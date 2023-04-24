Как вычислить мошенников при покупке квартиры и не попасть на деньги

Вот перечень самых распространенных подводных камней, с которыми может столкнуться покупатель квартиры в 2023 году.

Продавец не предоставляет копии документов для проверки

Прежде чем вносить задаток, бронь или залог, делаем минимальную проверку: на банкротства, долги и наличие судебных исков продавца.

Для этого необходимы фотографии паспорта и документов на квартиру.

Чтобы обезопасить себя, в договоре бронирования обязательно прописываем:

«При выявлении фактов или обстоятельств, которые в дальнейшем могут повлечь утрату или ограничение права собственности покупателя, задаток возвращается в полном объеме».

Квартира продавалась или переуступалась несколько раз за короткое время

Важно разобраться в причине частой смены собственника: это инвестиционная история или «серая схема».

Во втором случае, таким образом хотят что-то скрыть: обнал, банкротство или уход от налогов.

В такой ситуации сделка будет признана недействительной, поскольку она принесла ущерб кредиторам. В итоге можно лишиться и денег, и квартиры.

Продавцы не предоставляют справку из ПНД

ПНД – психоневрологический диспансер подтверждает дееспособность человека. Существует множество прецедентов, когда взрослые люди после получения денег говорили, что они были не в себе и их заставили продать жилье.

Как следствие, квартира возвращается обратно, а вот деньги покупателя за нее испаряются. Чаще всего такие мошенники находятся в сговоре с нотариусами.

В документах указан неверный кадастровый номер

С 1 марта 2023 года выписку из ЕГРН может запрашивать только собственник – это усложнило самостоятельную проверку.

В нашем агентстве были случаи, когда нам предоставляли все документы, но кадастровый номер «не бился» и нам приходилось отказываться от сделки.

Чаще всего это значит, что кто-то пытался продать квартиру за собственника.

У продавца есть долги или судимости

На начальном этапе это можно проверить через ФССП (федеральная служба судебных приставов). Нужно ввести на сайте данные: при наличии высветятся штрафы и долги продавца.

Если что-то насторожит, просим закрыть все долги и сходить к приставам, чтобы сняли задолженность.

При больших долгах можно запросить кредитную историю, чтобы проверить благонадежность продавца.

Сделки по доверенности

Требуют особой внимательности: проверяем подлинность доверенности и говорим с собственником по видеосвязи.

В моей практике была ситуация, когда владельцы жилья находились в Испании и оформили доверенность на продажу и распоряжение деньгами на агента. Позже им не понравилась работа доверенного лица, поэтому они подписали еще одну доверенность, уже на другого агента, не отозвав предыдущую.

Из-за непонимания серьезности ситуации, собственники усложнили сделку для себя и чуть сами не потеряли деньги. Мы от сделки отказались.

Справка из ЗАГСа на момент покупки

Чтобы не потерять приобретенную квартиру, проверяем, был ли в браке продавец, когда покупал эту недвижимость.

На момент покупки берем справку из ЗАГСА и делаем нотариальное заявление о согласии супруга.

Заниженная цена в договоре

Продавец указывает в договоре купли-продажи заниженную цену, как у застройщика, остальные деньги получает от покупателя на руки, в обход налогов.

Если была серая схема – в дело вмешается суд и покупателю нужно будет доказать, что он не был в сговоре с продавцом.

Если же человек сознательно пошел на занижение цены в договоре, то он становится недобросовестным покупателем и суд перестает быть на его стороне. Плюсом он еще будет платить весь налог за себя и за предыдущего продавца.

Подводных камней при покупке квартиры намного больше, мы обозначили самые распространенные из нашей практики.

Если на них вовремя обращать внимание, то шансов совершить успешную и безопасную сделку будет намного больше.

Но помните, что самый беспроигрышный вариант, когда вас сопровождает опытный риэлтор.