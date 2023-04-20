Минфин рассказал, какие нововведения содержит новый стандарт на инвентаризацию компаниями имущества

О том, какие нововведения содержит ФСБУ, Минфин рассказал в письме от 12.04.2023 № ИС-учет-44.

Скорректирован порядок нормативного регулирования проверки наличия имущества компании.

Она базируется на законе о бухучете, согласно которому стандарты бухучета должны предусматривать требования к инвентаризации активов и обязательств, ситуации, сроки, процедуру обязательного проведения такого мероприятия, а также список инвентаризируемых объектов.

В целях реализации данных законодательных положений стандарт содержит требования к процедуре и наиболее подробно регламентирует вопросы ее реализации.

Регламентированы общие требования.

В их числе:

полнота;

определенность способов обнаружения объектов;

документальное оформление;

обеспечение условий проведения;

оперативность и обоснованность отображения результатов в бухучете.

Уточнена терминология.

Даны определения следующим понятиям: «объекты», «результаты», «квалификация результатов», «фактическое наличие объектов», «инвентаризационные документы», «срок проведения», «материально ответственные субъекты».

Методы определения объектов.

Разрешено использование традиционных (изменение, проверка, взвешивание и другие) способов, а также других (фото, видео и иные).

Обновлены требования к документальному оформлению.

Документальному оформлению подлежит информации о фактическом наличии объектов, сравнение ее со сведениями регистров бухучета, итоги процедуры проверки наличия имущества.

Состав документов ФСБУ не установлен, поэтому компания сама может решить, как документировать.

Дополнен порядок оценки итогов проверки имущества. избытки оценивают по справедливой или балансовой цене или стоимости аналогичных изделий; недостачу оценивают по балансовой цене; расхождения в суммах «дебиторки» и обязательств оценивают в суммах, вытекающих из соответствующих документов.



Признание итогов. излишки причисляют к доходам; потери и порчу в зависимости от ситуации относят на виновных или иных лиц или на расходы компании; стоимость порчи, подлежащей дальнейшей эксплуатации, корректируется на сумму обесценения; «дебиторка» и безнадежные к взысканию обязательств списываются.

Основные новации.

Для каждого случая обязательного проведения инвентаризации определена дата, когда она должна проводиться.