Когда зарплату бывшего совместителя учитывают для отпускных по основному месту работы

Речь идет о ситуации, когда переход из совместителей в основные работники произошел в форме перевода на другое место работы (без увольнения).
Разъяснение дает Роструд в письме от 28.03.2023 № ПГ/04487-6-1.
Средний заработок для отпуска считают по правилам из постановления Правительства от 24.12.2007 № 922.
Расчетным периодом являются 12 месяцев, предшествующих началу отпуска.
Есть ряд периодов и оплаты за них, которые исключаются при расчете среднего заработка. Но работа по совместительству к таким периодам не относится.
Если перевод с совместителей в основные работники был по допсоглашению к трудовому договору, то зарплата по совместительству идет в расчет.
Если было увольнение из совместителей и прием на основную работу, то зарплата по совместительству не учитывается для расчета отпускных.
Смотрите в нашей таблице пример, как будет идти расчет отпускных если сотрудник идет в отпуск в апреле 2023 года.
Из совместителей в основные – через перевод
Из совместителей в основные – через увольнение-прием
Работа по совместительству
с 01.04.2022 по 31.12.2022
с 01.04.2022 по 31.12.2022
Работа на основном месте
с 01.01.2023
с 01.01.2023
Зарплата по совместительству
20 000
20 000
Зарплата на основном месте
50 000
50 000
Расчетный период
с 01.04.2022 по 31.03.2023
с 01.01.2023 по 31.03.2023
Расчет СДЗ
(20 000×9 + 50 000×3) / 29,3×12 = 938,57
(50 000×3) / 29,3×3 = 1 706,48
Отпускные
938,57×28 = 26 279,96
1 706,48×28 = 47 781,44