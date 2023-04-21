Какие сделки, совершенные во время проверки, ИФНС отменит

Налоговые проверки практически всегда заканчиваются доначислениями и штрафами.

По отчетам ФНС в 2022 году доначислили рекордную сумму налогов, сборов и страховых взносов. Общая сумма доначислений выросла на 81%.

Так, в 2021 году сумма доначислений составляла 378,6 млрд руб., а в 2022 году – 685, 5 млрд рублей.

Стремление любого директора «спасти» компанию понятно. Но, перепродажа имущества и активов компании во время проверки не спасет от потерь.

Налоговики легко оспорят в суде сделки, совершенные в период налоговой проверки либо незадолго до нее, если такие сделки не приносят экономический выгоды, направлены на «вывод» активов.

ИФНС вправе подавать иски о признании сделок недействительными в рамках выполнения ими задач по контролю за соблюдением налогового законодательства с целью обеспечить поступления в бюджет налогов.

Обратите внимание, для оценки сделки ИФНС проверяет не только текст самого договора, но и данные бухгалтерской, налоговой отчетности, наличие у контрагента фактической возможности исполнить сделку.

В этом плане показательно постановление Арбитражного суда Уральского округа от 22.03.2023 № Ф09-716/23 по делу № А60-23854/2021.

Судьи АС Уральского округа, указали, что при наличии признаков, свидетельствующих о недобросовестном поведении компании и ее руководства, налоговики вправе требовать отмену совершенных сделок.

Среди таких признаков, например, участие в сделках аффилированных лиц, отсутствие реальных обязательств и оплаты за полученное имущество: появление задолженности, фиктивные зачеты и т. п.

Сделки, которые совершены в период проверки и не приносят компании экономической выгоды, направлены только на «вывод» активов свидетельствуют о злоупотреблении правом на свободу договора.

В постановлении АС Уральского округа от 22.03.2023 № Ф09-716/23 по делу № А60-23854/2021, судьи «аннулировали» заключенные во время налоговой проверки договоры купли-продажи автомобилей.

Один из аргументов такого решения судей – заключение договора с взаимозависимыми, взаимосвязанными или подконтрольными лицами.

Ситуация для компании осложнялась тем, что в договоре была указана цена ниже рыночной стоимости, требование об оплате было «размытом».

Судьи посчитали такой договор недействительным, указав, имело место недобросовестное поведение, направленное на создание видимости реальных сделок.