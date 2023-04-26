«Ночной бухгалтер». ФНС не принимает уведомления на 15% НДФЛ, а Минфин готовит новый ФСБУ (да, опять)

Налоговики довели ИП до ручки – тем, кто заработал более 5 млн в первом квартале, отказывают в принятии уведомлений на аванс по НДФЛ.

Проблема в том, что из-за одинакового КБК на НДФЛ 15% (для налоговых агентов и ИП), а также из-за кодов-близнецов за 1 квартал и октябрь (34/01) ФНС путается и считает, что предприниматели допускают ошибку в заполнении уведомления.

Страдают не только ИП, но и те, кто ими не является, но тоже должен платить квартальный платеж, например, адвокаты, нотариусы, оценщики и т.п.

В статье эксперт «Клерка» подробно разбиралась в ситуации, разложила все по полочкам, но беда в том, что сами налоговики не могут дать внятного ответа – что делать, хоть и пытаются советовать (и местами противоречат действующему законодательству).

Даешь ФСБУ!

Напомним, что уже есть целых шесть ФСБУ. А теперь к ним примкнет седьмой – ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

Похоже, этот конвейер никогда не остановится. А наши читатели готовы взять дело в свои руки.

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Полезности дня

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Заживем!

С 2024 года увеличат МРОТ до 19 242 рублей. Это почти на 18,5% больше, чем сейчас.

Что это значит для бизнеса? Если у вас есть сотрудники, которые получают минимальную зарплату, ее нужно будет поднять с 1 января. Вырастут выплаты, завязанные на МРОТ, например, больничные, для тех, кто не работал прошлые два года или для тех, у кого заработок за этот период. в пересчете на месяц, ниже минималки.

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Считаем отпуск экс-совместителя

Работал человек совместителем, а потом р-р-раз, и место работы стало основным. Что делать с зарплатой за время совместительства – включать в расчет отпускных или нет?

Есть два варианта:

Включать, если переход с совместительства на основную работу был по соглашению, без увольнения. Не включать, если работник перешел на основное место работы через увольнение.

Бухгалтеру на заметку

Возьмите пару кусочков нежной копченой колбаски, несколько ломтиков свежих томатов, ароматный укроп, черный молотый перец, соль и два яйца.

Приготовьте глазунью с топингом, выложите ее на тарелку, налейте в стакан любимый сок или крепкий черный чаёк.

Если так сделать, то можно даже забыть, что 28 апреля еще нужно заплатить все те налоги и взносы, о которых вчера сдали уведомление.

Спасибо, что дочитали до конца! Приятного вечера!

Ваша в мечтах об ужине редакция