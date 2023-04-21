Алименты

С каких доходов удерживаются алименты, а с каких нет: три примера из судебной практики

Удержание алиментов редко когда происходит без претензий: как правило, кто-то из двоих остается недоволен (либо должник, либо взыскатель). Поэтому споры на тему алиментной задолженности регулярно доходят до суда. Предлагаю вашему вниманию несколько новых примеров из судебной практики, которые дают ответ на вопрос, с каких доходов удерживаются алименты, а с каких – нет.

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С каких доходов удерживаются алименты, а с каких нет: три примера из судебной практики
Иллюстрация: Helena Lopes/pexels

Доход с продажи недвижимого имущества

Перечень доходов, с которых удерживаются алименты на несовершеннолетних детей (в действующей редакции, утв. ПП от 2 ноября 2021 г. № 1908, далее – Перечень), сейчас включает в т.ч. доходы, полученные от реализации недвижимого имущества в связи с осуществлением экономической деятельности.

В связи с этим стало распространено мнение, что судебный пристав обязан удержать алименты с суммы, которую должник получил, продав свой объект недвижимости.

Недавно на рассмотрение суда попал такой спор: пристав включил в размер задолженности по алиментам на содержание детей 1/3 от 3,6 млн рублей, которые должнику выплатили по договору купли-продажи объекта недвижимости.

Судебный пристав сослался на то, что в налоговой декларации должник обозначил это доход как полученный от деятельности КФХ и оплатил налог по упрощенной системе.

Должник не согласился с этим и обжаловал постановление пристава в суде.

Там в итоге подтвердили, что доходы от разовых сделок по продаже недвижимости не учитываются в расчете задолженности по алиментам, если нет доказательств, что реализация недвижимости носит систематический характер.

Кроме того, дохода в данном случае не возникло, т. к., по сути, имущество, которое раньше принадлежало должнику, перешло из натуральной формы в денежную. Поэтому жалобу должника удовлетворили (Первый КСОЮ, дело № 8а-24273/2022).

Возврат подоходного налога

Мужчина обратился в суд, требуя признать незаконным обращение взыскания по алиментной задолженности на сумму налогового вычета, который он получил в связи с покупкой квартиры.

Однако суд отклонил иск, указав, что действующий Перечень доходов, с которых удерживаются алименты, предусматривает в т.ч. денежные средства, возвращенные по итогам предоставления налоговых вычетов.

Поэтому сумма НДФЛ, возвращенная должнику при подтверждении им права на имущественный вычет, относится к его доходам, с которых производится удержание алиментов (Второй КСОЮ, дело № 8а-817/2023).

Выигрыш в лотерею

Судебный пристав включил в расчет задолженности по алиментам на детей 454 095 рублей с дохода, полученного должником в результате выигрыша в государственную лотерею.

Должник с этим не согласился – и спор перешел в суд. В трех инстанциях суд подтвердил, что с выигрыша в лотерею действительно нельзя удерживать алименты:

  • во-первых, Перечнем доходов, с которых удерживаются алименты, выигрыш в лотерею прямо не предусмотрен,

  • во-вторых, приобретая лотерейные билеты, должник заключал сделку-пари, которая в силу закона не является договором, в соответствии с которым пристав должен рассчитывать алименты.

Не относится она и к иной экономической деятельности, не запрещенной законом – поэтому законных оснований для удержания алиментов в данном случае суд не усмотрел (Третий КСОЮ, дело № 8а-17948/2022).

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