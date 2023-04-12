Когда зарплату бывшего совместителя учитывают для отпускных по основному месту работы

Речь идет о ситуации, когда переход из совместителей в основные работники произошел в форме перевода на другое место работы (без увольнения).

Разъяснение дает Роструд в письме от 28.03.2023 № ПГ/04487-6-1.

Средний заработок для отпуска считают по правилам из постановления Правительства от 24.12.2007 № 922.

Расчетным периодом являются 12 месяцев, предшествующих началу отпуска.

Есть ряд периодов и оплаты за них, которые исключаются при расчете среднего заработка. Но работа по совместительству к таким периодам не относится.

Если перевод с совместителей в основные работники был по допсоглашению к трудовому договору, то зарплата по совместительству идет в расчет. Если было увольнение из совместителей и прием на основную работу, то зарплата по совместительству не учитывается для расчета отпускных.

Смотрите в нашей таблице пример, как будет идти расчет отпускных если сотрудник идет в отпуск в апреле 2023 года.