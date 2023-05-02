Как получить новую профессию за счет государства

Кто может получить новую профессию

Для тех, кто хочет освоить новую профессию, существует федеральный проект «Содействие занятости». Его цель – помочь человеку найти свое место на рынке труда.

Соискателям предлагают выбрать одно из востребованных направлений: IT-технологии и разработка, маркетинг и реклама, финансы, страхование, бухучет, сервис и туризм, дизайн и флористика, красота и уход и др.

Образование за счет государства могут получить:

Мамы в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет.

Мамы детей в возрасте до 7 лет, находящиеся в поисках работы.

Граждане старше 50 лет.

Безработные, состоящие на учете в Центре занятости.

Сотрудники под риском увольнения из-за введения работодателем режима неполного рабочего времени, в условиях простоя, временной приостановки работ, в отпуске без сохранения заработной платы, а также в связи с мероприятиями по высвобождению работников.

Предпенсионеры.

Молодые люди до 35 лет (на последних курсах вузов и колледжей, если нет работы по специальности, не трудоустроенные более четырех месяцев после окончания учебы или военной службы, без профессионального и высшего образования, а также находящиеся под риском увольнения в связи с ликвидацией организации/прекращением деятельности ИП, расторжением трудовых договоров в связи с сокращением штата).

Граждане Украины и лица без гражданства, которые получили удостоверение беженца или свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ.

Главное требование к участникам программы (кроме последнего пункта) – гражданство РФ.

Обучение проходит как в онлайн, так и в офлайн-форматах. Это зависит от выбранной программы.

Для удобства студентов создана единая база, в которой хранятся все учебные материалы, лекции и презентации – они доступны в любое время.

Предусмотрена поддержка комьюнити, то есть, люди, которые проходят обучение, могут получать обратную связь от преподавателей и студентов в чате платформы либо по видеозвонку.

Как подать заявку

Соискателям предстоит сделать 5 шагов к карьерному развитию:

Запишитесь на обучение. Подтвердите заявку на портале «Работа в России». Отправьте документы. Пройдите обучение. Трудоустройтесь или начните самостоятельную профессиональную деятельность.

Оставить заявку можно на сайте «Работа России». Для этого нужно указать свой регион, населенный пункт, выбрать форму обучения (заочная, очная, очно-заочная и др.). Т

Также необходимо выбрать свою льготную категорию участника (например, «Я гражданин старше 50 лет»).

После отправления заявки следует дождаться звонка от менеджера, который расскажет о ее статусе и дальнейших действиях. Есть региональные особенности. В отдельных регионах могут быть открыты не все направления.

Перед одобрением программы обучения требуется пройти очное профориентационное тестирование (оценить личные качества, интересы, ранее полученное образование/опыт, а также потребности локального рынка труда) в Центре занятости населения.

Это позволяет подобрать наиболее подходящую образовательную программу.

По итогам тестирования и очного собеседования с инспектором Центра занятости подтверждается участие в программе, приходит рекомендация о смене выбранной программы обучения или отказ с обоснованием.

Если рекомендована смена программы обучения, можно отозвать заявку и подать ее заново на предложенную программу. Но есть право отклонить рекомендацию и настоять на выбранной программе.

Тогда перед началом обучения потребуется подписать договор, в соответствии с которым после завершения обучения нужно самостоятельно найти работу или открыть свое дело.

Предварительно оценить свои личные и профессиональные качества онлайн можно здесь.

Длительность обучения и диплом

Длительность обучения зависит от выбранной программы и составляет от 2 недель до 3 месяцев.

Очное обучение проходит на базе образовательных организаций. Преподаватели – квалифицированные педагоги.

За время действия программы (до 2024 года включительно) обучение можно пройти один раз. При отчислении за неуспеваемость или прогулы соискатель теряет возможность повторной подачи заявки.

После завершения обучения студента попросят сдать итоговый экзамен. При успешном прохождении испытания выдается диплом о профессиональной переподготовке или удостоверение о повышении квалификации в Университете профессионального образования.

Если необходима помощь с трудоустройством, то можно обратиться в региональную службу занятости.

Там помогут грамотно составить резюме, найти работодателя самостоятельно или среди компаний-партнеров проекта, дадут советы самозанятым по поиску клиентов и эффективной продаже услуг, помогут составить бизнес-план и т. д.

Субсидии за трудоустройство безработного

Постановлением Правительства установлены субсидии работодателям при трудоустройстве безработных граждан. Для расчета величины выплат сумма минимального размера оплаты труда (МРОТ) и страховых взносов умножается на районный коэффициент и число трудоустроенных безработных граждан.

Максимальный размер субсидии – 50 тыс. рублей. Выплаты проводятся трижды: через месяц работы сотрудника, через три месяца и через полгода.

Как получить?

Подайте заявку на требуемые вакансии на сайте «Работа в России». Это необходимо для того, чтобы служба занятости направила вам кандидатов. После того как нанятые сотрудники отработали в компании месяц, подается заявка на получение первой субсидии. Субсидия начисляется в течение десяти дней после заявления.

Субсидии можно получать лишь за тех сотрудников, которых направили службы занятости после заявки. За самостоятельное трудоустройство безработных выплаты не положены.

Другие подробности получения вознаграждения за безработных можно узнать на официальном сайте СФР.