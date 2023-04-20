Кластеры: новая форма господдержки для бизнеса

О том, как реализуется программа и чем она выгодна бизнесу, поделились специалисты бухгалтерского консалтингового агентства «Простые решения».

Промышленные кластеры и все о них

Сегодня в Российской Федерации на государственном уровне существует единый механизм создания и развития кластеров.

По сути – это программа поддержки промышленного производства в рамках и под покровительством Минпромторга.

В соответствии с законом от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» (далее – 488-ФЗ) под промышленным кластером понимается совокупность предприятий, осуществляющих деятельность в сфере промышленности, связанных отношениями территориальной близости и функциональной зависимости и размещенных на территории одного или нескольких регионов.

Еще в 2015 году, на фоне введения первых санкционных пакетов, в соответствии с 488-ФЗ, было принято постановление Правительства № 779, которое регламентирует и регулирует требования к промышленным кластерам.

Сегодня в реестр промышленных кластеров Минпромторга, соответствующих данным требованиям, включён 47 промышленный кластер из 37 регионов. Но активно создаются и новые.

Так, по итогам ВЭФ – 2021, согласно поручению Президента, на Дальнем востоке реализуется проект по созданию промышленного кластера, который объединит предприятия, производящие строительные материалы.

В том числе создаются и новые производственные мощности при поддержке региональных властей.

Выделяются помещения для развития производственных линий субсидируется оплата электроэнергии и многое другое. Так, например, в Хабаровске острый дефицит стекольного производства, который планируют закрыть в ближайшее время.

В состав участников промышленных кластеров входит более 700 промышленных предприятий, имеющих тесную производственную кооперацию.

Участие в таких объединения обязывает участников реализовывать свою продукцию на местном рынке по лояльным ценам, которые удается держать за счет пониженных издержек. Таким образом, предприятие получает не только субсидии на развитие, но и гарантированный спрос.

Государственная финансовая поддержка участников промышленных кластеров осуществляется в рамках постановления Правительства от 28.01.2016 года № 41 в форме субсидий из федерального бюджета на возмещение части затрат при реализации совместных проектов по производству импортозамещающей промышленной продукции.

В период 2016-2018, 2021 годов по итогам конкурсного отбора совместных проектов Минпромторгом было поддержано 16 совместных проектов участников промышленных кластеров совокупной капиталоемкостью 23,4 млрд руб., из которых 21,1 млрд руб. было привлечено из внебюджетных источников.

География

Некоторые промышленные кластеры являются не региональными, а объединяют несколько субъектов, что позволяет создать новые и расширить существующие кооперационные и логистические цепочки с участием промышленных предприятий нескольких регионов, расширить рынки сбыта производимой продукции.

Реализация совместных кластерных проектов позволяет минимизировать зависимость от импорта высокотехнологичной продукции во многих отраслях – машиностроении, химической, электротехнической, электронной, фармацевтической промышленности, авиастроении, автомобилестроении и так далее.

Кроме того, за счет реализации развития потенциала на территориях, снижаются и логистические издержки.

Механизм также доказал свою эффективность как инструмент стимулирования промышленных предприятий к повышению хозяйственной самостоятельности внутри страны.

Важно! Согласно 488-ФЗ, субъекты могут реализовывать собственные меры стимулирования для промышленных кластеров, соответствующих федеральным требованиям.

Войти в производственный кластер, начиная с 2021 года, можно по упрощенной схеме, но подробности и нюансы могут разниться в зависимости от региона.

Если в вашем субъекте существует кластер, подробности по участию в нем вы можете узнать в отраслевом министерстве своего региона.

Налоговые льготы

В рамках реализации программы ипортозамещения, сейчас рассматривается законопроект, предусматривающий расширение мер поддержкипроектов в рамках промышленных кластеров

По предложению законотворцев в случае, если документ будет принят, предприятия, которые входят в состав кластеров смогут воспользоваться нулевой ставкой по налогу на прибыль от реализации проекта по производству импортозамещающей промышленной продукции промышленного кластера в течение 7 лет.

С ограничением по сумме – не превышающей издержки на производство.

Кроме того, возможно снижение тарифов страховых взносов до 7,6% в отношении работников, занятых в проекте по производству импортозамещающей промышленной продукции промышленного кластера.