксперты обращают внимание на то, что период работы после 01.01.2002 не фигурирует в расчете общего страхового стажа, когда определяют расчетный размер страховой пенсии.

После этой даты учитывают только сумму страховых взносов на индивидуальном лицевом счете (ИЛС) застрахованного гражданина.

Также при расчете применяют коэффициент по зарплате в период до 01.01.2002.

Размер пенсии напрямую зависит от размера страховых взносов, перечисленных на ИЛС. При этом, среднемесячный заработок застрахованного гражданина ограничен по отношению к среднемесячной зарплате в стране за тот же период на уровне 1,2 (ст. 30 закона № 173-ФЗ).

У застрахованного лица есть возможность выбрать способ для определения своего среднемесячного заработка в целях оценивания пенсионных прав с учетом их преобразования в расчетный пенсионный капитал на момент 01.01.2002.

Эксперты ведомства также напоминают, что в нашей стране действует распределительная (солидарная) система, которая в своей основе содержит принцип выплаты и индексации текущих пенсий за счет средств трудящихся в настоящее время граждан трудоспособного возраста (солидарность поколений). Поэтому средства перераспределяются от работающих к пенсионерам.

В настоящее время размер будущей пенсии застрахованного гражданина формируется пропорционально его страховому стажу и размеру уплаченных страхвзносов.

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