Отпускные

Когда зарплату бывшего совместителя учитывают для отпускных по основному месту работы

Если сотрудник был совместителем, а стал основным работником, то при расчете отпускных период совместительства не исключается.

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Речь идет о ситуации, когда переход из совместителей в основные работники произошел в форме перевода на другое место работы (без увольнения).

Разъяснение дает Роструд в письме от 28.03.2023 № ПГ/04487-6-1.

Средний заработок для отпуска считают по правилам из постановления Правительства от 24.12.2007 № 922.

Расчетным периодом являются 12 месяцев, предшествующих началу отпуска.

Есть ряд периодов и оплаты за них, которые исключаются при расчете среднего заработка. Но работа по совместительству к таким периодам не относится.

Если перевод с совместителей в основные работники был по допсоглашению к трудовому договору, то зарплата по совместительству идет в расчет.

Если было увольнение из совместителей и прием на основную работу, то зарплата по совместительству не учитывается для расчета отпускных.

Смотрите в нашей таблице пример, как будет идти расчет отпускных если сотрудник идет в отпуск в апреле 2023 года.

 

Из совместителей в основные – через перевод

Из совместителей в основные – через увольнение-прием

Работа по совместительству

с 01.04.2022 по 31.12.2022

с 01.04.2022 по 31.12.2022

Работа на основном месте

с 01.01.2023

с 01.01.2023

Зарплата по совместительству

20 000

20 000

Зарплата на основном месте

50 000

50 000

Расчетный период

с 01.04.2022 по 31.03.2023

с 01.01.2023 по 31.03.2023

Расчет СДЗ

(20 000×9 + 50 000×3) / 29,3×12 = 938,57

(50 000×3) / 29,3×3 = 1 706,48

Отпускные

938,57×28 = 26 279,96

1 706,48×28 = 47 781,44

 

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