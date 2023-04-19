Цифровой рубль: что это такое и как им пользоваться

Что такое цифровой рубль

Что такое цифровой рубль

Цифровой рубль – этотретья форма рубля.

Сейчас у нас есть наличные (банкноты и монеты в наших кошельках) и безналичные (деньги на счетах в банках, на картах), а в дополнение к ним появится еще и третья форма – цифровая.

Цифровые рубли будут храниться в цифровых кошельках граждан и компаний. Кошельки, в свою очередь, будут открываться на платформе Банка России. Операции с цифровыми рублями также будут проходить на этой платформе.

При этом доступ к цифровым кошелькам будет через привычные дистанционные каналы: мобильные приложения банков и интернет-банки.

«Банк России будет эмитировать цифровой рубль». Что это значит

Это значит, что цифровые рубли, так же, как в настоящее время бумажные и металлические деньги, будет выпускать Банк России. Они будут выпускаться на платформе Банка России.

Человек сможет пользоваться ими на свое усмотрение и по своему желанию – наряду с наличными и безналичными.

Это будет обязательно? Что делать, если я не хочу пользоваться цифровыми рублями

Граждане, как и сейчас, смогут самостоятельно выбирать, какую форму рубля использовать – наличную, безналичную или цифровую. Выбор полностью за человеком.

При этом, если кто-то переведет вам цифровые рубли, вы в любой момент сможете мгновенно перевести их себе на счет в банке, а затем при желании снять наличные в банкомате или кассе банка.

Чем цифровой рубль отличается от криптовалюты

Это принципиально разные вещи. У криптовалюты нет единого эмитента и не существует единого центра, который нес бы обязательства по ней.

Цифровой рубль – это национальное денежное средство, форма национальной валюты.

Выпускать цифровые рубли будет Банк России.

Когда начнется широкое внедрение цифровых рублей

Мы продвигаемся поэтапно. Это масштабный проект, и спешить с широким внедрением мы не планируем.

Сначала нам нужно провести пилот на реальных цифровых рублях с реальными клиентами, отработать с банками базовые операции (открытие и закрытие цифровых кошельков, перевод цифровых рублей между гражданами, оплата покупок и услуг по QR-коду). В дальнейшем круг операций будет расширен.

Важно, чтобы цифровыми рублями было комфортно пользоваться, клиентский путь был удобен и понятен.

Решение о масштабировании цифрового рубля будет приниматься по результатам прохождения всех этапов пилота и с учетом обратной связи от его участников.

Как будет работать цифровой рубль

Сколько будет цифровых кошельков у человека

Один цифровой кошелек.

Как можно будет открыть цифровой кошелек

Открыть цифровой кошелек и в дальнейшем пользоваться им можно будет через любое мобильное приложение банка, клиентом которого вы являетесь.

Сам кошелек будет находиться на платформе Банка России и не будет привязан к какому-то конкретному банку.

Как можно будет положить деньги на цифровой кошелек и снять их

Если у вас есть безналичные рубли на счете в банке, их можно будет обменять на цифровые рубли в соотношении один к одному.

Через привычное мобильное приложение банка, в котором вы обслуживаетесь, можно зайти в цифровой кошелек и провести нужную операцию через функцию «Пополнить». Без комиссии.

Если у вас наличные, то вам сначала нужно будет положить их на ваш счет в банке (через банкомат или кассу банка), а потом обменять на цифровые, пополнив цифровой кошелек с банковского счета через привычное мобильное приложение.

Если вам нужно снять деньги с цифрового кошелька, сначала их следует перевести на ваш счет в банке.

Это также можно сделать через привычное мобильное приложение, а затем снять наличные в банкомате или кассе банка.

Что нужно будет сделать, чтобы перевести кому-то цифровые рубли

Войти в свой цифровой кошелек через привычное мобильное приложение своего банка, выбрать опцию перевода, нужного человека из списка контактов или ввести номер мобильного телефона, затем ввести сумму и подтвердить перевод.

Деньги мгновенно окажутся в цифровом кошельке получателя.

