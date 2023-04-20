Сразу напомним, что в 2023 году сроки перечисления НДФЛ для всех выплат одинаковые:

налог, удержанный в период с 23 числа предыдущего месяца по 22 число текущего, должен быть уплачен не позднее 28 числа текущего месяца ;

налог, удержанный с 1 по 22 января, нужно заплатить не позднее 28 января ;

налог, удержанный в период с 23 по 31 декабря, заплатить необходимо не позднее последнего рабочего дня календарного года.

Нюансы заполнения расчета 6-НДФЛ за первый квартал 2023 года

Расчет 6-НДФЛ за первый квартал 2023 года состоит из:

титульного листа;

раздела 1 «Данные об обязательствах налогового агента»;

раздела 2 «Расчет исчисленных, удержанных и перечисленных суммах НДФЛ».

В разделе 1 суммы НДФЛ распределены именно по сроку перечисления налога.

Для первого квартала строки такие:

строка 021 – сумма НДФЛ, удержанная с 1 по 22 января;

строка 022 – сумма НДФЛ, удержанная с 23 января по 22 февраля;

строка 023 – сумма НДФЛ, удержанная с 23 февраля по 22 марта;

строку 024 – заполнять не нужно.

Обратите внимание, в строке 023 отражаем налог, удержанный до 22 марта!

А в разделе 2 нужно отражать выплаты за отчетный период – с 01.01.2023 по 31.03.2023 г.

То есть в полях 110 и 140 раздела 2 расчета 6-НДФЛ за первый квартал 2023 года указывают обобщенные по всем физическим лицам суммы начисленного и фактически полученного дохода и суммы исчисленного НДФЛ за период с 01.01.2023 по 31.03.2023.

Так разъяснила ФНС в письме от 6 марта 2023 г. № ЗГ-3-11/3160@.

Как в расчете 6-НДФЛ отразить отпускные, выплаченные в период с 23 по 31 марта 2023 года

Отпускные, выплаченные в период с 23 по 31 марта 2023 года, и НДФЛ с них попадают только в раздел 2 расчета 6-НДФЛ за первый квартал 2023 года.

А именно в:

строки 110 и 112 – сумма начисленного дохода нарастающим итогом с начала года;

строку 140 – сумма исчисленного НДФЛ нарастающим итогом с начала года;

строку 160 – сумма удержанного НДФЛ нарастающим итогом с начала года.

Удержанный НДФЛ с таких отпускных попадает в раздел 1 отчета 6-НДФЛ за полугодие 2023 года.