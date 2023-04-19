Как россиянам жить и работать в Казахстане после отмены визарана

Как легально оставаться в сопредельном государстве свыше трех месяцев, поделились эксперты Центра содействия по решению трудовых споров «Евразия».

Что изменилось

В 2022 году гости республики могли прожить там 90 дней, выехать и вернуться еще на 90 дней.

Сейчас правила ужесточили и «обнулиться» тем, кто уехал и продолжает гостить в республике больше нельзя. Для большинства релокантов – это неприятный сюрприз.

Теперь чтобы снова въехать в Казахстан после 90 дней пребывания, нужно еще 90 дней находиться за пределами республики.

Чтобы жить в стране дольше нужно оформлять разрешение на временное проживание (РВП) или вид на жительство.

Что такое визаран

Визаран – упрощенная процедура въезда в страну, чтобы продлить срок пребывания, не оформляя разрешения на более длительные сроки нахождения в стране.

Подобные процедуры есть во многих странах, ориентированных на внешний туризм.

По сути – это лазейка в миграционном законодательстве, которая позволяет мигрантам годами прибывать на территории той или иной страны в статусе туриста, но при этом жить и работать.

Осенью прошлого года в Казахстан, по заявлениям властей, въехало около 400 тысяч россиян. К новому году 250 тысяч из них вернулись на Родину, еще 150 тысяч человек пользовались визараном.

Чтобы вынудить приезжающих соблюдать-таки миграционное законодательство, процедуру отменили в конце января.

Новая норма распространяется на всех иностранцев, пребывающих в Казахстан. В том числе на граждан Беларуси, Армении и Кыргызстана.

В Кыргызстане, кстати, россияне могут легко получить статус «цифрового кочевника»: это освобождает от оформления визы, регистрации и разрешения на работу.

Штрафы за на нарушение сроков пребывания без оформления необходимых документов достигают 15 000 рублей, а также могут повлечь выдворение из страны (если нарушить временные рамки более чем на 10 дней).

Разрешение на временное проживание

Оформление РВП сейчас самый доступный и популярный метод легализации в республике на срок более чем 90 дней. Документ дает право находиться в Казахстане от года и дольше.

Получить его можно если есть работа, если в Казахстане проживают члены семьи, если целью проживания в республике является получение образования или бизнес-иммиграция.

Разрешение на временное проживание (РВП) в Казахстане выдается бесплатно. Однако разнятся требования к необходимому перечню документов. Лучше готовить максимально полный комплект, в том числе нотариально заверенное согласие о предоставлении заявителю жилья.

Сроки оформления также разнятся в зависимости от того, где конкретно мигрант будет подавать заявление.

Если приехал работать

РВП для трудоустройства в Казахстане действует год.

Подойдет как трудовой договор, так и договор гражданско-правового характера (ГПХ), но трудовой надежнее.

Подавать документы на этот тип РВП может как работник, так и работодатель.

Аналогично документ оформляют и те, кто планирует открыть в республике собственный бизнес. Для этого необходимо открыть ИП или ТОО. Процедура занимает около недели и стоит около 20 000 рублей.

Важно! Оформлять «липовые» трудовые договоры – чревато. Многие эксперты ожидают начала массовых проверок статусов иностранцев на территории Казахстана.

Если цель – воссоединение с семьей

Такое разрешение выдается до 3 лет.

Воспользоваться этим вариантом можно, если ваши родные – граждане Казахстана, этнические казахи, иммигранты, оформившие вид на жительство, а также бизнес-иммигранты.

Степень родства должна быть близкая. Речь идет о детях, родителях или супругах (важно, чтобы срок брака был более трех лет).

Студентам

РВП по учебе выдается на весь срок предполагаемого обучения плюс еще полгода.

Подходит любой вид обучения (вплоть до языковых курсов) в любом учебном заведении – частном или государственном. Документы на выдачу разрешения на временное пребывание подает учебное заведение.

Вид на жительство

Вид на жительство – более основательный документ, чем разрешение на временное пребывание. И просто так его не получить.

Документ дает право его владельцу находиться на территории страны в течение 10 лет, а также с этим документом можно приобретать недвижимость и автотранспорт.

Кроме того, вид на жительство позволяет выезжать из республики и возвращаться назад без дополнительных уведомлений о прибытии.

Оформить вид на жительство непросто. Как и в России, в Казахстане нужно первично оформить другой документ – разрешение на постоянное проживание.

Его оформляют до 2 месяцев, поэтому многие миграционные специалисты рекомендуют все-таки сначала оформить разрешение на временное пребывание, затем разрешение на постоянное пребывание, а уже после этого подать документы, чтобы получить вид на жительство.