Что нужно будет сделать, чтобы оплатить покупку цифровыми рублями

Считать QR-код, выбрать в качестве средства платежа цифровой рубль и подтвердить платеж.

В перспективе цифровыми рублями также можно будет расплачиваться с помощью бесконтактной технологии NFC.

Будет ли начисляться кешбэк

Нет, кешбэк на операции с цифровыми рублями начисляться не будет.

Будут ли начисляться проценты

Цифровой рубль создается как средство для проведения платежей и переводов, а не как средство сбережения или кредитования.

В связи с этим проценты начисляться не будут.

Можно ли будет получить кредит в цифровых рублях

Нет.

Цифровой рубль создается как средство для проведения платежей и переводов, а не как средство сбережения или кредитования.

Кредит по-прежнему можно будет получить в банке наличными или безналично.

Нужна ли будет дополнительная техника или новое приложение на телефон, чтобы пользоваться цифровыми рублями

Нет.

Операции с цифровыми рублями можно будет совершать через привычные мобильные приложения своих банков.

Можно ли обменять цифровой рубль на наличные и наоборот

Это можно будет сделать через безналичные средства.

То есть цифровые рубли нужно будет перевести из цифрового кошелька на счет в банке или карту, а потом снять наличные в кассе или банкомате.

Точно так же будет работать и обратный обмен.

Сначала нужно положить наличные на свой счет в банке, а потом эти безналичные деньги перевести на свой цифровой кошелек.

Мифы о цифровом рубле

Со временем отменят наличные и заставят пользоваться только цифровыми рублями

Нет, это не так.

В обороте будут находиться и наличные, и безналичные, и цифровые рубли.

Цифровой рубль выпускается в дополнение к уже существующим формам. Выбор – какой именно формой пользоваться – останется за гражданами.

Начнется тотальная слежка за гражданами и их финансами.

Объем информации о гражданах при операциях с цифровыми рублями не будет превышать объем информации, который уже установлен по операциям с безналичными рублями.

Информация об остатках на цифровых кошельках и информация о цифровых рублях защищена банковской тайной точно так же, как и информация по счетам в банках.

Все зарплаты бюджетников и выплаты для пенсионеров переведут на цифровые рубли, как когда-то заставили всех перейти на «Мир»

Таких планов нет.

И сегодня у человека есть выбор, каким образом получать пенсию или зарплату – наличными в кассе, на почте или безналичными на карту «Мир».

Этот выбор сохранится.

Если выключится электричество, цифровые рубли пропадут

Сегодня, если выключается электричество, ваши безналичные рубли по-прежнему остаются на счетах в банках.

Точно так же будет и с цифровыми рублями.

Информация будет храниться на платформе Банка России. Кроме этого, предусмотрено резервирование информации об операциях на платформе цифрового рубля.

У цифровых рублей есть срок годности. Если не успеть использовать, они сгорят

Никакого срока годности у цифровых рублей нет, и сгореть они не могут, точно так же, как и безналичные рубли на счетах в банках.

Это не бонусные баллы, а одна из форм национальной валюты.

Цифровые рубли – это криптовалюта, которую невозможно обналичить

Это принципиально разные вещи. У криптовалюты нет эмитента и не существует единого центра, который нес бы обязательства по ним.

Цифровой рубль – это национальное платежное средство, форма национальной валюты. Выпускать его будет Банк России.

Обменять цифровые рубли на наличные можно будет через безналичную форму в соотношении один к одному.

То есть сначала цифровые рубли нужно будет перевести на счет в банке или карту (то есть в безналичную форму), а потом уже привычным образом снять в банкомате или кассе банка.

Точно так же происходит и обратная операция.

Цифровые рубли можно потратить только на ограниченный список товаров

Тратить свои цифровые рубли вы сможете так, как посчитаете нужным.

У цифровых рублей будет свой курс

Это очередной миф.

В России одна денежная единица – рубль.

Его курс по отношению к иностранной валюте формируется вне зависимости от его формы: наличной, безналичной или цифровой.