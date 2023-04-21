Налоговые проверки

Какие сделки, совершенные во время проверки, ИФНС отменит

Любые сделки по выводу активов компании, совершенные в период налоговой проверки либо сразу после ее назначения, налоговики смогут отменить через суд.

Версия для печати
Какие сделки, совершенные во время проверки, ИФНС отменит
Иллюстрация: atlascompany/freepik

Налоговые проверки практически всегда заканчиваются доначислениями и штрафами.

По отчетам ФНС в 2022 году доначислили рекордную сумму налогов, сборов и страховых взносов. Общая сумма доначислений выросла на 81%.

Так, в 2021 году сумма доначислений составляла 378,6 млрд руб., а в 2022 году – 685, 5 млрд рублей.

Стремление любого директора «спасти» компанию понятно. Но, перепродажа имущества и активов компании во время проверки не спасет от потерь.

Налоговики легко оспорят в суде сделки, совершенные в период налоговой проверки либо незадолго до нее, если такие сделки не приносят экономический выгоды, направлены на «вывод» активов.

ИФНС вправе подавать иски о признании сделок недействительными в рамках выполнения ими задач по контролю за соблюдением налогового законодательства с целью обеспечить поступления в бюджет налогов.

Обратите внимание, для оценки сделки ИФНС проверяет не только текст самого договора, но и данные бухгалтерской, налоговой отчетности, наличие у контрагента фактической возможности исполнить сделку.

В этом плане показательно постановление Арбитражного суда Уральского округа от 22.03.2023 № Ф09-716/23 по делу № А60-23854/2021.

Судьи АС Уральского округа, указали, что при наличии признаков, свидетельствующих о недобросовестном поведении компании и ее руководства, налоговики вправе требовать отмену совершенных сделок.

Среди таких признаков, например, участие в сделках аффилированных лиц, отсутствие реальных обязательств и оплаты за полученное имущество: появление задолженности, фиктивные зачеты и т. п.

Сделки, которые совершены в период проверки и не приносят компании экономической выгоды, направлены только на «вывод» активов свидетельствуют о злоупотреблении правом на свободу договора.

В постановлении АС Уральского округа от 22.03.2023 № Ф09-716/23 по делу № А60-23854/2021, судьи «аннулировали» заключенные во время налоговой проверки договоры купли-продажи автомобилей.

Один из аргументов такого решения судей – заключение договора с взаимозависимыми, взаимосвязанными или подконтрольными лицами.

Ситуация для компании осложнялась тем, что в договоре была указана цена ниже рыночной стоимости, требование об оплате было «размытом».

Судьи посчитали такой договор недействительным, указав, имело место недобросовестное поведение, направленное на создание видимости реальных сделок.

Воинский учет

Воинский учет с 2023 года: новый закон и изменения

В силу закона от 14.04.2023 № 127-ФЗ с осеннего призыва 2023 года воинский учет в России фактически становится более современным и модернизированным: в рамках цифровизации начинают действовать новые механизмы передачи, обновления и уточнения сведений для целей его ведения. В том числе через Госуслуги, новые реестры и государственные информационные системы. Основы нового порядка и правил ведения воинского учета в переходном 2023 году раскрываем в статье.

Воинский учет с 2023 года: новый закон и изменения
Социальный вычет

Налоговики дадут соцвычет по НДФЛ, даже если в справке из медклиники не указана точная дата услуг

Для получения социального налогового вычета по расходам на лечение нужна справка из медицинской организации. В ней медики указывают дату оказания услуг. Кто-то ставит точную дату, а кто-то – просто год.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Читать еще