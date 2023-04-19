Кому собственник доли в квартире может оформить там регистрацию по месту жительства

Дети находятся на особом положении, если они несовершеннолетние

Закон предусматривает, что, во-первых, родители обязаны воспитывать своих детей (ст. 54 СК).

А во-вторых, местом жительства несовершеннолетних детей в возрасте до 14 лет признается место жительства их законных представителей – родителей, усыновителей или опекунов (ст. 20 ГК).

Поэтому собственник доли в квартире имеет право вселить своих детей на эту жилплощадь и оформить им регистрацию по месту жительства независимо от мнения остальных сособственников.

Это подтверждается и действующими Правилами регистрации (п. 18 Правил, утв. ПП от 17 июля 1995 г. № 713).

Остальные члены семьи могут получить регистрацию, но с соблюдением дополнительных условий

Вселяя членов семьи на свою жилплощадь, собственник тем самым реализует право владения и пользования этим жильем.

А закон предусматривает, что владение и пользование имуществом, которое находится в долевой собственности, происходит с согласия других сособственников (ст. 247 ГК).

Поэтому для регистрации всех остальных членов своей семьи (кроме несовершеннолетних детей) собственнику доли придется получить письменное согласие других сособственников (п. 49.4 Административного регламента по предоставлению государственной услуги по регистрационному учету граждан, утв. приказом МВД от 31 декабря 2017 г. № 984).

При этом закон относит к членам семьи собственника жилого помещения его супруга, родителей и детей, если они проживают вместе с собственником, а всех остальных родственников, иждивенцев и иных граждан – при условии, что они вселены собственником в качестве членов своей семьи (ст. 31 ЖК).

Если такое согласие отсутствует, а оформить регистрацию по месту жительства члену семьи необходимо, у собственника доли есть такой вариант:

разделить свою долю и подарить часть этому члену семьи. Тогда он станет сособственником и получит право на регистрацию независимо от согласия остальных владельцев жилья.

При этом к дарению не применяется правило о преимущественном праве остальных сособственников на выкуп доли, поскольку здесь речь идет о безвозмездном переходе права собственности (ст. 250 ГК).

Поэтому собственник может подарить часть своей доли, независимо от мнения остальных сособственников.

Нужно учитывать лишь действующий запрет на «микродоли»: в результате такого дарения не должны образовываться доли, на которые приходится менее 6 кв. м. площади.

Также можно отметить недавний пример, появившийся в судебной практике, где суды трех инстанций признали право собственника 1/4 дома вселить и зарегистрировать члена своей семьи без письменного согласия других совладельцев.

Как подтвердил кассационный суд, если размер доли собственника позволяет использовать жилплощадь (которая приходится на эту долю) для проживания, то от других совладельцев не требуется письменное согласие на вселение членов семьи такого собственника (Первый КСОЮ, определение по делу № 8а-19429/2022).

Но Верховный суд пока не высказался по этому вопросу – поэтому нельзя утверждать, что в других подобных ситуациях собственникам доли удастся избежать получения письменного согласия остальных совладельцев жилья.