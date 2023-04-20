ФСБУ

Минфин рассказал, какие нововведения содержит новый стандарт на инвентаризацию компаниями имущества

Минфином был утвержден новый ФСБУ 28/2023 о процедуре проведения инвентаризации. Стандарт не применяется бюджетниками, а также при проверке наличия драгметаллов и драгкамней. Его обязательное применение наступает с 01.04.2025, но у хозсубъекта есть право начать работать по стандарту досрочно.

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Минфин рассказал, какие нововведения содержит новый стандарт на инвентаризацию компаниями имущества
Иллюстрация: freepik/freepik

О том, какие нововведения содержит ФСБУ, Минфин рассказал в письме от 12.04.2023 № ИС-учет-44.

  • Скорректирован порядок нормативного регулирования проверки наличия имущества компании.

Она базируется на законе о бухучете, согласно которому стандарты бухучета должны предусматривать требования к инвентаризации активов и обязательств, ситуации, сроки, процедуру обязательного проведения такого мероприятия, а также список инвентаризируемых объектов.

В целях реализации данных законодательных положений стандарт содержит требования к процедуре и наиболее подробно регламентирует вопросы ее реализации.

  • Регламентированы общие требования.

В их числе:

  • полнота;

  • определенность способов обнаружения объектов;

  • документальное оформление;

  • обеспечение условий проведения;

  • оперативность и обоснованность отображения результатов в бухучете.

  • Уточнена терминология.

Даны определения следующим понятиям: «объекты», «результаты», «квалификация результатов», «фактическое наличие объектов», «инвентаризационные документы», «срок проведения», «материально ответственные субъекты».

  • Методы определения объектов.

Разрешено использование традиционных (изменение, проверка, взвешивание и другие) способов, а также других (фото, видео и иные).

  • Обновлены требования к документальному оформлению.

Документальному оформлению подлежит информации о фактическом наличии объектов, сравнение ее со сведениями регистров бухучета, итоги процедуры проверки наличия имущества.

Состав документов ФСБУ не установлен, поэтому компания сама может решить, как документировать.

  • Дополнен порядок оценки итогов проверки имущества.

    • избытки оценивают по справедливой или балансовой цене или стоимости аналогичных изделий;

    • недостачу оценивают по балансовой цене;

    • расхождения в суммах «дебиторки» и обязательств оценивают в суммах, вытекающих из соответствующих документов.

  • Признание итогов.

    • излишки причисляют к доходам;

    • потери и порчу в зависимости от ситуации относят на виновных или иных лиц или на расходы компании;

    • стоимость порчи, подлежащей дальнейшей эксплуатации, корректируется на сумму обесценения;

    • «дебиторка» и безнадежные к взысканию обязательств списываются.

  • Основные новации.

Для каждого случая обязательного проведения инвентаризации определена дата, когда она должна проводиться.

  • установлены случаи, когда можно не образовывать инвентаризационную комиссию;

  • основное требования к работе комиссии – участие всех ее членов в проверке имущества. Однако отсутствие меньше 1/5 членов – не причина для аннулирования итогов.

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