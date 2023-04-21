С каких доходов удерживаются алименты, а с каких нет: три примера из судебной практики

Доход с продажи недвижимого имущества

Перечень доходов, с которых удерживаются алименты на несовершеннолетних детей (в действующей редакции, утв. ПП от 2 ноября 2021 г. № 1908, далее – Перечень), сейчас включает в т.ч. доходы, полученные от реализации недвижимого имущества в связи с осуществлением экономической деятельности.

В связи с этим стало распространено мнение, что судебный пристав обязан удержать алименты с суммы, которую должник получил, продав свой объект недвижимости.

Недавно на рассмотрение суда попал такой спор: пристав включил в размер задолженности по алиментам на содержание детей 1/3 от 3,6 млн рублей, которые должнику выплатили по договору купли-продажи объекта недвижимости.

Судебный пристав сослался на то, что в налоговой декларации должник обозначил это доход как полученный от деятельности КФХ и оплатил налог по упрощенной системе.

Должник не согласился с этим и обжаловал постановление пристава в суде.

Там в итоге подтвердили, что доходы от разовых сделок по продаже недвижимости не учитываются в расчете задолженности по алиментам, если нет доказательств, что реализация недвижимости носит систематический характер.

Кроме того, дохода в данном случае не возникло, т. к., по сути, имущество, которое раньше принадлежало должнику, перешло из натуральной формы в денежную. Поэтому жалобу должника удовлетворили (Первый КСОЮ, дело № 8а-24273/2022).

Возврат подоходного налога

Мужчина обратился в суд, требуя признать незаконным обращение взыскания по алиментной задолженности на сумму налогового вычета, который он получил в связи с покупкой квартиры.

Однако суд отклонил иск, указав, что действующий Перечень доходов, с которых удерживаются алименты, предусматривает в т.ч. денежные средства, возвращенные по итогам предоставления налоговых вычетов.

Поэтому сумма НДФЛ, возвращенная должнику при подтверждении им права на имущественный вычет, относится к его доходам, с которых производится удержание алиментов (Второй КСОЮ, дело № 8а-817/2023).

Выигрыш в лотерею

Судебный пристав включил в расчет задолженности по алиментам на детей 454 095 рублей с дохода, полученного должником в результате выигрыша в государственную лотерею.

Должник с этим не согласился – и спор перешел в суд. В трех инстанциях суд подтвердил, что с выигрыша в лотерею действительно нельзя удерживать алименты:

во-первых , Перечнем доходов, с которых удерживаются алименты, выигрыш в лотерею прямо не предусмотрен,

во-вторых, приобретая лотерейные билеты, должник заключал сделку-пари, которая в силу закона не является договором, в соответствии с которым пристав должен рассчитывать алименты.

Не относится она и к иной экономической деятельности, не запрещенной законом – поэтому законных оснований для удержания алиментов в данном случае суд не усмотрел (Третий КСОЮ, дело № 8а-17948/2022).