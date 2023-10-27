Таможенное право

Статистическая отчетность в ФТС: зачем, кто и когда ее сдает

Бизнесмены нередко продают свои товары через маркетплейсы. Многие крупные российские торговые площадки работают не только в РФ, но и за границей. С июля 2020 года, если товар с маркетплейсов купил кто-то из Евразийского экономического союза, продавец обязан сдать статистическую форму в таможню. Расскажем о том, как без ошибок выполнить это требование закона.

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Статистическая отчетность в ФТС: зачем, кто и когда ее сдает
Иллюстрация: freepik/freepik

Зачем нужна статистическая отчетность при продаже товаров внутри ЕАЭС

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – это единое таможенное пространство.

В него по состоянию на март 2023 года входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия.

Заполнять таможенные декларации при продаже товаров внутри ЕАЭС не нужно. Однако сведения о товарообороте требуются для государственной статистики.

Поэтому все российские участники ВЭД должны сдавать в Федеральную таможенную службу (ФТС) статистические отчеты о перемещении товаров внутри ЕАЭС.

Это правило относится, в том числе, и к международной торговле через маркетплейсы.

Кто должен отчитываться перед ФТС при продаже товаров в страны ЕАЭС через маркетплейсы

Эта обязанность распространяется на всех юридических и физических лиц, в т.ч. ИП и самозанятых (п. 1 правил, утвержденных постановлением Правительства от 19.06.2020 № 891).

Статформу должен предоставлять собственник продаваемого товара (п. 5 постановления № 891). Поэтому здесь важны условия договора с маркетплейсом – от чьего имени товар направляется иностранному покупателю.

Если маркетплейс оказывает только посреднические услуги, а собственником на момент продажи остается бизнесмен, то он и должен сдавать отчет в таможню. По такой схеме работает, например, Озон.

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Если же маркетплейс выкупает товар у бизнесмена и реализует иностранному продавцу уже от своего имени, то подавать статформу в ФТС должна торговая площадка. Бизнесмен может не беспокоиться об этой отчетности.

Так работает другой крупный российский маркетплейс – Wildberries. Правда, в начале февраля 2023 года появилась информация о том, что Wildberries собирается переложить отчетность в таможню на продавцов, аналогично Озону, но затем торговая площадка отменила это решение.

Впрочем, в дальнейшем возможны любые изменения правил работы торговых площадок.

Поэтому продавцам нужно внимательно следить за актуальной информацией в своем личном кабинете на маркетплейсе, а также пользоваться данными из других источников: тематических сайтов, телеграм-каналов и т.п.

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Как отчитаться перед ФТС при продаже товаров в ЕАЭС через маркетплейсы

Форма статистического отчета о перемещении товаров и порядок ее заполнения прилагаются к постановлению № 891.

Основные правила здесь следующие:

  1. Статформу следует сдавать ежемесячно по всем отгрузкам за истекший месяц, включая и те отгрузки, по которым позднее был оформлен возврат.

  2. Обязанность сдавать статформу не зависит от вида или количества товара и суммы. Даже если продали в ЕАЭС одну позицию за 100 рублей, отчитаться перед таможней все равно нужно.

  3. Форму нужно подавать отдельно по каждой стране ЕАЭС (п. 6 постановления № 891).

  4. Срок – до 10 рабочего дня следующего месяца (п. 9 постановления № 891).

  5. В одну статформу можно включить до 999 товарных позиций. Каждая позиция – отдельный код ТН ВЭД. Если за месяц в одну страну отгрузили 1000 или более наименований, то по этой стране нужно будет подать две (или более) форм.

  6. Сдавать отчет нужно только в электронном виде (п. 10). Для этого продавец должен создать личный кабинет на сайте ФТС и оформить усиленную квалифицированную электронную подпись.

  7. Если таможня выявит неполноту информации или ошибки при заполнении статформы, она направит через личный кабинет бизнесмена запрос. Тогда продавец должен в течение 10 рабочих дней после запроса дополнить данные, сдать измененную форму или подтвердить документами достоверность своих сведений (п. 13, 14 постановления № 891).

Что будет, если бизнесмен не сдаст статформу в ФТС или ошибется при ее заполнении

Штрафы за непредставление или искажение статистической информации для ФТС предусмотрены ст. 19.7.13 КоАП:

За первое нарушение:

  • для юридических лиц и ИП – от 20 до 50 тыс. руб.

  • для должностных лиц – от 10 до 15 тыс. руб.

За повторное нарушение:

  • для юридических лиц и ИП – от 50 до 100 тыс. руб.

  • для должностных лиц – от 20 до 30 тыс. руб.

Штрафа можно избежать, если:

  1. Бизнесмен самостоятельно нашел ошибку и сдал исправленный отчет до того, как таможня выявила нарушения.

  2. Бизнесмен своевременно предоставил исправленные данные по запросу ФТС.

Вывод

При продаже товаров через маркетплейсы в страны ЕАЭС от своего имени продавцы должны сдавать ежемесячную электронную статистическую отчетность в таможню.

За нарушения сроков и искажение данных предусмотрены штрафы до 100 тыс. руб. Наказания можно избежать, если своевременно исправить ошибку в отчете.

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