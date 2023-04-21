Воинский учет с 2023 года: новый закон и изменения

Причины изменений

Частичная мобилизация 2022 года показала, что действующая в России система воинского учета и механизмы обновления сведений для её целей во многом устарели, неэффективны и не отвечают современным реалиям.

Также оказалось, что мер, обеспечивающих явку в военный комиссариат по его повестке, в законе явно недостаточно.

В связи с этим в марте 2023 года был принят большой закон от 14.04.2023 № 127-ФЗ с изменениями дополнениями в закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (далее – закон 53-ФЗ), а также ряд других ФЗ. Он вступил в силу с 14 апреля 2023 года.

Отметим, что будущий закон № 127-ФЗ Госдума начала рассматривать еще в 2018 году. Изначально он касался только оповещения граждан о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу.

После частичной мобилизации его существенно дополнили и скорректировали.

Правовая база

Помимо закона 53-ФЗ в новой редакции, пока продолжают действовать:

Положение о воинском учете (утв. постановлением Правительства от 27.11.2006 № 719);

Методические рекомендации по ведению воинского учета в организациях (утв. Генштабом ВС 11.07.2017).

Новые реестры

С 2023 года положено начало функционирования государственной информационной системе «Единый реестр сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете». Сокращённо – Реестр воинского учета.

Минцифры должно запустить его в работу до 1 апреля 2024 года. До этого все мероприятия воинского учета – постановка на воинский учет без личной явки, повестки в электронной форме, ограничения на призывников – легитимны без Реестра.

На основании сведений Реестра воинского учета о направлении военкоматом повесток автоматически формируется общедоступный Реестр направленных (врученных) состоящим на воинском учете повесток. Сокращённо – Реестр повесток.

Первый реестр формируют военкоматы в порядке, установленном Правительством. И том числе на основании сведений, полученных от организаций и граждан в письменной и/или электронной форме.

В частности, в этом Реестре отражены сведения:

о трудовой деятельности и работодателе;

прохождении обучения и образовательной организации;

решение военкомата о запрете на выезд (также оно появится в личном кабинете человека на Госуслугах).

В итоге постановка/снятие и внесение изменений в документы воинского учета происходит путем внесения сведений в Реестр воинского учета.

Это возможно без личной явки в военкомат (новый п. 1.2 ст. 8 закона 53-ФЗ). Об этом оповестят автоматически через Реестр воинского учета в электронной форме посредством Госуслуг.

Включение в Реестр воинского учета сведений из государственного информресурса происходит автоматически.

Необходимые для воинского учета документы можно представить при личной явке в военкомат либо через Госуслуги.

Поставленным на воинский учет без личной явки в военкомат при необходимости могут направлять повестки, в том числе электронные, для:

сверки сведений, полученных из Реестра воинского учета, информационных систем и ресурсов, на основании запросов;

получения документов воинского учета.

Базовым госинформресурсом пользуются только Министерство обороны и его территориальные органы – военные комиссариаты.

Что входит в Реестр воинского учета

Это следующие сведения о гражданах:

фамилия, имя, отчество (при наличии);

дата рождения;

пол;

о документе, удостоверяющем личность, вкл. вид, серию, номер, дату выдачи, наименование или код выдавшего органа;

СНИЛС (при наличии);

ИНН;

место жительства и/или пребывания, в т. ч. не подтвержденные регистрацией;

наличие гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства;

код и наименование военного комиссариата, в котором состоит на учете;

о постановке на воинский учет или снятии с него;

о факте выдачи документа воинского учета;

о трудовой деятельности, вкл. сведения о работодателе;

о прохождении обучения, вкл. сведения об образовательной организации;

о состоянии здоровья (в объеме, установленном Правительством);

код записи о гражданине в государственном информационном ресурсе;

признак наличия оснований для предоставления отсрочки или освобождения от призыва на военную службу;

иные сведения, определенные Правительством.

В Реестре воинского учета военкоматы обеспечивают учет сведений:

о направлении повесток;

получении повесток;

явке/неявке по повесткам, в т. ч. о подтверждении уважительных причин неявки;

применении временных мер для обеспечения явки по повесткам;

применении мер административной, уголовной ответственности при нарушении обязанностей, предусмотренных законом 53-ФЗ;

обжаловании гражданами отдельных решений и о результатах рассмотрения таких жалоб.

Корректировка сведений Реестра воинского учета

Записи могут быть изменены по обращениям:

граждан, в отношении которых они составлены;

их законных представителей.

Направление таких обращений и информирование о ходе и результатах их обработки происходит через Госуслуги.

