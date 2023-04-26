Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». ФНС не принимает уведомления на 15% НДФЛ, а Минфин готовит новый ФСБУ (да, опять)

Единственное пожелание сейчас у всех бухгалтеров в России – просто дайте нам спокойно работать, хоть день без изменений и проблем с ЕНС. К сожалению, чиновники к мольбам глухи.

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«Ночной бухгалтер». ФНС не принимает уведомления на 15% НДФЛ, а Минфин готовит новый ФСБУ (да, опять)
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Налоговики довели ИП до ручки – тем, кто заработал более 5 млн в первом квартале, отказывают в принятии уведомлений на аванс по НДФЛ.

Проблема в том, что из-за одинакового КБК на НДФЛ 15% (для налоговых агентов и ИП), а также из-за кодов-близнецов за 1 квартал и октябрь (34/01) ФНС путается и считает, что предприниматели допускают ошибку в заполнении уведомления.

Страдают не только ИП, но и те, кто ими не является, но тоже должен платить квартальный платеж, например, адвокаты, нотариусы, оценщики и т.п.

В статье эксперт «Клерка» подробно разбиралась в ситуации, разложила все по полочкам, но беда в том, что сами налоговики не могут дать внятного ответа – что делать, хоть и пытаются советовать (и местами противоречат действующему законодательству).

Даешь ФСБУ!

Напомним, что уже есть целых шесть ФСБУ. А теперь к ним примкнет седьмой – ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

Похоже, этот конвейер никогда не остановится. А наши читатели готовы взять дело в свои руки.

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Продавать онлайн, не нарушая закон

Если вы уже торгуете в интернете или собираетесь освоить онлайн-бизнес, вам стоит узнать несколько полезных лайфхаков от профессионалов.

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Полезности дня

Помните, как в детстве мама приходила с работы домой и говорила, что встретила зайчика, а он передал вам что-то вкусненькое?

Побудем и мы немножко зайчиками и принесем вам полезных статей))

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Заживем!

С 2024 года увеличат МРОТ до 19 242 рублей. Это почти на 18,5% больше, чем сейчас.

Что это значит для бизнеса? Если у вас есть сотрудники, которые получают минимальную зарплату, ее нужно будет поднять с 1 января. Вырастут выплаты, завязанные на МРОТ, например, больничные, для тех, кто не работал прошлые два года или для тех, у кого заработок за этот период. в пересчете на месяц, ниже минималки.

Как открыть свой ПВЗ? Бесплатный вебинар

Как быстро выйти на самоокупаемость? А что со штрафами на ПВЗ? Сколько нужно денег, чтобы открыть пункт выдачи? С кем лучше работать?

На все эти вопросы ответит эксперт и продавец на маркетплейсах Ирина Максюта на бесплатном вебинаре в пятницу, 28 апреля, в 11:00 по мск. Узнаете все о том, как открыть ПВЗ и что делать дальше.

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Считаем отпуск экс-совместителя

Работал человек совместителем, а потом р-р-раз, и место работы стало основным. Что делать с зарплатой за время совместительства – включать в расчет отпускных или нет?

Есть два варианта:

  1. Включать, если переход с совместительства на основную работу был по соглашению, без увольнения.

  2. Не включать, если работник перешел на основное место работы через увольнение.

Бухгалтеру на заметку

Возьмите пару кусочков нежной копченой колбаски, несколько ломтиков свежих томатов, ароматный укроп, черный молотый перец, соль и два яйца.

Приготовьте глазунью с топингом, выложите ее на тарелку, налейте в стакан любимый сок или крепкий черный чаёк.

Если так сделать, то можно даже забыть, что 28 апреля еще нужно заплатить все те налоги и взносы, о которых вчера сдали уведомление.

Спасибо, что дочитали до конца! Приятного вечера!

Ваша в мечтах об ужине редакция

Налог на прибыль

Как переносить убыток, если организация применяет несколько ставок по налогу на прибыль

Налоговую базу разрешено уменьшать, только если ведется раздельный учет доходов и расходов по льготируемой и не льготируемой деятельности. Ограничения применяются только к базе, по которой налог рассчитывается по общей ставке. Это касается и ситуации, когда в текущем периоде фирма получила право на льготную ставку, которой в прошлом году не было.

Как переносить убыток, если организация применяет несколько ставок по налогу на прибыль

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Цифровые манеры: как общаться с коллегами в онлайне

Онлайн стирает границы. И мы не о «путешествиях» по гугл-мэп или созвонах с друзьями в других странах. Скорее о том, что, не видя собеседника лично, мы порой забываем, что «на линии» живой человек и с ним нужно общаться так же уважительно и бережно, как если бы это была коммуникация лицом к лицу. В эпоху удалёнки это особенно важно, поэтому решили напомнить о базовых правилах цифрового этикета.

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🚨 Налог по УСН можно уменьшать на фиксированные взносы, уплаченные на ЕНП, без заявления о зачете

В ответ на обращения налоговиков по вопросу уменьшения налога по УСН на фиксированные взносы ФНС выпустила новое разъяснение, в котором описаны два способа такого уменьшения.

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Штрафы для самозанятых: за что придется заплатить и почему могут лишить статуса

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