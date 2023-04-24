Валютный счет

Что такое валютный счет и как его использовать

Валютный счет индивидуальные предприниматели и компании могут открыть как в российском, так и в зарубежном банке. Рассказываем, какие виды валютных счетов бывают и как они используются в коммерческой деятельности.

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Что такое валютный счет и как его использовать
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Какими нормативными актами регулируются правила открытия и ведения валютных счетов

Часто при проведении экспортных и импортных сделок хозяйствующие субъекты осуществляют со своими иностранными партнерами расчеты в валюте.

В такой ситуации встает вопрос об открытии, например, долларового счета, счета в евро или иной валюте.

Для этого достаточно обратиться в уполномоченный банк и подать заявку на открытие текущего счета в инвалюте. Одновременно банк откроет транзитный валютный счет.

Все действия, которые будет производить компания по своим счетам, будут находиться на строгом контроле и отслеживаться работниками банковского учреждения. В случае подозрения на нелегальность производимых действий сведения будут моментально переданы в контролирующие органы.

Все операции, связанные с валютой Российской Федерации и иностранной валютой, регулируются нормами закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ.

Он разъясняет основные термины, используемые в сфере валютного регулирования; определяет виды операций, которые разрешено проводить между различными категориями субъектов (резидентами и нерезидентами); устанавливает права и обязанности указанных субъектов, а также органов и агентов валютного контроля.

Остановимся подробно на понятии валютных счетов – текущего и транзитного.

Текущий валютный счет – для чего нужен и где открыть

Открывать и обслуживать валютные счета на территории Российской Федерации имеют право только те кредитные организации, которые получили лицензию Центробанка на проведение операций со средствами в инвалюте.

Поэтому хозяйствующему субъекту – российской компании или ИП необходимо предварительно ознакомиться с перечнем банков, у которых имеется действующая лицензия.

Текущий валютный счет предназначен для осуществления валютных операций, к которым относятся:

  • покупка у резидентов РФ иностранной валюты;

  • приобретение у нерезидентов иностранной валюты;

  • использование в расчетах с резидентами России и нерезидентами иностранной валюты в качестве средства платежа;

  • перевод рублей/валюты с зарубежного счета компании на российский счет той же компании (и наоборот).

Полный перечень всех действий, которые можно совершать с иностранной валютой, приводится в п. 9 ч. 1 ст. 1 закона № 173-ФЗ и касается не только операций по расчетным счетам, но и наличных операций.

Практически все денежные средства по сделкам проходят не напрямую через текущий валютный счет, а лишь миновав транзитный.

О последнем далее.

Для каких целей открывают транзитный счет в банке

Транзитный валютный счет в банке открывается автоматически, независимо от желания клиента. Он всегда сопутствует валютному расчетному счету.

То есть компания подписывает один договор банковского счета, а банк открывает сразу два счета. То же самое и с закрытием: уведомление подается на закрытие текущего счета, а банк закрывает оба счета.

Основное предназначение транзитного счета – идентификация поступлений инвалюты в пользу организации/ИП и учета валютных операций.

Он используется практически во всех операциях, которые намерен осуществлять клиент с иностранной валютой.

Например, контрагент перечисляет оплату за продукцию российской компании на валютный счет.

Денежные средства первоначально зачисляются на транзитный счет. А с него уже списания проходят по следующим направлениям:

  • продажа валюты;

  • зачисление на текущий валютный счет в данном или в другом банке (во втором случае деньги снова попадут на транзитный счет, но уже другого банка);

  • возврат в случае ошибочного поступления.

Таковы правила, установленные инструкцией Центробанка от 30.03.2004 № 111-И.

Возможно ли открыть валютный счет за рубежом

Российское законодательство, в частности ч. 1 ст. 12 закона № 173-ФЗ, не запрещает отечественным фирмам и предпринимателям обзаводиться валютными счетами в зарубежных банках.

При этом порядок их открытия, ведения и закрытия устанавливаются законодательными актами соответствующей страны.

Закон № 173-ФЗ к указанным аспектам уже никакого отношения не имеет, однако продолжит регулировать перечень тех операций, которые российский резидент может совершать по счетам, обслуживаемым в иностранных банковских учреждениях.

Кроме того, закон обязывает российских клиентов иностранных банков сообщать в налоговую инспекцию о каждом факте открытия или закрытия таких счетов в течение месяца.

Опоздание или непредставление сведений об открытии, закрытии счетов или изменении их реквизитов грозит компании или предпринимателю огромным штрафом – до 1 млн руб. (ч. 2 и 2.1 ст. 15.25 КоАП).

Итоги

Для расчетов с иностранными партнерами, а также для других целей российская организация или предприниматель может воспользоваться возможностью открыть валютный счет в российском банке.

При этом будет открыт не один, а сразу два счета – текущий (для осуществления всех операций) и транзитный внутрибанковский.

Порядок их открытия, ведения и закрытия определяются законом № 173-ФЗ и инструкциями Центробанка.

Также хозяйствующий субъект вправе взаимодействовать и с иностранными банковскими учреждениями в части обслуживания расчетных счетов независимо от вида валюты.

Однако о каждом таком факте взаимодействия необходимо отчитываться перед российскими налоговиками.

Валютный счет

Что такое валютный счет и как его использовать

Валютный счет индивидуальные предприниматели и компании могут открыть как в российском, так и в зарубежном банке. Рассказываем, какие виды валютных счетов бывают и как они используются в коммерческой деятельности.

Что такое валютный счет и как его использовать

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