Военкомат в течение 1 рабочего дня со дня поступления обращения направляет запрос в уполномоченные органы или организации. Срок ответа – 3 дня со дня поступления запроса.

Ответы военкоматы рассматривают в течение 1 рабочего дня и при необходимости вносят изменения в Реестр воинского учета.

Реестр автоматически уведомит заявителя о принятом решении, в том числе на Госуслугах.

Отказные решения можно обжаловать в порядке нового разд. V.1 закона 53-ФЗ.

Форма повестки

Военкоматы теперь могут направлять вызовы и повестки гражданам, в том числе в организации по месту их работы/учебы в письменной и/или электронной форме.

Установлено, что повестки подлежащим призыву на военную службу направляют в письменной форме и дублируют в электронной.

Управление формированием и рассылкой повесток происходит с использованием Реестра воинского учета.

Когда повестка считается врученной

Граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны получать повестки. В них указаны правовые последствия невыполнения изложенных требований.

Способ направления/вручения повестки Когда считается полученной В электронной форме С момента ее размещения в личном кабинете гражданина на соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе. В первую очередь, это личный кабинет на Госуслугах и Реестр повесток. В письменной форме: под расписку;

лично вручают работники военкомата либо по месту работы/учебы – руководитель или другие ответственные за военно-учетную работу должностные лица/работники организации. По почте считаются врученными под расписку в день доставки/вручения соответствующих заказных писем при наличии в уведомлении о вручении отметки почты о доставке/вручении письма гражданину.

Отметим, что заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу места жительства или пребывания и в электронном виде через Госуслуги – это новые способы вручения повесток военнообязанным.

Если повестка не считается врученной одним из перечисленных способов, она считается врученной по истечении 7 дней с даты ее размещения в Реестре повесток.

Таким образом, объяснение типа «давно не заходил на Госуслуги» или не смог зайти – теперь не прокатят.

Если гражданин отказался от получения повестки, направленной по почте или от ее личного получения, она считается врученной в день такого отказа.

Призывник, который получил повестку уже после даты явки по ней, в 2-недельный срок со дня получения повестки сообщить об этом лично – явившись в военкомат либо через портал Госуслуги.

Отметка об отказе от повестки

Отказ от вручения повестки по месту работы/учебы руководитель или другое ответственное за военно-учетную работу должностное лицо/работник организации фиксирует путем проставления на повестке отметки.

Она должна включать (новый п. 2.2 ст. 31 закона 53-ФЗ):

дату отказа;

должность;

подпись, инициалы и фамилию вручавшего повестку;

подписи, инициалы и фамилии присутствовавших при этом лиц.

Реестр повесток

Как было сказано, на основе Реестра воинского учета автоматически формируется общедоступный Реестр повесток.

В его состав включают:

копии направленных повесток;

сведения о военном комиссариате, направившем повестку;

дата направления повестки и дата, когда она считается врученной;

дата явки в военкомат, указанная в направленной повестке;

сведения о гражданине, подлежащем призыву на военную службу, которому направлена/вручена повестка:

фамилия, имя, отчество (при наличии);

дата рождения;

сведения о документе, удостоверяющем личность, вкл. вид, серию, номер, дату выдачи, наименование или код выдавшего органа;

сведения о месте жительства и/или пребывания, в т. ч. не подтвержденные регистрацией по месту жительства и/или месту пребывания.

Порядок ведения Реестра повесток и его оператора определяет Правительство.

Есть 3 способа доступа к Реестру повесток состоящим на воинском учете:

предоставление авторизованного доступа к личному кабинету гражданина в Реестре повесток;

размещение информации о направлении повестки в личном кабинете на Госуслугах;

при личном обращении в МФЦ за получением соответствующей выписки из Реестра повесток (тогда МФЦ в течение суток извещает военкомат).

Поставленным на воинский учет без личной явки в военкомат при необходимости могут направлять повестки, в том числе электронно, для:

сверки сведений из Реестра воинского учета, информационных систем и ресурсов, сведений, полученных по запросам;

проведения медосвидетельствования/обследования, психологического отбора;

получения документов воинского учета.

Если подлежащий постановке на воинский учет не работает и не учится, при получении повестки он обязан лично прибыть в указанные в ней время и место для первоначальной постановки.

Срок ответа на запрос

Военкоматы для получения необходимых сведений воинского учета при необходимости направляют в письменной и/или электронной форме запросы в отношении состоящих на воинском учете, а также не состоящих, но обязанных.

По общему правилу ответить на запрос организация должна в 2-недельный срок со дня его получения (п. 11 ст. 8.1 закона 53-ФЗ).

Виды электронных подписей

Новый п. 4 ст. 10 закона 53-ФЗ гласит, что электронные заявления физлица подписывают простой электронной подписью, а организации – усиленной квалифицированной руководителя.

Обновленный состав обязанностей и новые сроки их исполнения

С 2023 года в новой редакции действует ст. 4 закона 53-ФЗ, где перечислены обязанности должностных лиц в том числе обычных организаций по обеспечению исполнения сотрудниками воинской обязанности.

Установлено, что руководители, другие ответственные за военно-учетную работу должностные лица/работники организаций с 2023 года обязаны:

оповещать сотрудников о вызовах и повестках военкоматов при их поступлении в т. ч. электронных;

обеспечивать сотрудникам возможность своевременной явки по вызовам и повесткам военных комиссариатов;

направлять необходимые для ведения воинского учета сведения о состоящих на воинском учете, а также не состоящих, но обязанных, – в течение 5 дней (ранее – 2 недели) со дня изменения соответствующих сведений, в т. ч. через портал Госуслуг (порядок устанавливает Правительство);

направлять в военкоматы сведения о случаях выявления не состоящих на воинском учете, но обязанных, – в течение 3 рабочих дней, в т. ч. через Госуслуги (ранее – 2 недели);

вручать не состоящим на воинском учете, но обязанным, направление в военкомат для постановки на воинский учет в соответствии с абз. 1 и 3 п. 2 ст. 8 закона 53-ФЗ.

Как функционирует механизм

Организации, в которых работают или обучаются состоящие на воинском учете, а также не состоящие, но обязанные состоять, направляют сведения о них, необходимые для ведения воинского учета, оператору государственного информационного ресурса – Минобороны – через Госуслуги.

Кроме сведений, составляющих государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну (п. 8 новой ст. 8.1 «Информационное обеспечение воинского учета» закона 53-ФЗ).

Помимо этого, в рамках единой системы электронного взаимодействия между ведомствами они по своей компетенции предоставляют в электронной форме в государственный информационный ресурс необходимые для ведения воинского учета сведения о гражданах, чтобы актуализировать документы воинского учета.

Это делают органы внутренних дел, ФНС, органы дознания и предварительного следствия, суды, Социальный фонд (СФР), органы госвласти федерального уровня и регионов, а также медицинские, образовательные и научные организации, ЦИК, Минпросвещения.

Также закрепили, что гражданин может направлять сведения, необходимые для ведения воинского учета, в военкомат в электронной форме через Госуслуги.

Уведомить об увольнении

При зачислении в запас подлежавших призыву на военную службу и не прошедших ее до 27 лет призывная комиссия выносит заключение, что гражданин не прошел службу по призыву, не имея на то законных оснований (п. 1.1 ст. 28 закона 53-ФЗ).

С 2023 года если руководитель госоргана либо организации или муниципального органа уведомлен военкоматом, в том числе электронно, о вынесении такого заключения в отношении своего служащего, он обязан уведомить на бумаге либо электронной форме через Госуслуги военкомат об увольнении этого гражданина с государственной или муниципальной службы.

Это нужно сделать в течение 10 дней со дня его увольнения.

Образовательные и научные организации

Установлено, что образовательные и научные организации в пределах своей компетенции обязаны предоставлять в электронном виде необходимые для ведения воинского учета сведения об обучающихся у них по различным программам.

В том числе в государственный информационный ресурс, содержащий сведения о гражданах, необходимые для актуализации документов воинского учета.

Новые сведения в документах воинского учета

Пункт 4 ст. 8 закона 53-ФЗ перечисляет, какие сведения должны содержать документы воинского учета. С 2023 года к ним добавили:

сведения о документе, удостоверяющем личность, вкл. вид, серию, номер, дату выдачи, наименование или код выдавшего органа;

страховой номер индивидуального лицевого счета – СНИЛС (при наличии);

ИНН (идентификационный номер налогоплательщика);

сведения о водительском удостоверении (при наличии);

сведения об абонентском номере подвижной радиотелефонной связи (при наличии).

Без личной явки документы воинского учета могут содержать только те сведения о гражданине, перечисленные в указанной норме, которые есть у военкоматов, в том числе полученные из госинресурса и иных государственных систем и ресурсов, а также на основании запросов военкоматов.

При постановке на воинский учет и внесении изменений в его документы без личной явки выдача документов на материальном носителе – только при личном обращении гражданина.